Странная история из Казахстана: Военкор передал рассказы очевидцев

Военный корреспондент Олег Блохин начал работу в Казахстане. В одном из первых постов он рассказал о самой странной истории в ходе погромов, с которой отчасти удалось разобраться.

Эта "очень странная" история касается захвата аэропорта в Казахстане. Как только завершился погром резиденции, бунтовщики двинулись штурмовать забаррикадированный департамент полиции, пишет Блохин в личном телеграм-канале со ссылкой на очевидцев.

Кстати, полиции удалось отбиться от погромщиков. При этом часть нападавших изначально решила отказаться от атаки. Они стали кричать, что "надо ехать в аэропорт, дабы помешать сесть российским самолётам".

Эту информацию передали мне дружинники, только я начал звонить ребятам в порт, как они сказали мне в ответ, что армия ушла и оставила открытые шлагбаумы, - сказал Олег Блохин.

В тот самый момент сели рейсы из Коломбо, а затем подозрительный рейс из Оша:

У пассажиров был одинаковый багаж. После в здание ворвались мятежники, которые целенаправлено уничтожили навигационное оборудование и поехали обратно в город, оставив порт мародёрам.

Рассказал Олег Блохин и о том, как действовали группы погромщиков, которые штурмовали отдельные госучреждения в Казахстане:

Впереди идут торпеды и провокаторы-лидеры (какие-то бесстрашные люди, в них кидают светошумовой гранатой, им по барабану, посередине обычные протестующие, которых так же собирают угрозами по улице (останавливают машины и заставляют идти и пр.). Сзади идут кураторы, чтобы контролировать строй.

Протесты в Казахстане начиная с 5 января Олег Блохин называет самой организованной атакой из тех, что приходилось видеть.