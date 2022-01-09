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Странная история из Казахстана: Военкор передал рассказы очевидцев
09 января 2022, 09:15 • 510 • Политика
Военный корреспондент Олег Блохин начал работу в Казахстане. В одном из первых постов он рассказал о самой странной истории в ходе погромов, с которой отчасти удалось разобраться.
Эта "очень странная" история касается захвата аэропорта в Казахстане. Как только завершился погром резиденции, бунтовщики двинулись штурмовать забаррикадированный департамент полиции, пишет Блохин в личном телеграм-канале со ссылкой на очевидцев.
Кстати, полиции удалось отбиться от погромщиков. При этом часть нападавших изначально решила отказаться от атаки. Они стали кричать, что "надо ехать в аэропорт, дабы помешать сесть российским самолётам".
В тот самый момент сели рейсы из Коломбо, а затем подозрительный рейс из Оша:
Рассказал Олег Блохин и о том, как действовали группы погромщиков, которые штурмовали отдельные госучреждения в Казахстане:
Протесты в Казахстане начиная с 5 января Олег Блохин называет самой организованной атакой из тех, что приходилось видеть.
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