Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Dail...
Главная / Политика

Странная история из Казахстана: Военкор передал рассказы очевидцев

09 января 2022, 09:15  •  510 • Политика
Военный корреспондент Олег Блохин начал работу в Казахстане. В одном из первых постов он рассказал о самой странной истории в ходе погромов, с которой отчасти удалось разобраться.
Эта "очень странная" история касается захвата аэропорта в Казахстане. Как только завершился погром резиденции, бунтовщики двинулись штурмовать забаррикадированный департамент полиции, пишет Блохин в личном телеграм-канале со ссылкой на очевидцев.
Кстати, полиции удалось отбиться от погромщиков. При этом часть нападавших изначально решила отказаться от атаки. Они стали кричать, что "надо ехать в аэропорт, дабы помешать сесть российским самолётам".
Эту информацию передали мне дружинники, только я начал звонить ребятам в порт, как они сказали мне в ответ, что армия ушла и оставила открытые шлагбаумы, - сказал Олег Блохин.
В тот самый момент сели рейсы из Коломбо, а затем подозрительный рейс из Оша:
У пассажиров был одинаковый багаж. После в здание ворвались мятежники, которые целенаправлено уничтожили навигационное оборудование и поехали обратно в город, оставив порт мародёрам.
Рассказал Олег Блохин и о том, как действовали группы погромщиков, которые штурмовали отдельные госучреждения в Казахстане:
Впереди идут торпеды и провокаторы-лидеры (какие-то бесстрашные люди, в них кидают светошумовой гранатой, им по барабану, посередине обычные протестующие, которых так же собирают угрозами по улице (останавливают машины и заставляют идти и пр.). Сзади идут кураторы, чтобы контролировать строй.
Протесты в Казахстане начиная с 5 января Олег Блохин называет самой организованной атакой из тех, что приходилось видеть.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



510
Источник
Похожие новости
09 января 2022, 01:40
Бои в Алма-Ате и паника из-за биооружия. Что происходит в Казахстане
09 января 2022, 03:25
Сатановский объяснил "дядям и тётям из США", какой русской угрозы следует бояться
09 января 2022, 03:25
"Путин следующий": Пиар Невзорова дошёл до угроз
09 января 2022, 05:10
Секретное интервью Брежнева: "Уверен, никто не напечатает того, что скажу"
09 января 2022, 01:40
Мария Захарова в трёх словах объяснила, как поставить США в тупик
09 января 2022, 09:15
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2022, 02:45
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
06 января 2022, 03:05
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
06 января 2022, 03:05
Угроза идёт извне: Глава совета ОДКБ объяснил отправку сил в Казахстан
02 января 2022, 11:35
Норкин в прямом эфире разоблачил удивительную странность с сериалом "Сваты": "Есть нюанс"
02 января 2022, 23:15
Эксперт поставил вопрос ребром после олимпийского демарша муфтия: "Как так?"
08 января 2022, 18:05
Русские предупреждали: реальные причины бунта в Казахстане не показали по ТВ
02 января 2022, 21:30
Байдена попросили сдать Прибалтику. Эстонию, Латвию и Литву могут выгнать из НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.