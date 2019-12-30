Странная инфекция и роковые случайности: Самые неожиданные утраты года

Уходящий год оказался серьёзным испытанием для культурной сферы страны. В 2019-м ушли из жизни сразу несколько человек из плеяды великих режиссёров. Среди них - легенды отечественного кинематографа и театра Георгий Данелия, Марк Захаров, Галина Волчек.

Несмотря на то, что все трое скончались в возрасте старше 85 лет, их уход оказался неожиданным для многих: к летальному исходу всех троих привела смертельно опасная пневмония. Именно пневмония оказалась довольно странной инфекцией.

Ранее врачи отметили появление большого числа мутаций вирусов и бактерий. Появилась, как отмечал телеканал "Звезда", и вирусная пневмония. Её сложно диагностировать, проявляется она уже в первые дни болезни, а не развивается после затяжного течения. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, а возбудителем является пневмококк.

Были и те, кто ушёл от нас после хронической болезни, как, например, 83-летний актёр Сергей Юрский, 63-летний музыкант Криса Кельми или же просто от остановки сердца, как у 96-летнего Владимира Этуша.

К слову, от хронического заболевания скончался и космонавт, первый человек, побывавший в открытом космосе, - Алексей Леонов. Ему было 85 лет. От инфаркта после операции на сердце на 84-м году жизни умер и экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

Но было и несколько совсем неожиданных смертей, среди которых одной из самых резонансных оказался трагический уход 38-летней певицы Юлии Началовой. Молодая женщина умерла фактически от роковой случайности - заражения крови после незначительной травмы.

Не менее трагичной выглядит и внезапная смерть Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл aka LeTruk. В 35 лет он скончался от острой сердечной недостаточности.

Разрыв аорты во время поездки на мотоцикле по Москве унёс жизнь журналиста Сергея Доренко. Оторвавшийся тромб в считанные секунды убил 68-летнего "генерала" российского кинематографа актёра Алексея Булдакова.