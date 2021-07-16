«Странная формулировка»: почему суд ЕС отклонил апелляцию Германии об увеличении мощности газопровода OPAL

Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии на восстановление мощностей газопровода OPAL, которые были ограничены по требованию Польши на 50%. Об этом говорится в заявлении суда. Решение было принято на основании принципа энергетической солидарности. Своё разочарование постановлением выразили в «Газпром экспорт», а в Совете Федерации аргументацию органа назвали «странной». Эксперты считают решение суда политическим и нарушающим права инвесторов.

Европейский суд юстиции счёл правомочным требование Польши ограничить на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Таким образом апелляция Германии на это требование была отклонена. Об этом говорится в заявлении суда.

«Суд постановил, что, вопреки утверждениям Федеративной Республики Германия, законность любого нормативного акта институтов ЕС, подпадающего под энергетическую политику Европейского союза, должна быть оценена в свете принципа энергетической солидарности, даже если в подзаконном акте нет применимой прямой отсылки к этому принципу», — говорится в документе.

Таким образом апелляция Германии о восстановлении мощностей газопровода до 100% была отклонена.

Европейский суд юстиции

Reuters

© Francois Lenoir

«Искусственные преграды»

Своё разочарование постановлением суда выразили в «Газпром экспорт». В компании подчеркнули, что таким образом в ЕС создаются искусственные преграды для инвестиций в газотранспортную систему Европы.

«Хотя компании группы «Газпром» и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы», — приводит ТАСС заявление компании.

В свою очередь в Совете Федераций назвали «странной» формулировку, которая была использована для признания требований Польши.

«Сама формулировка — исходя из «энергетической солидарности» — вообще странная. Потому что явно во главу угла должны ставиться юридические нормы. Некая солидарность — это что-то такое сомнительное», — отметил в беседе с RT член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

В компании-операторе трубопровода заявили, что найти «быстрое и эффективное решение» этому спорному вопросу было бы на пользу конечным потребителям.

© opal-gastransport.de

Вместе с тем в Министерстве энергетики Германии указали на то, что обжаловать принятое судом постановление нельзя.

«Сегодняшнее решение Европейского суда подтвердило решение Европейского суда более низкой инстанции от 2019 года. Обжалование решения не является возможным», — сказал представитель ведомства агентству РИА Новости.

В борьбе за газ

Напомним, Польша потребовала ограничить перекачку газа по OPAL ещё в 2016 году, когда Еврокомиссия позволила «Газпрому» использовать дополнительные мощности газопровода, а не только 50%, как это предусмотрено Третьим энергопакетом ЕС. Согласно ему, вторые 50% мощностей должны были выставляться на торги в интересах альтернативных поставщиков, однако по факту это не было осуществлено.

По мнению Польши, 100% загрузка OPAL могла привести к тому, что Россия якобы меньше поставляла бы газа по другим своим веткам, например по «Ямалу — Европе», который проходит через РФ, Белоруссию, Польшу и Германию. А это в свою очередь, сочли в Варшаве, нарушает «принцип энергетической солидарности».

Европейский суд юстиции согласился с опасениями Польши, поэтому в 2019 году было принято постановление снова ограничить мощности OPAL на 50%. Таким образом «Газпрому» пришлось снизить прокачку газа до 18 млрд куб. м в год.

В ФРГ с претензиями Польши не согласились, указав на то, что принцип энергетической солидарности является лишь политическим понятием, а не правовым критерием. В связи с этим в октябре 2019 года Германия подала апелляцию в суд ЕС в Люксембурге.

Однако 18 марта 2021 года генеральный адвокат суда Европейского Союза Мануэль Кампос Санчес-Бордона рекомендовал отклонить апелляцию. По его словам, он изучил нормативные акты ЕС и пришёл к выводу, что «в первичном праве ЕС солидарность является ценностью и целью, на которые всё чаще полагается сам Евросоюз для принятия обоснованных политических и экономических решений».

Несмотря на то, что рекомендация генерального адвоката не является обязательной к исполнению, суд всё же принял решение отклонить апелляцию.

Нарушают права инвесторов

По мнению экспертов, решение Европейского суда юстиции носит больше политический характер. В частности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил, что аргументы о нарушении OPAL конкурентного права являются сугубо формалистскими, так как туда изначально может поступать лишь российский газ.

«Другой газ, кроме российского, в трубопровод OPAL попасть не может, и за этим формализмом скрывается попытка заставить Россию уменьшить своё присутствие на газовом рынке Европы», — заявил эксперт в беседе с RT.

Митрахович подчеркнул, что невозможность использовать газопровод на полную мощность в первую очередь наносит прямой ущерб немецкому бизнесу.

«В данном процессе сторона Германии не была услышана. Газопровод OPAL — хороший инфраструктурный объект, который важен властям ФРГ. То, что эту трубу невозможно использовать на полную мощность, наносит прямой ущерб немецкому бизнесу, который инвестировал в его строительство», — подчеркнул он.

В свою очередь заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач добавил, что это политически мотивированное решение ничего хорошего ЕС не принесёт.

«К тому же, Европейский суд, игнорируя такие основополагающие нормы права, как защита инвестиций, портит свою репутацию эталона верховенства права», — заметил он.

Вместе с тем аналитики сходятся во мнении, что все ограничения могут быть сняты, если ЕС ощутит нехватку природного газа.

«Тогда найдутся аргументы и механизмы, чтобы, несмотря на вынесенное решение, использовать трубу OPAL в полном объёме», — сказал Алексей Гривач.

К тому же, указал он, если инвесторы не получат свои вложенные средства от использования OPAL, ЕС должен будет возместить их потери.

«Но вряд ли Евросоюз на такое готов пойти», — подчеркнул собеседник RT.

OPAL в опале

OPAL, являющийся ответвлением «Северного потока», имеет проектную мощность в 36,5 млрд куб. м в год. Его строительство стоило около €1 млрд и было завершено в 2011 году. Газопровод проходит по территории Германии и является одним из крупнейших инфраструктурных энергетических проектов страны.

После того, как ещё в 2019 году ЕС по иску Польши снизил до 50% мощности OPAL, «Газпромом» начал перераспределять потоки. Таким образом он компенсирует поставки конечным потребителям в Европе и не снижает объёмы прокачки топлива. Однако, как отмечают эксперты, скорый ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может поставить поднять вопрос о доступности всех мощностей OPAL.

«Если «Газпром» в перспективе рассчитывает на полную загрузку «Северного потока — 2», то необходимо будет вернуться к вопросу о том, чтобы OPAL снова был выведен из антимонопольных ограничений. Уверен, что в перспективе этот газопровод заново можно будет использовать на полную мощность», — резюмировал Станислав Митрахович.