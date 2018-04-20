Странная база Кэмп-Бондстил в Косово • 52 • Аналитика







Кэмп-Бондстил (Camp Bondsteel) — действительно странная база. Достаточно большая, 955 акров (4 кв. километра), с 7-мильной длиной периметра. Со всеми атрибутами современного города. От водопровода и канализации до спортивных площадок, торговых центров и даже тюрьмы. Собственные противоатомные бомбоубежища на случай ядерного удара имеются.









Согласно американским отчетам, строительство базы обошлось налогоплательщикам в 8 миллиардов $. Только госпиталь "съел" почти 40 млн.$. Причем строилась база такими темпами, что им можно позавидовать. Круглосуточно, без выходных, 1700 американских военных инженеров, около тысячи отставных американских военных и до 7000 албанцев строили оплот демократии на Балканах.



Правда, уже тогда проявилась некая странность отбора работников из числа местных жителей. На строительство базы нанимали исключительно албанцев. Ни одного серба на территорию не допускали ни под каким видом. Кстати, это правило действует и сегодня.



Сегодня в агентствах по найму военнослужащих на территории США вы можете получить разъяснения о том, как прекрасно служить в Кэмп-Бондстиле. Да-да. О самой закрытой американской военной базе в Европе можно поговорить на армейских вербовочных пунктах в США.







Итак, по словам американских вербовщиков, база представляет из себя если не рай, то европейский курорт. Причем за жизнь на этом курорте вы ещё будете получать вполне солидные деньги. От 3000 $ в месяц плюс доплата в 40%. Соответственно, оплата очень зависит от звания, должности и армейского стажа.



Более того, военнослужащий по собственному желанию может параллельно повышать собственное образование в филиалах двух американских колледжей и двух университетов.



Если же, не дай Бог, американский солдат заболеет или будет травмирован на службе, то к его услугам самый настоящий американский госпиталь. С прекрасным оборудованием, лучший в Косово. А наличие собственной авиации обеспечит быструю доставку больного в любое другое лечебное заведение Европы или США.



Важно и то, что жить солдат будет в собственной комнате. Модульные щитовые домики на шесть комнат с водопроводом, телефоном, канализацией и кондиционерами.



Думаю, этого достаточно, чтобы у читателей возникло желание послужить в таком месте. Потому из вербовщика необходимо стать критиком.







Есть некоторые ограничения по службе. Прежде всего, большинство военнослужащих никогда не покидают территорию базы. Увидеть американца в городе почти невозможно. Только старшие офицеры и только по конкретным делам.



Для любителей "зеленого змия" и любых прочих расслабляющих средств — ничего крепче безалкогольного пива на базе не продается. Никакого алкоголя вообще. Вот такая забота о солдатском здоровье.



Кстати, точно так же дело обстоит и с... сексом! Мы все до сих пор помним "В СССР секса нет!" Точно так же можно сказать и об американской базе: "В Кэмп-Бондстиле секса нет". За нарушение приказа следуют огромные штрафы и увольнение из армии.



Естественно, это не касается «сношений» начальством подчиненных.



Впрочем, запрет алкоголя и отказ от секса практикуется на многих военных базах США. Но есть ещё одна странность. Оружие на территории базы может быть только у старшего командного состава. На практике это выглядит так: пистолет только у командира и его заместителей. Остальные оружие получают после получения специального приказа.



Первой американской государственной лжи стукнуло 120 лет



Перед входом как в аэропорту — "сканирование" и проверка всех вещей. Мобильный телефон забирают, зато выдают карточку "посетитель", ее надо носить так, чтобы было видно. Посетителей повсюду, даже в туалете, сопровождают специально отряженные военнослужащие, аналог наших ЗГТ.



В 14-00 каждый день включается сигнал тревоги. В этот момент все находящиеся внутри базы должны переместиться туда, куда велит инструкция, которую они получают в этот же день в конверте и не имеют права открывать до того, как прозвучит сирена.



Интересное наблюдение. Постоянные тренировки, которые вырабатывают автоматизм выполнения приказов. Ежедневные конверты с новыми действиями в случае объявления тревоги вырабатывают у солдат и служащих базы способность не терять головы в момент атаки. Холодная голова и знания о расположении ближайших укрытий позволят сохранить личный состав.



Много внимания уделяется тому, чтобы военные не слишком скучали по дому. Поэтому в "Бондстиле" можно купить американскую одежду, гитары, есть здесь даже типично штатовские пиццерии. Есть сувенирная лавка, где можно купить памятные подарки из многих стран (но не из Сербии).



Интересно, в каких случаях применяются такие "суровые" способы маскировки? Солдат куда-то прилетел. Аэродром? А чем он отличается от сотен других? Дальше он отбывает свой срок службы согласно контракту и улетает. Естественно, прикупив в ближайшей лавке сувениров для подарков родным и близким...



Так зачем же скупые американцы построили эту базу? Однозначного ответа на этот вопрос нет, да и не может быть. Хотя есть пара мыслей на заданную тему. Любая база решает сразу несколько задач. Причем не только военных, но и дипломатических, экономических и прочих. Что бы мы ни говорили, а наличие такой базы изменяет даже уклад жизни местного населения. Война и мир планетарных масштабов



Просто для примера вспомним знаменитого террориста ИГ* Абу Абдуллу аль-Косово. Настоящее имя этого человека Лавдрим Мухаджери. И история его превращения в боевика-террориста началась именно в Кэмп-Бондстиле.



В 2010 году это был простой водитель, которому "по блату" посчастливилось устроиться на работу по обслуживанию Кэмп-Бондстила. Естественно, возможность въезжать на базу быстро привлекла внимание "деловых людей" из числа американских солдат. Так зародилась "дружба", которая и позволила Мухаджери вскоре уехать в США.



"Деловые люди", как показали дальнейшие события, оказались не просто деловыми, но и "с особыми полномочиями". А работа водителем для Мухаджери, по нашему мнению, была не более, чем хорошим прикрытием. Вид на жительство в США, что ещё надо жителю разрушенной страны?



А вот не только «грин-карта», как оказалось.



Каким-то непостижимым (для нормального человека) образом, будущий террорист оказывается в Афганистане. Более того, именно там он присоединяется к ИГИЛ*. Интересная карьера для «обычного водителя», не так ли?



Есть и другой пример. Наши "украинские братья" в стремлении показать собственную значимость умышленно или случайно допускают утечки информации, касающейся именно описываемой нами базы. Именно украинские журналисты распространили информацию о подготовке собственных разведчиков и контрразведчиков в Кэмп-Бондстиле.



Сегодня, по данным местных жителей, на базе постоянно присутствуют военнослужащие Украины, Словакии, прибалтийских стран, Польши. Есть сведения и о других "курсантах".







Центр подготовки специалистов? Вполне, вполне…



Другая функция база — европейское Гуантанамо. Это не мнение авторов статьи. Это мнение одного из комиссаров по правам человека Совета Европы Альваро Хиль-Роблеса. Именно он вскрыл эту особенность американской военной базы. Хищения, приписки, хитрые сметы: как это каралось при Сталине и как наказывается при Путине



Действительно, наличие военного аэродрома, близость "горячих" регионов, возможность доставки арестованных в кратчайшие сроки. В принципе, Гуантанамо первоначально использовалась именно для того, чтобы прятать украденных из Латинской Америки наркобаронов и революционеров.



Нельзя отбрасывать и того факта, что после получения независимости Косово попало под полный контроль США. Если говорить прямо, сегодня Косово — не более чем одна большая военная база.



Мы как-то забываем то, что одной из целей балканской войны как раз и было создание именно такого государства. Все эти разговоры о желании народа и прочая демократическая дурь — мишура для обывателя. Планы создания базы в этом районе существовали в США задолго до начала войны в Югославии.



В свое время в "Вашингтон пост" проскочила информация о причинах операции "Союзническая сила": "При такой хрупкой ситуации на Ближнем Востоке нам необходимы базы и право пролетов над Балканами для защиты каспийской нефти". Проще говоря, американцы создали базу для контроля за нефтеносными районами каспийского бассейна.







Военный аэродром, близость американских баз обеспечивают возможность быстрого силового реагирования на изменения ситуации. И теперь становится понятным та истерическая реакция американцев на появление русских в Сирии и "вибрирующую" позицию Эрдогана.



Есть ещё один канал утечки информации, которая помогает понять задачи базы.



Под Приштину передислоцировалась американская 525-я бригада разведки и радиоэлектронной борьбы. И странным образом в прессе исчезли упоминания о Кэмп-Бондстиле. Открытые источники "закрылись".



Замолчал даже сербский Sputnik, одно из самых осведомленных СМИ региона. Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться!



В то же время в северной части базы, там, где находятся основные военные объекты, появился новый отдел, отвечающий за "электронные войны". Укомплектован отдел ведущими военными разведчиками США, которые работали в Афганистане, Ираке, на Украине, в Сирии.



Именно в этот отдел стекается информация из Украины, Ближнего и Среднего Востока, Балкан, Средиземноморья. Некоторые специалисты высказывают мнение о том, что БПЛА, которые периодически кружат вдоль границ ЛДНР, принадлежат именно 525-й бригаде. А значит, собирают разведданные для вышеописанного отдела. "Глаза и уши Пентагона" работают...



Сегодня американские военные говорят о примерно 7 000 личного состава в Кэмп-Бондстиле. Тогда возникает вполне закономерный вопрос о том, как же можно выполнять такой объем задач при такой численности? А все просто. Не всё золото, что блестит.



Функционирование любого объекта требует обеспечения элементарных бытовых нужд. Пища, вода, услуги прачечной и тому подобное. Проще говоря, сведения добываются примерно так же, как определяют количество населения по потреблению хлеба, к примеру. Или по нагрузке на канализационные коллекторы.



По оценкам некоторых аналитиков, на самом деле на американской военной базе находится от 23 до 25 тысяч человек. А это, в свою очередь, приводит к пониманию того, что большинство военных объектов на базе подземные.



С одной стороны, вроде как бы странно. Где можно разместить такое количество военнослужащих? И почему судить о численном составе можно по количеству комплектов в прачечной или счетчикам канализации?



Бомбоубежища и строжайший порядок размещения – вот и ответ.



Так какова главная цель существования военной базы на Балканах?



Возможно, это «всего лишь» ЗКП американской армии в Восточной Европе. А точнее, ЗКП НАТО. Слишком шикарное место для координационного центра. Но и то, о чем мы написали выше, вполне укладывается в общую картину многофункциональной военной базы.



Хотя есть еще одна мысль, которую мы озвучим в следующей статье. Побеспокоим немного дух американского стафф-сержанта Джеймса Бондстила. Причем не в связи с его боевыми подвигами во Вьетнаме, а в связи со странной военной базой американской армии в Косово у города Приштина, носящей его имя.Кэмп-Бондстил (Camp Bondsteel) — действительно странная база. Достаточно большая, 955 акров (4 кв. километра), с 7-мильной длиной периметра. Со всеми атрибутами современного города. От водопровода и канализации до спортивных площадок, торговых центров и даже тюрьмы. Собственные противоатомные бомбоубежища на случай ядерного удара имеются.Согласно американским отчетам, строительство базы обошлось налогоплательщикам в 8 миллиардов $. Только госпиталь "съел" почти 40 млн.$. Причем строилась база такими темпами, что им можно позавидовать. Круглосуточно, без выходных, 1700 американских военных инженеров, около тысячи отставных американских военных и до 7000 албанцев строили оплот демократии на Балканах.Правда, уже тогда проявилась некая странность отбора работников из числа местных жителей. На строительство базы нанимали исключительно албанцев. Ни одного серба на территорию не допускали ни под каким видом. Кстати, это правило действует и сегодня.Сегодня в агентствах по найму военнослужащих на территории США вы можете получить разъяснения о том, как прекрасно служить в Кэмп-Бондстиле. Да-да. О самой закрытой американской военной базе в Европе можно поговорить на армейских вербовочных пунктах в США.Итак, по словам американских вербовщиков, база представляет из себя если не рай, то европейский курорт. Причем за жизнь на этом курорте вы ещё будете получать вполне солидные деньги. От 3000 $ в месяц плюс доплата в 40%. Соответственно, оплата очень зависит от звания, должности и армейского стажа.Более того, военнослужащий по собственному желанию может параллельно повышать собственное образование в филиалах двух американских колледжей и двух университетов.Если же, не дай Бог, американский солдат заболеет или будет травмирован на службе, то к его услугам самый настоящий американский госпиталь. С прекрасным оборудованием, лучший в Косово. А наличие собственной авиации обеспечит быструю доставку больного в любое другое лечебное заведение Европы или США.Важно и то, что жить солдат будет в собственной комнате. Модульные щитовые домики на шесть комнат с водопроводом, телефоном, канализацией и кондиционерами.Думаю, этого достаточно, чтобы у читателей возникло желание послужить в таком месте. Потому из вербовщика необходимо стать критиком.Есть некоторые ограничения по службе. Прежде всего, большинство военнослужащих никогда не покидают территорию базы. Увидеть американца в городе почти невозможно. Только старшие офицеры и только по конкретным делам.Для любителей "зеленого змия" и любых прочих расслабляющих средств — ничего крепче безалкогольного пива на базе не продается. Никакого алкоголя вообще. Вот такая забота о солдатском здоровье.Кстати, точно так же дело обстоит и с... сексом! Мы все до сих пор помним "В СССР секса нет!" Точно так же можно сказать и об американской базе: "В Кэмп-Бондстиле секса нет". За нарушение приказа следуют огромные штрафы и увольнение из армии.Естественно, это не касается «сношений» начальством подчиненных.Впрочем, запрет алкоголя и отказ от секса практикуется на многих военных базах США. Но есть ещё одна странность. Оружие на территории базы может быть только у старшего командного состава. На практике это выглядит так: пистолет только у командира и его заместителей. Остальные оружие получают после получения специального приказа.Перед входом как в аэропорту — "сканирование" и проверка всех вещей. Мобильный телефон забирают, зато выдают карточку "посетитель", ее надо носить так, чтобы было видно. Посетителей повсюду, даже в туалете, сопровождают специально отряженные военнослужащие, аналог наших ЗГТ.В 14-00 каждый день включается сигнал тревоги. В этот момент все находящиеся внутри базы должны переместиться туда, куда велит инструкция, которую они получают в этот же день в конверте и не имеют права открывать до того, как прозвучит сирена.Интересное наблюдение. Постоянные тренировки, которые вырабатывают автоматизм выполнения приказов. Ежедневные конверты с новыми действиями в случае объявления тревоги вырабатывают у солдат и служащих базы способность не терять головы в момент атаки. Холодная голова и знания о расположении ближайших укрытий позволят сохранить личный состав.Много внимания уделяется тому, чтобы военные не слишком скучали по дому. Поэтому в "Бондстиле" можно купить американскую одежду, гитары, есть здесь даже типично штатовские пиццерии. Есть сувенирная лавка, где можно купить памятные подарки из многих стран (но не из Сербии).Интересно, в каких случаях применяются такие "суровые" способы маскировки? Солдат куда-то прилетел. Аэродром? А чем он отличается от сотен других? Дальше он отбывает свой срок службы согласно контракту и улетает. Естественно, прикупив в ближайшей лавке сувениров для подарков родным и близким...Так зачем же скупые американцы построили эту базу? Однозначного ответа на этот вопрос нет, да и не может быть. Хотя есть пара мыслей на заданную тему. Любая база решает сразу несколько задач. Причем не только военных, но и дипломатических, экономических и прочих. Что бы мы ни говорили, а наличие такой базы изменяет даже уклад жизни местного населения.Просто для примера вспомним знаменитого террориста ИГ* Абу Абдуллу аль-Косово. Настоящее имя этого человека Лавдрим Мухаджери. И история его превращения в боевика-террориста началась именно в Кэмп-Бондстиле.В 2010 году это был простой водитель, которому "по блату" посчастливилось устроиться на работу по обслуживанию Кэмп-Бондстила. Естественно, возможность въезжать на базу быстро привлекла внимание "деловых людей" из числа американских солдат. Так зародилась "дружба", которая и позволила Мухаджери вскоре уехать в США."Деловые люди", как показали дальнейшие события, оказались не просто деловыми, но и "с особыми полномочиями". А работа водителем для Мухаджери, по нашему мнению, была не более, чем хорошим прикрытием. Вид на жительство в США, что ещё надо жителю разрушенной страны?А вот не только «грин-карта», как оказалось.Каким-то непостижимым (для нормального человека) образом, будущий террорист оказывается в Афганистане. Более того, именно там он присоединяется к ИГИЛ*. Интересная карьера для «обычного водителя», не так ли?Есть и другой пример. Наши "украинские братья" в стремлении показать собственную значимость умышленно или случайно допускают утечки информации, касающейся именно описываемой нами базы. Именно украинские журналисты распространили информацию о подготовке собственных разведчиков и контрразведчиков в Кэмп-Бондстиле.Сегодня, по данным местных жителей, на базе постоянно присутствуют военнослужащие Украины, Словакии, прибалтийских стран, Польши. Есть сведения и о других "курсантах".Центр подготовки специалистов? Вполне, вполне…Другая функция база — европейское Гуантанамо. Это не мнение авторов статьи. Это мнение одного из комиссаров по правам человека Совета Европы Альваро Хиль-Роблеса. Именно он вскрыл эту особенность американской военной базы.Действительно, наличие военного аэродрома, близость "горячих" регионов, возможность доставки арестованных в кратчайшие сроки. В принципе, Гуантанамо первоначально использовалась именно для того, чтобы прятать украденных из Латинской Америки наркобаронов и революционеров.Нельзя отбрасывать и того факта, что после получения независимости Косово попало под полный контроль США. Если говорить прямо, сегодня Косово — не более чем одна большая военная база.Мы как-то забываем то, что одной из целей балканской войны как раз и было создание именно такого государства. Все эти разговоры о желании народа и прочая демократическая дурь — мишура для обывателя. Планы создания базы в этом районе существовали в США задолго до начала войны в Югославии.В свое время в "Вашингтон пост" проскочила информация о причинах операции "Союзническая сила": "При такой хрупкой ситуации на Ближнем Востоке нам необходимы базы и право пролетов над Балканами для защиты каспийской нефти". Проще говоря, американцы создали базу для контроля за нефтеносными районами каспийского бассейна.Военный аэродром, близость американских баз обеспечивают возможность быстрого силового реагирования на изменения ситуации. И теперь становится понятным та истерическая реакция американцев на появление русских в Сирии и "вибрирующую" позицию Эрдогана.Есть ещё один канал утечки информации, которая помогает понять задачи базы.Под Приштину передислоцировалась американская 525-я бригада разведки и радиоэлектронной борьбы. И странным образом в прессе исчезли упоминания о Кэмп-Бондстиле. Открытые источники "закрылись".Замолчал даже сербский Sputnik, одно из самых осведомленных СМИ региона.В то же время в северной части базы, там, где находятся основные военные объекты, появился новый отдел, отвечающий за "электронные войны". Укомплектован отдел ведущими военными разведчиками США, которые работали в Афганистане, Ираке, на Украине, в Сирии.Именно в этот отдел стекается информация из Украины, Ближнего и Среднего Востока, Балкан, Средиземноморья. Некоторые специалисты высказывают мнение о том, что БПЛА, которые периодически кружат вдоль границ ЛДНР, принадлежат именно 525-й бригаде. А значит, собирают разведданные для вышеописанного отдела. "Глаза и уши Пентагона" работают...Сегодня американские военные говорят о примерно 7 000 личного состава в Кэмп-Бондстиле. Тогда возникает вполне закономерный вопрос о том, как же можно выполнять такой объем задач при такой численности? А все просто. Не всё золото, что блестит.Функционирование любого объекта требует обеспечения элементарных бытовых нужд. Пища, вода, услуги прачечной и тому подобное. Проще говоря, сведения добываются примерно так же, как определяют количество населения по потреблению хлеба, к примеру. Или по нагрузке на канализационные коллекторы.По оценкам некоторых аналитиков, на самом деле на американской военной базе находится от 23 до 25 тысяч человек. А это, в свою очередь, приводит к пониманию того, что большинство военных объектов на базе подземные.С одной стороны, вроде как бы странно. Где можно разместить такое количество военнослужащих? И почему судить о численном составе можно по количеству комплектов в прачечной или счетчикам канализации?Бомбоубежища и строжайший порядок размещения – вот и ответ.Так какова главная цель существования военной базы на Балканах?Возможно, это «всего лишь» ЗКП американской армии в Восточной Европе. А точнее, ЗКП НАТО. Слишком шикарное место для координационного центра. Но и то, о чем мы написали выше, вполне укладывается в общую картину многофункциональной военной базы.Хотя есть еще одна мысль, которую мы озвучим в следующей статье. Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 52 Источник Похожие новости Готовится наступление на Дамаск из «спящей зоны» Даръа. Реванш Трампа с аравийской подоплёкой Революция без бархата Армения на пороге «бархатного» суицида

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