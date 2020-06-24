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#СтраницыПобеды выпустили саундтрек с музыкой Максима Макарычева

24 июня 2020, 15:55  •  105 • В России
У проекта RT #СтраницыПобеды, посвящённого 75-летию Победы, вышел саундтрек с музыкой Максима Макарычева, участника On-The-Go и Sirotkin. Альбом получился концептуальным и приятным для прослушивания. Мы поговорили с музыкантами и создателями пластинки. 
 
RT
 

Саундтрек «#СтраницыПобеды» был выпущен к 24 июня, дню проведения парада Победы. В альбоме 12 треков от Максима Макарычева и Эльдара Саламова. Свои треки Макарычев организовал в хронологическом порядке, взяв за основу одну из ветвей проекта — «Бесконечное Письмо» в Instagram-сториз. 

В рамках «Бесконечного Письма» в сториз в Instagram публиковались сотни отрывков из оригинальных фронтовых писем с иллюстрациями молодых студентов Школы дизайна РАНХиГС при участии известных художников Петра Банкова и Михаила Соркина. 

«Для «Письма» начиная с января я писал по 12—15 минут музыки каждый месяц, отсюда и названия треков. Часть музыки пришлось исключить, потому что без солдатских писем и иллюстраций она бы не сработала», — рассказал RT Макарычев.

Максим написал около 2,5 часа оригинальной музыки к проекту: для подкастов, в Instagram и для анимированных фото в Facebook. Музыканту было важно не отобрать материал для альбома из любимых композиций, а сделать так, чтобы саундтрек получился цельным.

«У каждого композитора свой подход, но, например, в кино мы чаще всего слышим главную музыкальную тему и её вариации. Такой формат нам не подошёл, потому что «Бесконечное Письмо» — это не повествование вокруг одного или нескольких главных героев, это история целого народа в письмах солдат, письмах настолько разных, насколько разные и сами люди и их жизненные пути. По сути, «Январь», «Февраль», «Март», «Апрель», «Май» и «Жди меня» — это одна неделимая 40-минутная композиция с постоянным развитием», — объясняет Максим Макарычев. 

В композициях, помимо живых и электронных музыкальных инструментов, можно услышать неожиданные вещи. Искажённые голоса, взятые из подкастов, или, например, звуки того, как Максим читает и перелистывает страницы книги Владимира Молчанова про расследования нацистских преступлений после его интервью для #ЗвукПобеды. 

Для Макарычева это третий релиз в 2020 году. С 2007-го он поёт, играет на гитаре и пишет музыку для одной из самых успешных инди-групп России On-The-Go, а с 2019 года также присоединился к команде Sirotkin в качестве гитариста, вокалиста и сопродюсера.

В феврале On-The-Go впервые за четыре года выпустила новый альбом — Unsaid, концертные премьеры которого были назначены на апрель, но перенеслись на осень 2020 года из-за пандемии. 

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А у Sirotkin в марте вышел EP «И сном и духом» — первый релиз, над которым фронтмен Сергей Сироткин работал не один, а вместе с Максимом Макарычевым и Сашей Хьюманом из Xuman Records. Презентации этого материала также были перенесены на осень. 

Ещё шесть треков (один из них — в соавторстве с Петром Терменом) написал продюсер проекта #СтраницыПобеды Эльдар Саламов. Он занимается музыкой 17 лет, а последние восемь играет в группе Weary Eyes. В апреле у команды вышел одноимённый релиз, на котором впервые можно услышать вокал — поёт как раз Эльдар. Премьера нового материала пока не состоялась всё по той же причине — коронавирус сильно ударил по музыкальной индустрии. 

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Эльдар Саламов рассказал RT, что писать музыку для проекта #СтраницыПобеды было непривычно из-за жанра:

«Я всё-таки больше был про гитарную музыку. Но инструментальная часть всегда была важна для меня, и мне нравится передавать смысл без слов, через саму музыку. Я с детства люблю саундтреки: классно ощущать, как музыкальное сопровождение придаёт дополнительное измерение и эмоции визуальной части. Особенно к такому трогательному проекту, как #СтраницыПобеды».

Обложку для альбома нарисовала продюсер проекта #СтраницыПобеды и автор подкаста #ЗвукПобеды Аня Фёдорова. Аня 25 лет занимается живописью и училась в одном из старейших учебных заведений России в области прикладного искусства — МГХПА имени С.Г. Строганова.

«Без памяти люди — словно растения, оторванные от своих корней. Какое-то время сорванный цветок не отличить от живого, он так же красив, наполнен жизненной силой. Но очень быстро он теряет свежесть, засыхает и превращается в собственную тень. То же становится и с человеком, потерявшим связь со своим прошлым, оставшимся без памяти, без знаний о себе», — объясняет Аня концепцию иллюстрации для обложки альбома.

Медиапроект #СтраницыПобеды от создателей #1917LIVE и #Romanovs100 рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах с уникальным контентом для каждой. С января по май проект развернулся в Twitter, Instagram, YouTube, Facebook и «ВКонтакте». 

«Проект однозначно стал самым масштабным, что наша команда успела реализовать за последние 3,5 года. Полтора года подготовки, десятки контрактов и партнёрств, несколько часов видеоконтента, оригинальный шрифт, сотни фотографий и художественных работ, 7 тыс. твитов, 1000+ постов в Instagram-сториз, 500+ публикаций в Facebook, многочисленные коллаборации с талантливыми студиями, художниками, музыкантами — почти 100 человек приняло участие на разных этапах проекта», — рассказывает автор идеи проекта Кирилл Карнович-Валуа. 

Проект #CтраницыПобеды уже получил шесть престижных наград, среди которых два «интернет-Оскара» Webby, а также Shorty и Telly Awards.

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