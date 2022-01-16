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Страницу делегации России в Вене потребовали разблокировать. РКН направил требование
16 января 2022, 22:05 • 65 • В мире
В Роскомнадзоре направили официальное обращение компании Meta с требованием снять ограничения, наложенные на страницу дипломатической делегации.
От Facebook в России требуют разблокировать страницу делегации в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями. Официальное обращение к компании Meta (владеет соцсетью Facebook) было направлено от Роскомнадзора.
В ведомстве указали, что иностранная соцсеть должна снять ограничения со страницы. Причём, указали в РКН, "бан" должен быть снят немедленно. Кроме того, от Facebook ждут пояснения причин введения блокировки, передаёт "РИА Новости".
О том, что аккаунт дипломатической делегации оказался забанен, стало известно 14 января. Причиной блокировки был назван "запрещённый контент". Как выяснилось, поводом Facebook сочла посты о гарантиях безопасности.
"Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного "на волне" постов по гарантиям безопасности. Facebook App, как насчёт свободы слова и плюрализма мнений?" - говорится в сообщении делегации в Twitter.
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