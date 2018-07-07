Страна за неделю со 2 по 7 июля

«Отставки и назначения»

Москва, 2 июля. Владимир Путин назначил нового посла РФ в Молдавии.

Послом России в Республике Молдова назначен Олег Васнецов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Васнецов сменит на этом посту Фарита Мухаметшина, которого президент освободил от занимаемой должности.

Москва, 2 июля. Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росприроднадзора Артема Сидорова, который возглавлял это ведомство с сентября 2015 года. Чиновник освобожден от должности по собственной просьбе, говорится в распоряжении премьера. Однако многие аналитики говорят о том, что чиновника «ушли» из-за жалоб на проверки ведомства.

5 июля, Симферополь. Депутаты Госсовета Крыма на внеочередном заседании одобрили назначение Михаила Селезнева на должность вице-премьера Совета министров РК. За это решение проголосовали 60 из 63 депутатов регионального парламента.

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

Идет мощная ротация кадров по всей стране. Это было заявлено в «майском» Указе президента. Будут и новые назначения, впереди сентябрьские выборы, в 20 регионах выберут новых губернаторов. По поводу отставки главы Росприроднадзора разные мнения, но это говорит, о усиление внимания правительства к природоохранной теме. Последнее время остро стоял вопрос воспроизводства леса, незаконных вырубок, «черного» экспорта. Будем ждать изменений в этой отрасли.

«Посадки/уголовные дела»

Биробиджан, 3 июля. Биробиджанский районный суд вынес обвинительный вердикт бывшему первому заместителю председателя правительства области Дмитрию Проходцеву, которому инкриминировали получение взятки в крупном размере. Приговор экс-чиновнику – 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф около 8 млн рублей (30-кратный размер суммы взятки.

Дмитрий Проходцев также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Санкт-Петербург, 4 июля. Руководитель Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ задержан при получении взятки за обещание изменить меру пресечения лицу, в отношении которого его подчиненные расследовали уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу.

Саратовская область, 4 июля. Должностные лица правительства Саратовской области пытались скрыть истинную картину произошедшего с экс-министром финансов Александром Выскребцовым, который разъезжал по городу на служебной машине, управляемой нетрезвой чиновницей из администрации Саратова. Служебный подлог выявила в ходе проверки региональная прокуратура, после чего СКР завел уголовное дело.

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

Утвержден план противодействия коррупции, но многие проверки и задержания произошли еще до этого. Счетная палата проводит усиленную проверку в регионах. Оживают дела, которые раннее были приостановлены по ряду причин. Причем задерживают многих чиновников, не взирая на должности и связи. Это уже напоминает системную борьбы, по типу итальянской кампании «Чистые руки» в 90-х годах прошлого века.

«Деньги»

Краснодарский край. 2 июля. В результате шквалистого ветра и града 30 июня оказались повреждены сельскохозяйственные поля в четырех районах Краснодарского края По данным краевой администрации, стихия повредила более 60 тыс. гак. По предварительным данным, ущерб составил 1,5 млрд рублей. Оценка продолжается. При этом губернатор региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в целом на урожай Кубани это не повлияет.

Вениамин КондратьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омск, 3 июля. Расселение последних шести семей, которые проживают в контейнерах в селе Азово Омской области, должно быть завершено к 2019 году. Для полного расселения контейнерного городка в Азово необходимо построить 285 кв. метров жилья. По расчетам Минстроя, на переселение последних шести семей из помещений, которые предназначались для временного проживания требуется 9,4 млн рублей.

Москва, 6 июля. Как передают многочисленные телеграм-каналы, накануне матча Россия-Хорватия реструктурирован долг крупнейшей хорватской компании - Agrokor - перед Сбербанком и ВТБ на 1,4 млрд.$. Комментаторы говорят, что это простое совпадение. Но результат субботнего матча теперь интересен вдвойне.

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

Интересная информация о реструктуризации долга хорватской компании. Конечно, это совпадение. Помимо чемпионата мира по футболу происходят и другие события. Власти регионов выполняют программу расселения ветхого и аварийного жилья, деньги идут на социальную сферу. Просто кому-то очень нравится заниматься конспирологией.

«Политбомонд»

Москва. 6 июля. Концепция наследия чемпионата мира по футболу станет темой одного из ближайших заседаний Совета по развитию физической культуры и спорта, и наблюдательного совета оргкомитета "Россия - 2018". Губернатор Калининградской области, руководитель рабочей группы Антон Алиханов информировал участников заседания о подготовке проекта доклада и об основных положениях проекта Концепции наследия чемпионата. Заместитель министра спорта Павел Новиков рассказал об итогах реализации программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу.

Москва, 6 июля. Скандальные праймериз по выборам кандидата на выборах мэра Москвы в "Яблоке" заставили экспертов говорить о глубоком кризисе в партии и крахе этого политического проекта. Однако Григорий Явлинский сохраняет олимпийское спокойствие. Он рассчитывает найти общий язык с нарушителем партийной дисциплины Сергеем Митрохиным, провести модернизацию своего детища и подрастить к 2024 году.

«Цифры и факты»

Москва, 2 июля. Столичный велопрокат стал в два раза популярнее, чем в прошлом году.

За первые два месяца работы прокатов велосипеды брали в аренду 1,6 млн раз, в прошлом году за тот же период - всего 782 тысячи раз.

Столичный велопрокат стал в два раза популярнее, чем в прошлом годуФото: Евгения ГУСЕВА

Югра, 4 июля. Жители ХМАО собирают подписи под петицией на имя правительства округа о запрете строительства мусорного полигона на границе с городским округом Мегион. «Последние события с подмосковными полигонами и с горящим Нижневартовским полигоном подтвердили, что размещать подобные объекты рядом с жилыми и дачными микрорайонами нельзя», – говорится в обращении к властям.

Сыктывкар, 4 июля. Совет директоров АО "Интауголь" принял решение о закрытии предприятия. Объём добычи производимой продукции обеспечивает покрытие собственных затрат не более чем на 50 процентов. Последние торги пакетов акций, которые завершились 18 июня, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в этих торгах. За весь период торгов не было ни одной заявки. При оценочной стоимости акций в 1 миллиард 200 миллионов рублей, их предлагали их всего за 450 миллионов рублей. Но это не помогло.

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

Всегда неприятно, когда закрываются предприятия, это значит, что сотни людей лишаются работы, растет социальная напряженность. Проблемы угольной области появились не сегодня. Добывать уголь подземным способом уже не столь рентабельно и закрытие предприятий, это неизбежный процесс. Но руководство угольных регионов должно внимательно относится к этой проблеме и создавать рабочие места в других сферах, помогать малому и среднему бизнесу.