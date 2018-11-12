Страна за неделю с 5 по 11 ноября

Магадан. Губернатор Сергей Носов поучаствовал в инвестиционном форуме в Южной Корее и рассказал корейским товарищам о потенциале Колымы. Мероприятие называлось так - Первый Российско-Корейский форум межрегионального сотрудничества. В губернаторской повестке недели также наблюдалась авиационная тема: Сергей Носов озвучил планы по строительству в Магадане нового аэропорта, субсидировании рейсов в Екатеринбург и обратно.

Республика Башкортостан. Врио губернатора Радий Хабиров решил зафиксировать на законодательном уровне календарные сроки укладки асфальта. Для того, чтобы запретить дорожникам укладывать асфальт в снег и ремонтировать автодороги при минусовой температуре. Горячий асфальт на холодный снег - неужели такого в отдельно взятой Башкирии больше не будет?..

Архангельск. Губернатора Игоря Орлова подозревают в некоем отрыве от текущей российской реальности: на сайте Госзакупок появилась заявка от регионального правительства на капитальный ремонт в конференц-зале, в котором проходили обычно сессии облсобрания депутатов. Так вот, начальная цена контракта на эту пристройку - 275 миллионов и 343 тысячи рублей.

Санкт-Петербург. Врио губернатора Александр Беглов представил на обозрение общественности новых членов своей команды. Если проанализировать их бэкграунд и профессиональные скилы, то нетрудно догадаться, что команда создана для подготовки к грядущей избирательной кампании. К слову, Санкт-Петербург фигурирует в рейтингах экспертов, как столица протестов - так, за год Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) насчитал в стране 2526 протестных акций и существенная их часть пришлась на северную столицу.

Тамбовская область. Губернатор Александр Никитин утвердил план развития Тамбовской области, куда вошли 138 проектов. А сам регион попал в ТОП-15 рейтинга Russian Event Awards 2018 (12-е место из 40 возможных) - событийный туризм в регионе процветает. На развитие отстающих школ выделяется 4 млн.рублей, благоустройство дворовых территорий завершено на 98%. Прямо нечего добавить.

Республика Крым. Губернатор Сергей Аксенов уволил мэра Симферополя Игоря Лукашева, предварительно заставив его публично прокатиться на работу в общественном транспорте. «Пришел к выводу, что желание работать у Игоря Михайловича было, человек старался, однако решения не всегда соответствовали положению дел», - прокомментировал он отставку мэра, которого сам же в свое время на эту должность и благословил. Проклятье мэрское в столице Крыма - иначе говоря, негативная селекция: каждый последующий мэр еще хуже предыдущего. Теперь на пост градоначальника пророчат женщину.

Курская область. У врио губернатора, «молодого управленца» Романа Старовойта на излете так называемый «медовый месяц», а показать особо и нечего. Кроме отмены «золотого парашюта» для экс-губернатора Михайлова, на который из дефицитного бюджета области было выделено 3,2 млн.рублей. После общественного скандала появилось распоряжение Старовойта вроде как об отмене этого постановления.

Пермский край. Губернатору Максиму Решетникову досталось от полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, посетившего регион с целью поближе познакомиться с деятельностью Решетникова. В регионе наблюдается повышенная протестная активность, провалена программа по переселению из аварийного и ветхого жилья - в общем, под обращением об отставке «молодого технократа» уже подписались 17,4 тыс. пермяков.

Липецкая область. У врио губернатора Игоря Артамонова также подходит к концу «медовый месяц» и он встречает гостей из Москвы, прибывших замерить его электоральный потенциал. За это время жителям Липецка удалось узнать, что, к примеру, врио губернатора не здоровается за руку и практикует японскую систему создания эффективного управленческого коллектива.

Хакассия. Регион обзавелся новым губернатором - им стал коммунист Валентин Коновалов, победивший на выборах в это воскресенье. Более половины жителей выборы проигнорировали. Регион - банкрот, управляется напрямую из Москвы. Чиновничьий опыт у Коновалова отсутствует - видимо, будет ориентироваться на старших товарищей из Иркутска и Новосибирска. Наблюдаем.