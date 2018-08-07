Страна за неделю с 30 июля по 5 августа

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07 августа 2018, 13:24  •  31 • В России

Рязань. Губернатор дарил детям крылья и дроны. Глава региона Николай Любимов пригласил Школу дронов МАИ на HANDI FLY International Challenge 2018 - международный парашютный фестиваль для инвалидов, проходящий в Рязани. Они организовали проект для детей с ограниченными возможностями - «Подари детям крылья»: им дали дроны, VR-очки и научили управлять винтовыми машинками. Эмоции плюс развитие мелкой моторики – красиво и полезно.

Тверь. Губернатор Игорь Руденя утверждал лауреата ежегодной премии им. Николая Гумилева. «Нам не нужна богема абстрактная, нам нужна пропаганда», - завил он на заседании правительства. После перепостов в соцсетях заголовок новости переделали - «Губернатор Тверской области призвал поэтов и прозаиков писать о людях труда и популяризировать традиционные ценности».

Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников запускал вместе с премьером Медведевым «Комету» - скоростное сообщение между Севастополем и Ялтой на судне с подводными крыльями. А на выходных вместе с президентом Путиным смотрел оперу и балет на фестивале в древнем Херсонесе.

Карелия. Губернатор Артур Парфенчиков отчитывался перед Николаем Патрушевым в Совете Безопасности РФ - на Старой площади заседала Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия. «Работы много, задач много, а времени - не так много», - сказал он.

Якутия. Глава Республики Айсен Николаев вместе с федеральным министром связи Константином Носовым запустили якутские врезки ГТРК «Саха» в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в России на 2009-2018 годы». Теперь жители Якутии увидят якутские новости на канале ВГТРК бесплатно, всюду и в хорошем качестве.

Орловская область. Местные активисты посвятили одну из улиц врио губернатору Андрею Клычкову за необязательность. «Улица обещаний Клычкова» появилась в Орле - за 8 месяцев работы в регионе не сделано ничего, даже ремонтные работы на улице Васильевской заглохли, утверждают общественники. В ответ советник губернатора по СМИ назвал орловчан «навозными жуками».

Нижний Новгород. Врио губернатора Глеб Никитин проводит общественные слушания - глас народный собирают для подготовки Стратегии развития Нижегородской области. Пока собрано 1,5 тысячи предложений.

Пермский край. Губернатор Максим Решетников докладывал главе Минприроды Дмитрию Кобылкину о результатах космического мониторинга леса. В регионе реализуется программа «Умный лес» - с ее помощью власти ведут борьбу с незаконным оборотом древесины».

Магаданская область. Врио губернатора Сергей Носов борется с «очковтирательством» чиновников Колымы - на встрече с губернатором местные жители открыли врио глаза на то, как реально обстоят дела с ветхим жильем в регионе - по официальным отчетам, аварийное жилье - это всего 1% от общего жилого фонда, но на самом деле в разы больше. «Региональный бюджет был сверстан неадекватно», - заявил Носков.

Владимирская область. Врио губернатора Светлана Орлова празднует рубиновую свадьбу - 40 лет вместе с супругом. Тем временем в регистрации отказано кандидату в губернаторы от КПРФ Максиму Шевченко - по официальной версии, он не прошел муниципальный фильтр. Максим Шевченко обвиняет Орлову в давлении на муниципальных депутатов.

Чукотка. Врио главы региона Роман Копин встречался с президентом Путиным. Он в буквальном смысле рассказывал президенту про золотые горы: доходы выросли в три раза, увеличено финансирование оленеводства и морских промыслов, развиваются инвестиционные проекты. Только вот информполитика в регионе - никакая: Чукотка во всех смыслах остается одним из самых закрытых региона страны.

Стабильная связь с материком: как открытие моста через Керченский пролив повлияло на туристический сезон в Крыму

Приморье. Врио губернатора Андрей Тарасенко по распоряжению президента страны получит из федерального бюджета дополнительно 350 млн.рублей - «на социально значимые мероприятия» в регионе».

Ростовская область. Губернатор Ростовской области Василий Голубев знакомится с данными Генпрокуратуры - по ее информации, область возглавляет список регионов-"взяточников" за минувшие полгода.

Хабаровский край. Губернатор Вячеслав Шпорт заводит беседы о создании нового совместного с Китаем лесоперерабатывающего предприятия в Хабаровском крае. В это же время лесоперерабатывающий комплекс "Аркаим" в порту Ванино стоит, рабочие переживают.

Алтай. Алтайский край возглавил список самых «больных регионов» России: по данным местного Минздрава, в целом уровень заболеваемости в крае превышает показатели по стране в 1,6 раза. По новообразованиям - средние показатели превышены в 1,4 раза, по эндокринным заболеваниям – больше, чем в 2 раза. Причина - радиоактивное загрязнение региона. Еще Алтайский край - лидер по проблеме ожирения. Губернатор Виктор Томенко тем временем активно поддерживает повышение пенсионного возраста.

Никита Исаев (Орловская область): Хороший троллинг врио губернатора Андрей Клычкова – «переименование» разрушенной улицы в Орле в «Улицу обещаний Клычкова». На наших чиновников, которые привыкли только кормить народ «завтраками» и обещаниями, иные методы убеждения не действуют. Клычков работает в регионе уже восемь месяцев – и это всё предвыборный период, отмечу. Как к нему относится его потенциальный электорат уже понятно. Замечу, что люди, привыкшие традиционно ругать чиновников от партии власти, и мало-мальски верить представителям оппозиции, вероятно поняли, что губернатор-коммунист мало чем отличается от губернатора-«единоросса». Популизм, закидывание «грязью» политиков, которые придерживаются иных идеологических взглядов, замешанные на привычке «таскать каштаны из печи чужими руками» и поисках внешнего врага, – вот основные методы работы нашей российской оппозиции.

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