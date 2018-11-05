Страна за неделю с 29 октября по 4 ноября

Камчатка. У губернатора Владимира Илюхина в регионе случилась забастовка на золотосеребряном месторождении «Аметистовое»: зарплаты не растут, а вот нормы выработки - увеличиваются. За подобный бунт 33 работника предприятия из 87 бастующих были уволены руководством. Между тем, похоже, что Илюхин особых проблем в этой взрывоопасной истории не видит: «Да перестаньте вы придумывать, там никто не бастует. Дайте день-два, и мы разберемся. Людей не обидим» - говорил он журналистам. В итоге людей обидели, а губернатора заподозрили в не совсем адекватной оценке ситуации.

Липецкая область. Врио губернатора Игорь Артамонов обнародовал данные о своих доходах: за прошлый год, еще будучи в Сбербанке, он заработал 131 миллион рублей, имеет приличные квартиру, дачу и машину, а в собственности у жены - несколько престижных иномарок и квартира в Германии. С этими данными он невольно попал в список губернаторов с наибольшими доходами за прошлый год, уступив лидеру рейтинга — врио главы Красноярского края Александру Уссу ( 221,63 млн руб. дохода). А вот цифры в социологии у врио немного другие: Фонд развития современных институтов гражданского общества замерил электоральные перспективы Артамонова на выборах-2019. По этим данным, за него готовы проголосовать 5% опрошенных, не готовы за него проголосовать 14%, не определились около 42%, а 39% сказали, что на выборы не пойдут вообще.

Забайкальский край. Врио губернатора Александр Осипов стремительно осуществил свою мечту о вхождении Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа - указом президента Забайкальский край, а заодно и Бурятия, переданы из состава Сибирского федерального округа в состав ДФО. Теперь регион гарантировано получит все «дальневосточные» преференции - по крайней мере, все госпрограммы там точно заработают, да и инвестиции в депрессивный регион будут привлечены . «Эти перемены открывают Забайкалью огромные перспективы», - с удовольствием заявляет врио. Кстати, на восстановление дорог по решению Осипова уже выделено более 85 млн. рублей.

Александр Осипов стремительно осуществил свою мечту о вхождении Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округаФото: kremlin.ru

Бурятия. Если Забайкалье в свете президентского указа из роли Золушки перевоплотилось немного в Королеву, то Бурятия в результате вхождения в ДФО из центрового восточно-сибирского региона превращается слегка в периферию. Впрочем, Алексей Цыденов дает позитивные комментарии о том, что решение «открывает перед республикой новые возможности и перспективы».

Владимирская область. Губернатор Владимир Сипягин отправился в Турцию - возвращать во Владимирскую область проект по деревообработке турецкой компании Yidizlar Yatirim. За «приземление» крупного инвестпроекта Владимирская область конкурирует с Костромской. Турки озвучивают сумму инвестиций в 25 миллиардов рублей и пока не приняли окончательного решения. К слову, власти Костромской области побывали с аналогичным визитом в Турции в октябре этого года и уверены, что проект реализуется именно на их территории. «Владимирскому губернатору удалось возобновить переговоры с потенциальным инвестором», - осторожно отчитывается об итогах вояжа пресс-секретарь губернатора Сипягина.

Республика Крым. Губернатор Сергей Аксенов встречал освобожденных моряков российского судна «Норд» - их обменяли на задержанных в Крыму украинских браконьеров. Обменивались стороны на пограничном пункте «Армянск», что на границе с Украиной. С «Норда» наши моряки привезли с собой в Крым потрепанный флаг России - они хранили его долгих семь месяцев…

Приморский край. Врио губернатора Олег Кожемяко запустил в регионе социальную программу «Приморская рыба» - подписано с оглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока и торговыми сетями края. Это сделает рыбу и рыбопродукты доступными для жителей региона. Соглашение бессрочное и устанавливает предельную цену на 7 видов рыбы: к примеру, стоимость горбуши неразделанной не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги – 45 рублей, сельди – 49 рублей, минтая - 75 рублей.

Республика Алтай. Главу Республики Александра Бердников снова отправляют в отставку региональные телегам-каналы - таким образом они интерпретируют выставление губернатором на продажу своего дома стоимостью 30 млн рублей с банным комплексом и крытым бассейном. И снова гадают, кто придет ему замену, но губернатор пока работает, а объявление о продаже дома с сайта исчезло.

Мурманская область. Губернатор Марина Ковтун справлялась с крупнейшей не только в регионе, но и в стране аварией, которую уже назвали «угрозой боеспособности Северного флота» - затонул плавучий док, где на ремонте находился наш единственный авианосец «Адмирал Кузнецов». « Док был полностью затоплен в 3.30 утра, «Адмирал Кузнецов» на буксире выведен из дока на безопасное расстояние», - написала она в своем инстаграм-аккаунте. На фоне слухов об отставке нельзя не подумать о символичности события.

ЯНАО. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов (самый молодой из всех губернаторов) занял шестое место в первой группе Национального рейтинга глав регионов от Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Проект Северный широтный ход реализуется, подрядчик для него выбран, а «Газпром» заявил о ключевых для округа проектов — освоении Харасавэйского месторождения и строительство газопроводов Ухта — Торжок и Ухта — Торжок-2. Успешное начало работы, нечего сказать.