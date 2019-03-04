Страна за неделю с 25 февраля по 3 марта

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04 марта 2019, 23:09  •  53 • В России

Республика Башкирия. Врио губернатора Радий Хабиров после посещения Большого Лесного форума озаботился состоянием лесного фонда и лесной промышленности Республики: вывоз кругляка – минимизировать, лучше заняться его переработкой. Вырубка леса – больная тема.

Тверская область. Губернатор Игорь Руденя тоже озаботился сохранением природы (леса занимают половину площади региона - более 4,8 млн га). После обсуждения данной темы в Научном Центре оперативного мониторинга Земли (госкорпорация «Роскосмос») Руденя намерен сделать область пилотным регионом для отработки космического мониторинга лесного хозяйства.

Республика Крым. Глава Республики Сергей Аксёнов отчитывался перед Госсоветом РК об успехах первой пятилетки Крыма в составе РФ. По его мнению, главный результат работы правительства Республики – «не отчёты и не экономические показатели». Успехи, к слову, в основном федеральные: Крымский мост, трасса «Таврида», новый аэропорт, энергомост и электростанции. Пожалуй, местному руководству в плюс разве что можно засчитать строительство детских садов – 21 тысяча за пять лет. В остальном же – больше вопросов, чем ответов.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Ленинградская область. Во Всероссийский Год театра губернатор Александр Дрозденко включил для них тематическую финансовую поддержку - театр «На Литейном» сверх заложенного в бюджете получит 20 млн рублей (на проектные работы и экспертизу), а «Театр на Васильевском» - 30 млн рублей (на ремонт).

Кировская область. Губернатор Игорь Васильев меняет структуру власти у себя в регионе – для прорыва в исполнении майского указа. За собой он оставляет стратегическое руководство исполнительной властью, председатель правительства займется социально-экономическим блоком, а вице-губернатор - управленческими вопросами, взаимодействием с органами местного самоуправления и внутренней политикой. В Госсовете Васильев участвует в работе 4 комиссий: здравоохранение, образование, строительство и экономика. Если прорыв все же произойдет, это станет кейсом для всех остальных губернаторов. Если нет – то очередная бюрократическая история.

Радуясь визиту Путина, российские спортсмены сломали стол

Губернатор Кировской области Игорь Васильев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников принимал на ожившем впервые за пять лет железнодорожном вокзале города поезд с трофейным вооружением и военной техникой, изъятой у боевиков в Сирии. До Севастополя добралась всероссийская военно-патриотическая акция "Сирийский перелом". В городе-герое такое любят.

Магаданская область. Губернатор Сергей Носов в рейтинге образованности губернаторов - самый образованный губернатор Дальнего Востока: у него два высших образования и степень доктора технических наук. А на днях он заключил соглашение с лидер "Ночных волков" Александром Залдостановым: подростки Колымы будут отдыхать в Крыму под присмотром байкеров, которые займутся их патриотическим воспитанием.

Мурманская область. Губернатор Марина Ковтун организовала первый международный женский форум за полярным кругом с романтическим названием «Обнимая Арктику». На нем участницы рассказывали друг другу о дискриминации женщин: им меньше платят и у них ниже премии и так далее. Причем, примеры дискриминации женщин можно привести отовсюду – даже из Госдумы.

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