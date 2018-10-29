Страна за неделю с 22 по 28 октября

Владимир. Общественность региона с волнением и вполне прагматичным интересом наблюдает за тем, как новый губернатор Владимир Сипягин формирует свою команду. С трудом он ее формирует, потому что многие местные чиновники просто не верят в управленческий потенциал Сипягина и не хотят участвовать во временных проектах. В тоже время варягов из ЛДПР капризная Владимирская область также не желает видеть - не приживаются они там, также как асфальт.

Республика Алтай. Губернатор Александр Бердников - один из списка губернаторов-на вылет - разруливает мусорный скандал в регионе: он публично извинился перед жителями города и выделил из бюджета 10 млн рублей для того, чтобы новый ТБО-оператор наконец заработал. В это же время алтайские женщины из гендерной общественной организации предложили назвать Горно-Алтайский аэропорт в честь еще действующего губернатора. П - поддержка.

Липецкая область. Врио губернатора Игорь Артамонов, как и остальные назначенные этой осенью врио, ждет приезда президента Путина. С проверкой. Но ждет не сложа руки, а формируя мощный медиа-блок. Он так прямо и заявил журналистам, что одним из ключевых будет его взаимодействие с медиасферой региона. А на должность вице-губернатора - куратора СМИ, он назначил своего профессионального человека - тоже из Сбербанка.

Приморский край. Врио главы Олег Кожемяко подал документы для официального участия в выборах губернатора. Вместе с ним это сделали еще 11 кандидатов. А главный соперник - коммунист Ищенко - свой штаб распустил, признав, что не одолеет муниципальный фильтр. К слову, Кожемяко идет самовыдвиженцем.

Волгоградская область. Губернатор Андрей Бочаров, отставку которому ежесекундно предрекают по любому поводу любые политические эксперты, взял да и заручился поддержкой главы «Лукойла» Вагита Алекперова. Они взяли да подписали документ о «расширении сотрудничества в социально-экономической сфере», а там заложены деньги на новые социальные программы в регионе. Мало того, Алекперов пообещал помочь построить православный храм в Волгограде.

Рязанская область. Губернатор Николай Любимов выполняет майские указы и радует позитивными новостями - в области совсем скоро откроется первый в стране модельный центр занятости, созданный для людей предпенсионного возраста. Там будут, если так можно выразиться, переквалифицировать будущих пенсионеров в тех, в кого они пожелают переквалифицироваться - на этого процесс каждому желающему государство выделяет 34 тысячи рублей. А еще в области за этот год реализовано 26 инвестиционных соглашений на сумму свыше 107 млрд.рублей.

Забайкальский край. Регион, сиротствующий две недели без руководителя, встретил последнего из осенних назначенцев врио - "молодого технократа» Александра Осипова, имеющего управленческий кейс работы на Дальнем Востоке (он - экс зам.министра по развитию Дальнего Востока). Наверно поэтому Осипов не дожидаясь, когда его спросят, сам попросил у президента предоставить Забайкалью такие же особые условия, что и у Дальнего Востока - с теми же льготами и программами. Того глядишь, Забайкалье перейдет в ДФО.

Крым. Глава Республики Сергей Аксенов записался в большом и красивом интервью для региональной программы «Серьезный разговор», где среди прочего рассказал о том, как вынужден был давать сотрудникам ФСБ 2 млн рублей - на поимку взяточников и коррупционеров. И попросил их вернуть. Но тем не менее, все серьезные телеразговоры перебил слух о том, что губернаторское кресло в совсем недалеком будущем может занять замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Новосибирск. Губернатор Андрей Травников был занят проходившим в области Российско-немецким культурно-деловым форумом. На него прилетели члены королевской семьи - кузен британского принца Чарлза и прочие августейшие особы. Их интерес - это участие в большом и перспективном проекте Академгородок 2.0. А в целом, политическая жизнь в этом активном регионе снова забурлила.

Пермская область. Губернатор Максим Решетников разрабатывает тему внутреннего туризма, причем молодежного. Проект «Не сиди дома» предполагает создание специального мобильного приложения, экскурсии выходного дня и так далее. Запускают его уже к концу года. Почему бы и нет? По версии одного из агентств, Пермь заняла третье место в рейтинге самых пьющих городов России. Из 25 опрошенных городов Пермь вышла на третье место, уступив Саратову и Ханты-Мансийску.