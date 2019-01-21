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Страна за неделю с 14 по 20 января

21 января 2019, 20:24  •  38 • В России

Санкт-Петербург. Врио губернатора Александр Беглов определился с со своими вице-губернаторами: на неделе произошел целый ряд назначений в команде. За одним из них, отвечающим в том числе и за транспорт и инвестиционную политику, закреплена и арктическая тема – следим за этим внимательно в контексте переноса Арктического форума-2019 из Архангельска в Санкт-Петербург.

Мурманская область. Губернатор Марина Ковтун среагировала на новость о продаже в почтовых отделениях пива – она предложила продавать в отделениях «Почты России» лекарства. Социально-значимая реакция получилась. Также «Леди Севера», как ее называют в узких кругах, смотрит и в сторону нового поста в Минвостокразвития - а именно замминистра по Арктике. Пост пока вакантен.

Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников побывал в Сирии - подписал соглашение о сотрудничестве города-героя с одним из тамошних регионов. В итоге это должно вырасти в реализацию совместных проектов «в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах». Первым делом, это будут морские поставки товаров для Сирии.

Республика Крым. Сергей Аксенов поменял в Феодосии главу администрации и председателя городского совета. Феодосия – это один из крымских городов с высокой протестной активностью. Был. Также Аксенов слетал в Уфу и пообщался с врио губернатора Радием Хабировым.

Республика Башкирия. Врио главы Радий Хабиров отметил 100 дней работы на посту. Полет нормальный. «Люди не верят власти, и все, связанное с ней, оценивают негативно. И это один из главных вызовов для нашей управленческой команды», - написал он такой пост в соцсетях.

Владимирская область. 100 дней губернаторства и у Владимира Сипягина - к этой дате губернатор подошел с вакантной должностью своего заместителя по внутренней политике (из-за этого обделены вниманием муниципалы, политические партии и НКО) и с объявлением о сдаче в аренду своей резиденции. В целях «сокращения расходов областного бюджета».

Сахалин. Врио губернатора Валерий Лимаренко принялся за кадровые перестановки, но не совсем удачно - назначал в состав правительства чиновника, на которого было заведено уголовное дело на 30 млн рублей. А ведь ему еще выборы надо будет пережить.

Магаданская область. Губернатор Сергей Носов создает представительство Колымы при правительстве России. Заработает оно в Москве с мая этого года, в штатном расписании – 8,5 единиц.

Якутия. Глава Республики Айсен Николаев Айсен Николаев возглавил рейтинг активности дальневосточных губернаторов в соцсетях: его аудитория - 90 тысяч человек и он единственный губернатор в ДФО, который пользуется твиттером. Еще Николаев подписал с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным протокол о межрегиональном сотрудничестве регионов.

Приморский край. Губернатор Олег Кожемяко по-прежнему в тренде - в год театра он открыл во Владивостоке Всероссийский театральный марафон.

Хакасия. Глава Валентин Коновалов успел оскандалиться - благодаря своему указу о выплате 200% премии своим чиновникам, не успевшим проработать в правительстве и нескольких месяцев. «Я ни о чем не жалею» - сказал он в интервью журналистам , чем оскандалился еще раз.

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