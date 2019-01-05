«Страна в гневе»: во Франции активисты «жёлтых жилетов» в восьмой раз проводят акции протеста

В субботу, 5 января, активисты «жёлтых жилетов» в восьмой раз выйдут на улицы. Протестующие намерены представить открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Демонстранты убеждены, что национальные дебаты, в рамках которых правительство предлагает обсуждать реформы, не приведут к реальным переменам. Между тем в Париже считают, что «жёлтые жилеты» вступили в политическую борьбу. Официальный представитель кабмина Франции Бенжамен Гриво назвал протестующих экстремистами.

В субботу, 5 января, во Франции активисты «жёлтых жилетов» выйдут на улицы в восьмой раз. Протестные акции проходят каждую субботу уже на протяжении полутора месяцев: граждане выступают против непопулярных реформ и высказывают недовольство властями страны. И несмотря на то что президент Франции Эммануэль Макрон под давлением общественности отказался от ряда мер, в частности от повышения цен на топливо, правительству не удалось остановить выступления «жёлтых жилетов».

В социальной сети Facebook создано множество групп, посвящённых сбору манифестантов. В них состоят тысячи граждан республики.

В полиции заявили, что 5 января в Париже санкционированы две акции. Первую из них возглавит Эрик Друэ — один из лидеров «жёлтых жилетов», которого на этой неделе задерживали во время несогласованной манифестации. Демонстрация начнётся на Елисейских Полях, а затем участники маршем пройдут ко дворцу Броньяр, где ранее располагалась биржа, во II округе города.

Вторая группа «жёлтых жилетов» соберётся возле ратуши Отель-де-Виль, где размещаются муниципальные учреждения Парижа. Здесь ещё один лидер протестного движения Присцилла Лудоски зачитает открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. После этого активисты направятся в сторону здания Национального собрания.

Отметим, что документ появился в открытом доступе ещё в четверг, 3 января. Его разместили в сообществе La France en colère («Франция в гневе») в Facebook.

«Гнев превратится в ненависть, если вы — вы и ваши соратники — продолжите с высоты вашего пьедестала смотреть на людей как на сброд», — отмечается в письме.

Активисты назвали «политической уловкой» проведение дебатов о реформах на национальном уровне. Они полагают, что власти таким образом пытаются отвлечь внимание от требований протестующих провести референдумы, которые позволят отменить некоторые законы. Кроме того, активисты призывают Макрона найти уважаемого человека, непричастного к нарушениям закона, чтобы начать обсуждать «возвращение власти французскому народу».

«Президент Макрон, услышьте народ Франции сейчас, и, возможно, потом мы вместе с вами построим будущее Франции. Вспомните «оранжевую революцию» на Украине. Не ставьте себя выше закона или воли народа Франции», — заявили авторы обращения.

Напомним, что президент Франции в новогоднем обращении, длившемся 16 минут, рассказал, что проводимые его администрацией реформы не могут оказать мгновенный положительный эффект на ситуацию в стране. Он подчеркнул, что в последние месяцы произошли «неслыханные и немыслимые вещи», которые подпитываются экстремистами, но он уверен, что правительству удастся «построить лучшее будущее» для Франции и всей Европы.

«Мы также наблюдали большой раскол и гнев, который идёт издалека, гнев, направленный против несправедливости, против иногда непонятной глобализации, против административной системы», — отметил Макрон.

В пятницу, 4 января, в Париже состоялось первое в 2019 году заседание совета министров. По итогам пресс-секретарь правительства Франции Бенжамен Гриво сообщил, что глава государства призвал кабмин продолжать работу, направленную на поддержание общественного порядка.

«Мы дали конкретные ответы на законные первые требования «жёлтых жилетов», в частности в том, что касается покупательной способности, причём всего 12 дней спустя после того, как президент сообщил о предстоящих мерах», — подчеркнул он.

По его словам, продолжающие выходить на протесты активисты ведут политическую борьбу и не хотят участвовать в национальных дебатах.

«Совершенно очевидно, что мы должны пойти ещё дальше в производимых изменениях, быть более радикальными в своих методах и стиле действий», — указал официальный представитель французского кабмина.

Власти также пообещали пресекать противоправные действия протестующих.

«Никто не может быть выше закона. Сила будет пребывать на стороне закона», — заявил Макрон.

Согласно данным опроса, проведённого центром Odoxa-Dentsu Consulting, большая часть французов по-прежнему поддерживает акции «жёлтых жилетов». За продолжение протестных акций выступает 55% опрошенных. При этом 75% респондентов недовольно работой правительства и Макрона.

«Демонстранты не доверяют французским СМИ»

В последней протестной акции участвовали порядка 12 тыс. человек, манифестации прошли в разных городах страны. Активисты «жёлтых жилетов» выражали своё недовольство не только властями страны, но и французскими СМИ, которые, по их убеждению, принадлежат «горстке миллиардеров».

В частности, в Париже манифестанты выразили недовольство информационной ситуацией в стране возле редакции общественной телерадиокомпании France Télévisions, а также скандировали «BFM — фейк ньюз!» (фейковые новости) возле штаб-квартиры телеканала BFMTV.

Когда демонстранты заметили съёмочную группу агентства RT Ruptly, они начали скандировать «Спасибо, RT!».

Позднее репортёр радио France Inter Матильд Деими подчеркнула, что французы перестали доверять мейнстримным СМИ.

«Надо заметить, что беседовать с нами здесь хотят не все. Многие вежливо нам отказывают, отвечая, что доверяют только одному СМИ — Russia Today», — сказала журналистка французского общественного радиоканала France Inter Матильд Деими.