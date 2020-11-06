Страна убийц, насильников, подопытных кроликов и молчащего народа • 230 • Украина

Если взять любое государство, то ясное дело, что без криминальной составляющей мы не обойдемся, тем не менее убийц и насильников ничтожное количество по отношению к нормальным гражданам. Но сегодня именно преступники правят бал на Украине…



Читаю записки киевлянки про возвращение Маркива из Италии – даже украинский народ в шоке… Откровенного убийцу и карателя, с полным телефоном фактов его преступлений, с доказанным убийством итальянского журналиста суд отпускает из тюрьмы…





«Освобождение украинца Маркива - убийцы итальянского журналиста, осужденного на 24 года за убийства на Донбассе, которого вдруг оправдал Апеляционный суд Италии, вызвало опять бурю эмоций и вновь разделило граждан Украины. В Киеве поговаривают, что не обошлось без «помощи» главы МВД Украины Авакова.



Иногда, кажется, что вот-вот окончательно потеряешь терпение и веру в победу Добра. К слову, президент Зеленский, который умудрился взбудоражить общество разгоном Конституционного суда, уже успел поздравить украинского нациста Маркива с освобождением из тюрьмы и с большим опозданием поздравил с победой легендарного боксера – тяжеловеса Александра Усика, бой которого украинцы вынуждено смотрели по российскому телевидению, потому что украинские каналы бой просто не показали...



- Вы понимаете, все здесь заканчивается. С первого июля 2021 года начинаются официальные торги по продаже земли. Украина продаст еще и землю и здесь ничего уже не будет. Тут будут метаться дикие племена как в пустыне. Мы никому уже не будем ни нужны, ни интересны, - обратился ко мне с грустным признанием киевлянин преклонного возраста», - пишет женщина...



Украинская власть предлагает обществу считать своими героями откровенных садистов и убийц…



«Какая недострана, такие и недогерои. На сегодняшний день, пожалуй, это единственно верная характеристика украинской колонии, в которой на государственном уровне героизируют убийц и фашистов», - сказал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.



Героизировав военного преступника Маркива, Зеленский доказал всем украинцам, что за преступления в Донбассе ни один укровояка ответственности не понесет.



Теперь Украина окончательно получила статус страны, в которой можно безнаказанно убивать мирных граждан, в том числе независимых журналистов.



Вот таких героев-убийц предлагают украинскому обществу безмозглые Зе-правители. А разочарованный в майдане и Зеленском народ, пытаясь дать оценку происходящему хаосу в незалежной, всё отчетливее понимает, что уже завтра станет пушечным мясом для таких маргиналов, как Маркив.



Неожиданно минздрав Украины озаботился вакцинацией населения, вот только вопрос – а где вы были столько лет, когда никто не вакцинировался?



О какой вакцинации ведет речь Украина?



Первое и главное - каково качество вакцин, используемых на Украине!



Все вакцины на Украине получают по цене менее одного доллара. Все абсолютно, уж поверьте, в этом вопросе я неоднократно разбирался. Производства вакцин на территории незалежной нет. Т.е. все вакцины, получаемые Украиной на основе ртути. Дешевый препарат для стран третьего мира. Сколько детей пострадало от этого? Не знаете? А я скажу тысячи, если не сказать - миллионы. Но статистики вы не найдете.



Я не против вакцинации...Я только "за"... Но это должны быть качественные вакцины на животной основе... И это знает любой врач, даже в самой незалежной.



Раньше Украина покупала вакцины в России, но отказалась, пойдя на поводу украинских нацистов. Ну-ну...



Вот что пишут мои читатели по этому поводу: «Незалежным плевать было всегда как на детей, так и на родителей. Есть в Одессе второй роддом на Комсомольской. Так там, что при Кучме, что при оранжевых торговали детьми как пирожками. За денежку любой цвет глаз, волос, кожи. Все всё знали, но никто главрача не трогал. Живые дети!!! В глаза врали несчастным родителям, что ребенок умер при родах. А тут какие-то вакцины колоть каким-то неизвестным лично людям. Ради бабла хоть дустом будут лечить и орать о передовых технологий»…



А как вам испытания на жителях Украины неизвестной вакцины от коронавируса, где ни один зарубежный институт не вышел даже на минимальные результаты? А заявление представителей власти, что помимо неисследованной вакцины, на украинцах будут испытывать новые образцы лекарств против сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза… ну прям не страна, а подопытный кролик…



Чудо-президент под названием Зеленский вероятно окончательно превратился в полного идиота... Заявление, что Майкрософт помогает ему строить демократию на Украине, бороться с коррупцией, которую сам Зеленский и возглавил, привлекать инвестиции на Украину, говорит только об одном - он вообще перестал воспринимать реальный мир...



Украинцы, вы кого выбрали?



Иностранные инвестиции обходят Украину десятой дорогой…



Украина своей налоговой политикой отпугивает инвесторов и выталкивает иностранные компании в другие страны, а с принятием бюджета на 2021 год налоговое давление на бизнес вырастет еще больше.



Буквально вчера один их упоротых российских либерастов мне с пеной у рта пытался рассказать, как он и его подельники завидуют Украине и её дерьмократии…



Ну да, в особенности после новостей из незалежной:



«В Киеве, возле станции метро Героев Днепра на Оболони, неизвестные избивают людей ради забавы».



Об этом пишет жительница столицы Виктория Бугро: «Возле входа в метро со стороны конечной 16-го трамвая по вечерам нападают на людей с целью избить. Есть свидетели, что это снимают на телефоны с дистанции и где-то выкладывают. Появляются двое, но бьет один. Рост от 190 см, темная куртка до колен, на голове капюшон с мехом. Парень молодой – до 25 лет, спортсмен, очень жесток. Подача с ноги в лицо, удар по почкам.



Сбивает с ног и жестоко бьет ногами по лицу и голове. Второй сопровождает, но не участвует. Невысокий, до 165-170 см. Поверхностно шамкают вещи (они их не интересуют) и убегают в темноту. На все про все 8-10 минут. Уже пять случаев, один смертельный – человек умер от побоев в больнице. В отделении на Малиновского сказали: «Там такое постоянно», без комментариев».



Хороша дерьмократия, не находите?



А где вообще правоохранительные органы? Да их давно нет на Украине… Полный разгул преступности и никому и дела нет до этого…



Это ж как нужно было постараться, чтобы в такое дерьмо превратить целую страну?

Если взять любое государство, то ясное дело, что без криминальной составляющей мы не обойдемся, тем не менее убийц и насильников ничтожное количество по отношению к нормальным гражданам. Но сегодня именно преступники правят бал на Украине…Читаю записки киевлянки про возвращение Маркива из Италии – даже украинский народ в шоке… Откровенного убийцу и карателя, с полным телефоном фактов его преступлений, с доказанным убийством итальянского журналиста суд отпускает из тюрьмы…«Освобождение украинца Маркива - убийцы итальянского журналиста, осужденного на 24 года за убийства на Донбассе, которого вдруг оправдал Апеляционный суд Италии, вызвало опять бурю эмоций и вновь разделило граждан Украины. В Киеве поговаривают, что не обошлось без «помощи» главы МВД Украины Авакова.Иногда, кажется, что вот-вот окончательно потеряешь терпение и веру в победу Добра. К слову, президент Зеленский, который умудрился взбудоражить общество разгоном Конституционного суда, уже успел поздравить украинского нациста Маркива с освобождением из тюрьмы и с большим опозданием поздравил с победой легендарного боксера – тяжеловеса Александра Усика, бой которого украинцы вынуждено смотрели по российскому телевидению, потому что украинские каналы бой просто не показали...- Вы понимаете, все здесь заканчивается. С первого июля 2021 года начинаются официальные торги по продаже земли. Украина продаст еще и землю и здесь ничего уже не будет. Тут будут метаться дикие племена как в пустыне. Мы никому уже не будем ни нужны, ни интересны, - обратился ко мне с грустным признанием киевлянин преклонного возраста», - пишет женщина...Украинская власть предлагает обществу считать своими героями откровенных садистов и убийц…«Какая недострана, такие и недогерои. На сегодняшний день, пожалуй, это единственно верная характеристика украинской колонии, в которой на государственном уровне героизируют убийц и фашистов», - сказал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.Героизировав военного преступника Маркива, Зеленский доказал всем украинцам, что за преступления в Донбассе ни один укровояка ответственности не понесет.Теперь Украина окончательно получила статус страны, в которой можно безнаказанно убивать мирных граждан, в том числе независимых журналистов.Вот таких героев-убийц предлагают украинскому обществу безмозглые Зе-правители. А разочарованный в майдане и Зеленском народ, пытаясь дать оценку происходящему хаосу в незалежной, всё отчетливее понимает, что уже завтра станет пушечным мясом для таких маргиналов, как Маркив.Неожиданно минздрав Украины озаботился вакцинацией населения, вот только вопрос – а где вы были столько лет, когда никто не вакцинировался?О какой вакцинации ведет речь Украина?Первое и главное - каково качество вакцин, используемых на Украине!Все вакцины на Украине получают по цене менее одного доллара. Все абсолютно, уж поверьте, в этом вопросе я неоднократно разбирался. Производства вакцин на территории незалежной нет. Т.е. все вакцины, получаемые Украиной на основе ртути. Дешевый препарат для стран третьего мира. Сколько детей пострадало от этого? Не знаете? А я скажу тысячи, если не сказать - миллионы. Но статистики вы не найдете.Я не против вакцинации...Я только "за"... Но это должны быть качественные вакцины на животной основе... И это знает любой врач, даже в самой незалежной.Раньше Украина покупала вакцины в России, но отказалась, пойдя на поводу украинских нацистов. Ну-ну...Вот что пишут мои читатели по этому поводу: «Незалежным плевать было всегда как на детей, так и на родителей. Есть в Одессе второй роддом на Комсомольской. Так там, что при Кучме, что при оранжевых торговали детьми как пирожками. За денежку любой цвет глаз, волос, кожи. Все всё знали, но никто главрача не трогал. Живые дети!!! В глаза врали несчастным родителям, что ребенок умер при родах. А тут какие-то вакцины колоть каким-то неизвестным лично людям. Ради бабла хоть дустом будут лечить и орать о передовых технологий»…А как вам испытания на жителях Украины неизвестной вакцины от коронавируса, где ни один зарубежный институт не вышел даже на минимальные результаты? А заявление представителей власти, что помимо неисследованной вакцины, на украинцах будут испытывать новые образцы лекарств против сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза… ну прям не страна, а подопытный кролик…Чудо-президент под названием Зеленский вероятно окончательно превратился в полного идиота... Заявление, что Майкрософт помогает ему строить демократию на Украине, бороться с коррупцией, которую сам Зеленский и возглавил, привлекать инвестиции на Украину, говорит только об одном - он вообще перестал воспринимать реальный мир...Украинцы, вы кого выбрали?Иностранные инвестиции обходят Украину десятой дорогой…Украина своей налоговой политикой отпугивает инвесторов и выталкивает иностранные компании в другие страны, а с принятием бюджета на 2021 год налоговое давление на бизнес вырастет еще больше.Буквально вчера один их упоротых российских либерастов мне с пеной у рта пытался рассказать, как он и его подельники завидуют Украине и её дерьмократии…Ну да, в особенности после новостей из незалежной:«В Киеве, возле станции метро Героев Днепра на Оболони, неизвестные избивают людей ради забавы».Об этом пишет жительница столицы Виктория Бугро: «Возле входа в метро со стороны конечной 16-го трамвая по вечерам нападают на людей с целью избить. Есть свидетели, что это снимают на телефоны с дистанции и где-то выкладывают. Появляются двое, но бьет один. Рост от 190 см, темная куртка до колен, на голове капюшон с мехом. Парень молодой – до 25 лет, спортсмен, очень жесток. Подача с ноги в лицо, удар по почкам.Сбивает с ног и жестоко бьет ногами по лицу и голове. Второй сопровождает, но не участвует. Невысокий, до 165-170 см. Поверхностно шамкают вещи (они их не интересуют) и убегают в темноту. На все про все 8-10 минут. Уже пять случаев, один смертельный – человек умер от побоев в больнице. В отделении на Малиновского сказали: «Там такое постоянно», без комментариев».Хороша дерьмократия, не находите?А где вообще правоохранительные органы? Да их давно нет на Украине… Полный разгул преступности и никому и дела нет до этого…Это ж как нужно было постараться, чтобы в такое дерьмо превратить целую страну? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





230 Источник Похожие новости Кремль вежливо послал Кравчука с его предложениями по Донбассу Порошенко поставил ультиматум властям Украины Куратор фракции «слуг народа» Давид Арахамия готовит Верховную Раду к роспуску Запад призывает молдаван выбрать «правильного» президента и путь в ЕС На Украине ждут переворота с приходом к власти Байдена Страна убийц, насильников, подопытных кроликов и молчащего народа Новости партнеров