Страна сваливается в смуту? • 24 • Аналитика

Кризис требует централизации. Чем жестче кризис (к примеру, Гражданская война или Великая Отечественная война), тем сильнее роль центральной власти в его ликвидации. В нормальной обстановке можно позволить демократию. В Российской Федерации ныне всё происходит наоборот. Центральная власть «самоизолировалась», правительство вместо чёткой, целенаправленной и эффективной работы «критикует», местные региональные «бароны» начинают чудить и т. д. В итоге страна сваливается в смуту.



Распад

Во время кризиса, опасности, войны центральная власть мобилизует весь народ, страну, все имеющие ресурсы на борьбу с угрозой. «Всё для фронта! Всё для победы!» То есть если есть реальная угроза эпидемии, которая, по сути, приравнена к большой войне, то российское правительство должно было уже в начале года забыть о конституционной реформе, «обнулении» и принять необходимые меры. В частности, создать систему изоляции, фильтрации, обнаружения и лечения больных. Быстро организовать собственное производство всех необходимых лекарств, медицинского оборудования, защитных средств и т. д. При необходимости создать с нуля новые производства. Мобилизовать систему здравоохранения, принять чрезвычайные меры по её восстановлению. Подключить систему военной медицины и пр.







Также в условиях развала мирового хозяйства и модели существования «энергетической державы» необходимо решить вопрос с обеспечением народонаселения предметами первой необходимости, продовольствием. То есть необходимо в кратчайшие сроки восстановить собственное производство, перейти к модели автаркии.



Что мы видим в реальности? Сначала хлопали глазами, пока с вирусом боролись в Китае. Затем подключились к панике, которая началась на Западе (в Европе и США). Верховная власть сняла с себя ответственность. Введена нелепая «самоизоляция». В итоге получили начало экономического и транспортного коллапса страны на фоне поражения в газовой и нефтяной войне.



Оказалось, путинская РФ не в состоянии отфильтровать и изолировать несколько сотен (тысяч) больных. Первичная система здравоохранения в стране в период «поднимания России с колен» разрушена («оптимизирована»). Если во времена СССР в РСФСР-России было 12 тыс. больниц и поликлиник, то сейчас более чем вдвое меньше! Если раньше было 5 тыс. районных больниц, то сейчас менее 500! Медперсонал «оптимизировали»! Стране не хватает около 200 тыс. человек в системе здравоохранения! В России нет полноценного производства лекарственных средств, сырья и оборудования. Даже простейшие маски покупаются за границей.



Мы видим, как власти занимаются саморазрушением, добивая остатки производства и связности страны. Власти обещают меры по защите простых людей, работников, а также малого и среднего бизнеса. А на деле? Центробанк разрешает всем банкам брать кредиты с должников. Никакого ослабления денежно-финансовой политики, снижения ключевой ставки. Никаких кредитных каникул. Никакой заморозки по выплатам ЖКХ. Никакого режима ЧС, то есть заработную плату работникам должны выплатить работодатели, но предприятия закрыли. Создана угроза срыва посевной. С учётом погодных аномалий, очень низкого уровня осадкой зимой 2019–2020 гг. существует угроза засухи и неурожая. Губернаторы стараются, перекрывают дороги, нарушают сообщение между населенными пунктами, вводят режим карантина. Впереди всех Москва, Петербург, Чечня и Татарстан. Вырисовывается картина роста влияния региональных властей, «баронов», а оттуда и до регионального и национального сепаратизма недалеко.



Изоляция внешняя и внутренняя ведёт к разрушению экономики, частного предпринимательства, управления и общества. Приводит к появлению большого количества безработных, бедные быстро превращаются в нищих. В народе быстро растёт ненависть к «новым буржуям». Растёт преступность. Вызревает социальный протест. Кремль, уклоняясь от ответственности, передавая полномочия в регионы, своими руками роет всей стране яму. Начинается государственно-управленческая разруха, распад. Москва и Татарстан демонстрируют элементы "цифрового концлагеря", озлобляют народ. В других местах показывают управленческие решения на местах. Так, в Архангельской области местным жителям разрешили ездить на дачи и колоть дрова во время самоизоляции. А дышать можно без соответствующей бумажки?



Что делать дальше

Сейчас Кремль, копируя действия Запада, сам загоняет страну и народ в катастрофу. Смуту. Выход в самодержавной, независимой политике от Запада, мировых финансовых институтов и финансового капитала. Необходима национализация финансовой системы, национализация земли, недр, вод, лесов и стратегических предприятий. А для этого нужна идеология, высокие цели и программа долгосрочного развития страны и общества. Создание таких государственных институтов, которые будут обслуживать не интересы мирового капитала и олигархии, а заниматься развитием державы и увеличением благосостояния народа. Новая индустриализация, развитие собственного промышленного производства и сельского хозяйства. Государственное планирование. Сочетание госсектора и частного предпринимательства.



Нынешний мировой смутокризис, который неизбежно приведёт к ряду новых жестоких локальных и региональных конфликтов и войн, — это «окно возможностей» для восстановления Великой России буквально с нуля при колоссальном заделе в виде русского суперэтноса, русского языка, культуры и истории, огромных богатств русской земли (земля, леса, воды и недра) и предыдущего опыта построения великих держав. Кризис требует централизации. Чем жестче кризис (к примеру, Гражданская война или Великая Отечественная война), тем сильнее роль центральной власти в его ликвидации. В нормальной обстановке можно позволить демократию. В Российской Федерации ныне всё происходит наоборот. Центральная власть «самоизолировалась», правительство вместо чёткой, целенаправленной и эффективной работы «критикует», местные региональные «бароны» начинают чудить и т. д. В итоге страна сваливается в смуту.Во время кризиса, опасности, войны центральная власть мобилизует весь народ, страну, все имеющие ресурсы на борьбу с угрозой. «Всё для фронта! Всё для победы!» То есть если есть реальная угроза эпидемии, которая, по сути, приравнена к большой войне, то российское правительство должно было уже в начале года забыть о конституционной реформе, «обнулении» и принять необходимые меры. В частности, создать систему изоляции, фильтрации, обнаружения и лечения больных. Быстро организовать собственное производство всех необходимых лекарств, медицинского оборудования, защитных средств и т. д. При необходимости создать с нуля новые производства. Мобилизовать систему здравоохранения, принять чрезвычайные меры по её восстановлению. Подключить систему военной медицины и пр.Также в условиях развала мирового хозяйства и модели существования «энергетической державы» необходимо решить вопрос с обеспечением народонаселения предметами первой необходимости, продовольствием. То есть необходимо в кратчайшие сроки восстановить собственное производство, перейти к модели автаркии.Что мы видим в реальности? Сначала хлопали глазами, пока с вирусом боролись в Китае. Затем подключились к панике, которая началась на Западе (в Европе и США). Верховная власть сняла с себя ответственность. Введена нелепая «самоизоляция». В итоге получили начало экономического и транспортного коллапса страны на фоне поражения в газовой и нефтяной войне.Оказалось, путинская РФ не в состоянии отфильтровать и изолировать несколько сотен (тысяч) больных. Первичная система здравоохранения в стране в период «поднимания России с колен» разрушена («оптимизирована»). Если во времена СССР в РСФСР-России было 12 тыс. больниц и поликлиник, то сейчас более чем вдвое меньше! Если раньше было 5 тыс. районных больниц, то сейчас менее 500! Медперсонал «оптимизировали»! Стране не хватает около 200 тыс. человек в системе здравоохранения! В России нет полноценного производства лекарственных средств, сырья и оборудования. Даже простейшие маски покупаются за границей.Мы видим, как власти занимаются саморазрушением, добивая остатки производства и связности страны. Власти обещают меры по защите простых людей, работников, а также малого и среднего бизнеса. А на деле? Центробанк разрешает всем банкам брать кредиты с должников. Никакого ослабления денежно-финансовой политики, снижения ключевой ставки. Никаких кредитных каникул. Никакой заморозки по выплатам ЖКХ. Никакого режима ЧС, то есть заработную плату работникам должны выплатить работодатели, но предприятия закрыли. Создана угроза срыва посевной. С учётом погодных аномалий, очень низкого уровня осадкой зимой 2019–2020 гг. существует угроза засухи и неурожая. Губернаторы стараются, перекрывают дороги, нарушают сообщение между населенными пунктами, вводят режим карантина. Впереди всех Москва, Петербург, Чечня и Татарстан. Вырисовывается картина роста влияния региональных властей, «баронов», а оттуда и до регионального и национального сепаратизма недалеко.Изоляция внешняя и внутренняя ведёт к разрушению экономики, частного предпринимательства, управления и общества. Приводит к появлению большого количества безработных, бедные быстро превращаются в нищих. В народе быстро растёт ненависть к «новым буржуям». Растёт преступность. Вызревает социальный протест. Кремль, уклоняясь от ответственности, передавая полномочия в регионы, своими руками роет всей стране яму. Начинается государственно-управленческая разруха, распад. Москва и Татарстан демонстрируют элементы "цифрового концлагеря", озлобляют народ. В других местах показывают управленческие решения на местах. Так, в Архангельской области местным жителям разрешили ездить на дачи и колоть дрова во время самоизоляции. А дышать можно без соответствующей бумажки?Сейчас Кремль, копируя действия Запада, сам загоняет страну и народ в катастрофу. Смуту. Выход в самодержавной, независимой политике от Запада, мировых финансовых институтов и финансового капитала. Необходима национализация финансовой системы, национализация земли, недр, вод, лесов и стратегических предприятий. А для этого нужна идеология, высокие цели и программа долгосрочного развития страны и общества. Создание таких государственных институтов, которые будут обслуживать не интересы мирового капитала и олигархии, а заниматься развитием державы и увеличением благосостояния народа. Новая индустриализация, развитие собственного промышленного производства и сельского хозяйства. Государственное планирование. Сочетание госсектора и частного предпринимательства.Нынешний мировой смутокризис, который неизбежно приведёт к ряду новых жестоких локальных и региональных конфликтов и войн, — это «окно возможностей» для восстановления Великой России буквально с нуля при колоссальном заделе в виде русского суперэтноса, русского языка, культуры и истории, огромных богатств русской земли (земля, леса, воды и недра) и предыдущего опыта построения великих держав. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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