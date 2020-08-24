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«Страна сходит с ума»: на Украине создали гигантский флаг из соломы

24 августа 2020, 11:25  •  68 • Украина

На поле в селе Тернопольской области выложили из тюков соломы нового урожая огромный флаг Украины.

Данную композицию установили на поле местного агрохозяйства. Работали над композицией два дня.

«И взвился на сжатом поле сине-желтый флаг длиной 52 метра и высотой 4,86 метра из 160-ти тюков во славу Тебе, и ко Дню Государственного флага, Украина! Один из символов Украины, символ Государства, его независимости, несокрушимости и олицетворение духа украинского народа и воли к победе, свободы и великого будущего, которое зависит и от каждого из нас», — говорится в сообщении агрохозяйства рядом с размещенными фото на странице предприятия в соцсети.

Сомнительный «рекорд» прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Когда космонавты пролетают над территорией Украины, они всегда завидуют тем жителям, которые там проживают.

Ну сами посудите — на Херсонщине местные активисты выложили из арбузов и дынь самый большой тризубец в мире. Ещё был рекорд гигантского 200-килограммового герба из бутербродов с салом. В Борисполе выложили самый большой в мире герб из камней. Где-то под Мариуполем очередной рекорд: тризубец из морских ракушек.

И таких рекордов ещё много.

Вот и Тернопольская область отличилась, 52-метровый флаг Украины из соломы претендует на мировой рекорд.

Слава Украине!!!

А ведь, когда дружили с Россией, таких рекордов не было.

Они постоянно заставляли нас строить какие-то корабли, самолеты, комбайны и прочую, никому не нужную хрень.

Другое дело сейчас — это и есть “перемога”…

Страна сходит с ума. Это какой-то сюрреализм, бред», — написал он в своем Telegram-канале.


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