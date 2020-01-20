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Страна сбежавших

20 января 2020, 16:09  •  124 • Украина
Более 120 миллиардов гривен (порядка 5 миллиардов долларов) перевели украинские трудовые мигранты на родину в прошлом году – это свежие данные министерства социальной политики Украины. Мигранты обеспечивают стабильный курс гривны, - порадовались в министерстве, И это только согласно официальной статистике – реальные цифры могут существенно отличаться, ибо немалая часть заробитчан предпочитает отвозить деньги домой наличными, не связываясь с банковскими посредниками. О чём же это говорит?
Вопрос не касается экономики – с ней всё понятно. Рабочих мест на Украине по-прежнему не хватает, зарплаты мизерные, а под боком – Россия и страны восточной Европы. Таким образом, около половины трудоспособного населения страны работают за границей. Три миллиона – в России, легально, и ещё два – нелегально. Два миллиона – в Европе, легально, и ещё два – нелегально. А теперь задумайтесь: в стране постоянно отсутствует половина трудоспособного населения. Другими словами, половина трудоспособного населения страны не связывает своего будущего с украинским государством. Да, у этих людей на Украине остаются квартиры и семьи, но себя они уже нашли в другом месте, в других странах. Примерно половина заробитчан стремится остаться на ПМЖ в тех странах, где им нашлось применение. А половина готова вернуться домой. Не в украинское государство, заметьте, а именно домой. К своим близким, к оставленной крыше над головой. По сути, к украинскому государству они не испытывают никаких положительных чувств. К государству, вынудившему их искать лучшей доли в других странах. Таким образом, вольно или невольно, эти люди выпадают и из политического процесса, и из процесса государственного строительства – просто по той причине, что они «под собою не чуют страны». Станут ли они на защиту Украины – вопрос, скорей, риторически. Эта страна для них – мачеха. И, напомним, что речь идёт о миллионах граждан.
Когда политики рассуждают о политических предпочтениях украинских граждан, как правило, мнение этих миллионов граждан они не учитывают. Тем не менее, было бы недальновидно сбрасывать их мнение со счетов. Уезжая из страны, эти люди подспудно «голосуют» против. Против политиков, формирующих нынешнюю украинскую власть. Одновременно понимая или осознавая частично (пока), что лично их интересов и чаяний в украинской политике не представляет никто. Таким образом, сам собой встаёт непраздный вопрос: а не пора ли начать работать и с этой частью украинских избирателей? А их – миллионы.

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