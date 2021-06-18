«Страна продолжит усиливать свои позиции в регионе»: чего ожидать от президентских выборов в Иране

В пятницу, 18 июня, в Иране проходят выборы президента. На этот пост претендуют четыре кандидата. По данным соцопросов, фаворит гонки — консерватор и глава судебной власти республики Ибрагим Раиси. Его конкуренты — также придерживающийся консервативных взглядов секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности и бывший командующий КСИР Мохсен Резайи, реформист и бывший глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати, консерватор и член парламента Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми. Эксперты полагают, что в случае победы консерваторов Тегеран продолжит укреплять свои позиции в регионе.

В пятницу, 18 июня, в Иране проходят президентские выборы. В преддверии голосования верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи подчеркнул важность этого события для страны, назвав его судьбоносным, и призвал граждан отдать свой голос.

В министерстве внутренних дел страны сообщили, что из-за пандемии COVID-19 увеличено количество избирательных участков, а также продолжительность голосования. В ведомстве считают, что эти меры помогут избежать распространения инфекции. Для проживающих за рубежом иранцев будут открыты 234 избирательных участка по всему миру.

Напомним, после регистрации кандидатов, которых изначально было около 600, Совет стражей Конституции Ирана утвердил семь заявок. Однако 16 июня секретарь Высшего совета национальной безопасности и бывший переговорщик по вопросу ядерного оружия Саид Джалили, депутат иранского парламента Алиреза Закани, а также реформист и бывший губернатор провинции Исфахан Мохсен Мехрализаде сняли свои кандидатуры, в результате чего в предвыборной гонке остались четыре кандидата.

Среди них — глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, секретарь Совета по определению политической целесообразности и бывший командующий КСИР Мохсен Резайи, экс-глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати и член парламента Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми.

После снятия кандидатуры Мехрализаде единственным неконсервативным кандидатом в президенты остаётся Хеммати.

Действующий президент Ирана Хасан Рухани, занимающий эту должность с 2013 года, не принимает участия в выборах, поскольку, согласно действующему законодательству республики, глава государства не может оставаться на своём посту более двух сроков подряд.

По информации телеканала Iran International, ранее более 200 парламентариев призвали политиков, придерживающихся консервативных взглядов, снять свои кандидатуры в пользу Ибрагима Раиси.

Этот политик — далеко не новичок в президентской гонке. Он претендовал на пост и в кампании 2017 года, но уступил Рухани, заняв второе место с 38,28% голосов.

Как свидетельствуют данные соцопросов, в текущей кампании именно он стал фаворитом гонки. По данным телеканала Press ТV, за Раиси готовы проголосовать 57,3% избирателей. Вторым в рейтинге идёт Резайи (5,8%). Далее идут кандидат-реформист Хеммати (2,8%) и Газизаде Хашеми (2,2%). На момент проведения опроса 18,3% его участников не определились с выбором, а за троих снявшихся с гонки кандидатов суммарно проголосовали бы 4,6% респондентов.

Кандидаты на пост президента Ирана

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Агентство Bloomberg сообщило, что согласно исследованию, проведённому Иранским студенческим опросным агентством, лишь 42% из примерно 5 тыс. респондентов определённо намерены голосовать на выборах, и 60% из них поддерживают Раиси.

Взгляды кандидатов

По данным ближневосточных СМИ, глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси пользуется широкой поддержкой консерваторов и сторонников жёсткого курса. В частности, как отмечает телеканал Al Jazeera, Раиси позиционирует себя как «противника коррупции, неэффективности и власти аристократии», а также утверждает, что поддержит ядерную сделку, однако считает, что сильному государству нужно продвигать её в верном направлении.

По мнению Раиси, бороться с коррупцией в разных сферах необходимо при помощи прозрачности и предотвращения конфликта интересов, а также за счёт активизации правительством «регулирующего механизма». Раиси также заявил, что Иран может нарастить экспорт в соседние страны до $40—50 млрд, что может поспособствовать ликвидации дефицита госбюджета.

В третьем и заключительном раунде теледебатов Раиси прояснил свою точку зрения относительно ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД).

«Мы привержены договору, обязательствам, подтверждённым верховным лидером. Точно так же своим обязательствам должны быть привержены и другие подписанты», — приводит его слова телеканал Euronews.

Другой кандидат в президенты — реформист и бывший глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати — в ходе избирательной кампании открыто поддерживал возобновление действия ядерной сделки и отмену санкций. Он также объявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом, если это будет соответствовать политике иранского руководства.

Кроме того, Хеммати подчёркивал важность поддержания связей как с восточными, так и с западными партнёрами.

«Я считаю, что отношения с Востоком и взаимодействие с Западом, особенно западной Европой, — это те отношения, которые приведут к экономическому развитию», — отметил он.

В свою очередь, кандидат в президенты и секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резайи обещает укрепить ослабленную национальную валюту, найти и перераспределить десятки миллиардов долларов из растраченных бюджетных средств, десятикратно повысить денежные субсидии, а также активно вовлекать молодёжь, женщин и маргинализированные слои населения Ирана в процессы по развитию страны, пишет Al Jazeera.

Тегеран, 16 июня 2021

Reuters

© Majid Asgaripour / WANA

Член действующего парламента 50-летний Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми, четырежды избиравшийся на законодательный пост, со своей стороны, выступает с обещанием сформировать молодое правительство, чтобы повести Исламскую революцию во вторую фазу.

«Крайне важен для страны»

Опрошенные RT политологи отмечают, что за выборами в Иране внимательно следят во всём мире.

«Ведь исламская республика является одним из самых сильных и ключевых игроков ближневосточной политики», — пояснил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян.

А востоковед Каринэ Геворгян напомнила, что президент Ирана — вторая по значимости должность в стране после верховного лидера республики.

«Пост президента крайне важен для страны, выполнение его полномочий оказывает огромное влияние на развитие государства, поскольку президент в Иране — фактически глава исполнительной власти», — сказала она.

Со своей стороны, Степанян отметил, что консервативные взгляды в иранском социуме усилились, поскольку на фоне реформаторского подхода, которого придерживается действующий президент, Соединённые Штаты «растоптали правила игры» и вышли из СВПД.

Грузинские антинародные сказки о "русской оккупации" «По этой причине иранское общество стало более консервативным, проявляя ещё большую недоверчивость к США и к реформаторскому подходу. Ведь Тегеран пошёл на уступки, отказавшись от своей ядерной программы во благо мировой стабильности, а Вашингтон обесценил этот шаг и покинул сделку, не сдержав обещаний», — констатирует Степанян.

С его точки зрения, именно поэтому предвыборные обещания Раиси получили максимальный отклик в иранском обществе.

«Граждане Ирана больше ему доверяют, потому что он ближе к духовному лидеру, который имеет беспрекословный авторитет, к нему прислушивается народ. А в исламской республике это крайне важный фактор», — подчеркнул аналитик.

Сходной позиции придерживается и Каринэ Геворгян. По её оценкам, наибольшие шансы на победу у Ибрагима Раиси: «Это чрезвычайно сильная фигура, поддержанная такой мощной организацией, как Корпус стражей Исламской революции. Учитывая, что КСИР прямо и косвенно в достаточной степени контролирует иранскую экономику, в случае победы Раиси укрепление суверенитета Ирана продолжится, причём на качественно новом уровне».

Избирательный участок в Иране

Reuters

© Nazanin Tabatabaee / WANA

Араик Степанян также считает, что, если на месте президента Ирана окажется консерватор, страна продолжит усиливать свои позиции в регионе.

«В случае победы консерватора, в том числе и Раиси, Иран усилит поддержку Сирии, Ливана и Палестинской автономии. Что касается отношений США в этой ретроспективе, то нельзя исключать, что при готовности Вашингтона к конструктивному диалогу с Тегераном, напряжение на Ближнем Востоке спадёт», — прогнозирует он.

Кроме того, Степанян полагает, что после выборов в Иране, вне зависимости от того, кто из кандидатов одержит победу, ядерная сделка может быть восстановлена.

«После завершения избирательного процесса в республике американская сторона может активизировать переговоры и пойти на уступки Тегерану, поскольку в действительности не он нарушил договорённости. США попробуют вернуться в договор, что выгодно демократическому президенту Байдену, поскольку СВПД был сформирован именно при правлении демократов. Кроме того, с Ирана могут быть сняты санкции», — считает аналитик.

В то же время, по его мнению, отношения Тегерана и Москвы останутся доброжелательными при любом исходе президентских выборов. Аналитик не исключает и дальнейшего укрепления российско-иранских связей.