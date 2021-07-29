«Страна принесла в жертву старшее поколение»: в Болгарии заявили о 10 тыс. смертей из-за ошибок в прививочной кампании

Около 10 тыс. граждан Болгарии скончались из-за ошибок властей при организации прививочной кампании населения от COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров. В частности, в республике не отдавали приоритет группам риска — людям старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями. В Греции прошли митинги против введения в стране обязательной вакцинации, тогда как Мьянму в ООН считают страной, которая может стать суперраспространителем коронавирусной инфекции. Вместе с тем в американских штатах Калифорния и Нью-Йорк обяжут вакцинироваться госслужащих.

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров сообщил, что власти страны допустили ряд серьёзных ошибок при организации прививочной кампании населения от COVID-19, что привело к смерти около 10 тыс. человек. Его слова передаёт местный портал Trud.

По его словам, София ошиблась с закупкой вакцины, отдав предпочтение препарату от британско-шведской компании AstraZeneca в ущерб другим, которые позднее одобрил европейский регулятор. Ещё одной проблемой стала плохая логистика. Вдобавок болгарские власти в прививочной кампании не отдали приоритет наиболее уязвимым категориям граждан — людям старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями.

«Болгария принесла в жертву старшее поколение. В течение пяти месяцев мы вакцинировали в основном молодых и активных людей... Процесс защиты наиболее уязвимых групп был полностью прекращён», — сказал Кацаров, чьи слова приводит телеканал РБК.

США

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что к началу сентября госслужащие будут обязаны либо привиться от коронавируса, либо регулярно сдавать тесты.

«Нью-Йорк обяжет всех служащих штата либо вакцинироваться, либо регулярно проходить тестирование. Мы работаем с профсоюзами, чтобы осуществить эту программу быстро и справедливо. Она начнётся к Дню труда», — написал он в Twitter.

День труда в США отмечается 6 сентября.

Также мэрия города Нью-Йорка объявила, что с пятницы, 30 июля, жители города будут получать вознаграждение в размере $100 за прививку от коронавируса.

Ранее об обязательной вакцинации или регулярных тестах госслужащих сообщили в штате Калифорния.

«75% жителей Калифорнии получили как минимум одну дозу вакцины, однако этого недостаточно. Начиная с августа госслужащие и медработники должны предоставить документы о вакцинации или проходить регулярные тесты», — говорилось в сообщении.

Вместе с тем американская компания Netflix стала первой студией в Голливуде, которая ввела обязательную вакцинацию для актёров и персонала, взаимодействующего с ними. Как сообщает портал Deadline со ссылкой на источники, решение было принято на фоне четвёртой волны пандемии COVID-19 в США и широкого распространения в стране штамма «дельта».

Покупатели в масках в магазине Apple в Лос-Анджелесе

Reuters

© Lucy Nicholson

Новостной портал Bloomberg передаёт, что компания Apple восстановила в большинстве своих магазинов требование о ношении масок для покупателей и сотрудников, даже если они вакцинированы. В то же время корпорации Google и Facebook обязали своих сотрудников привиться от коронавируса, если они хотят работать в офисах компаний.

Администрация компании Twitter закрыла два своих офиса — в Сан-Франциско и Нью-Йорке — спустя две недели после отмены дистанционного режима работы. Как отмечает телеканал CNBC, решение принято на основании обновлённых рекомендаций федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США. Речь идёт о восстановлении масочного режима в помещениях в тех штатах, где фиксируется рост числа новых случаев коронавируса.

Греция

В среду, 28 июля, в греческих городах Афины, Салоники и Патры прошли митинги против обязательной вакцинации от COVID-19. По данным ТАСС, в манифестации в столице Греции приняли участие около 200 человек, при этом полицейские не применяли спецсредств и жёстких мер в отношении демонстрантов.

Однако 24 июля, когда в Афинах также прошли массовые митинги противников обязательной вакцинации, полиция использовала водомёт, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона примерно 2 тыс. протестующих.

Протест против вакцинации в Афинах

Reuters

© Costas Baltas

14 июля власти Греции ввели обязательную вакцинацию для всех сотрудников государственных и частных структур социального обеспечения и здравоохранения. При этом тех, кто не сделает прививку в определённый срок (получение первого компонента вакцины до 16 августа, второго — до 1 сентября), могут отстранить от работы без выплаты заработной платы за этот период.

Мьянма

Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс в интервью газете The Guardian выразил мнение, что страна может стать суперраспространителем COVID-19. По его словам, точные данные о случаях заболевания коронавирусом и смертельных исходах неизвестны из-за давления на сотрудников СМИ и врачей.

«Мы знаем, что это резкая вспышка. Это очень резкий, пугающе быстрый рост (инфицированных. — RT). Мьянма становится суперраспространителем очень заразных штаммов коронавируса — «дельта» и других, чрезвычайно опасных и смертельных. Это очень и очень опасно по многим причинам», — сказал Эндрюс.

Он также призвал власти других стран, в том числе соседних, оперативно принять меры для того, чтобы избежать последствий распространения COVID-19 за пределами Мьянмы.

Статистика

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 почти достигло 196 млн. Лидерами антирейтинга по этому показателю являются США (34,67 млн), Индия (31,5 млн) и Бразилия (19,8 млн).

В общей сложности в мире зафиксировано более 4,18 млн летальных исходов от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний. Наиболее всего от распространения коронавируса пострадали США (611,8 тыс. погибших), Бразилия (553 тыс.) и Индия (422,7 тыс.).