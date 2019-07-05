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Страна полностью останется без света? "Укрэнерго" оказалось на грани краха
05 июля 2019, 21:39 • 191 • В мире
Компания "Укрэнерго" оказалась на грани краха из-за поданного против неё иска. Представители энергетического оператора пугают, что в случае удовлетворения требований истца, которым выступает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, вся Украина может остаться без света.
Надзорное ведомство ранее выявило в киевском здании "Укрэнерго" серьёзные нарушения пожарной безопасности. В связи с этим проверяющие через суд добиваются отключения головного офиса компании от электричества, а сотрудникам - запрета доступа в здание.
В ответ "Укрэнерго" заявило на своём сайте, что в случае удовлетворения иска компания потеряет управление над энергосистемой страны. По уверениям представителей компании, с 15 мая, когда прошла проверка, большая часть нарушений устранена.
Оставшуюся часть в компании намерены устранять уже в следующем году, ссылаясь на то, что для этого нужен капремонт. Как раз на 2020 год запланирована реконструкция здания, где выявлены нарушения. Также в "Укрэнерго" заявили, что, мол, их офис - стратегический объект и закрывать его нельзя.
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