Страна полностью останется без света? "Укрэнерго" оказалось на грани краха

Надзорное ведомство ранее выявило в киевском здании "Укрэнерго" серьёзные нарушения пожарной безопасности. В связи с этим проверяющие через суд добиваются отключения головного офиса компании от электричества, а сотрудникам - запрета доступа в здание.

В ответ "Укрэнерго" заявило на своём сайте, что в случае удовлетворения иска компания потеряет управление над энергосистемой страны. По уверениям представителей компании, с 15 мая, когда прошла проверка, большая часть нарушений устранена.

Оставшуюся часть в компании намерены устранять уже в следующем году, ссылаясь на то, что для этого нужен капремонт. Как раз на 2020 год запланирована реконструкция здания, где выявлены нарушения. Также в "Укрэнерго" заявили, что, мол, их офис - стратегический объект и закрывать его нельзя.