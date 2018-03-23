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«Страна подверглась террористической атаке»: три человека погибли при захвате заложников во Франции
23 марта 2018, 23:09 • 76 • В мире
Жертвами нападения и захвата заложников на юге Франции стали три человека, ещё 16 получили ранения различной степени тяжести. Вооружённый огнестрельным оружием мужчина угнал автомобиль в коммуне Каркассон, после чего открыл из машины огонь по сотрудникам спецназа, а затем захватил заложников в супермаркете. Он заявлял о поддержке террористической группировки ИГ*, которая позднее взяла на себя ответственность за нападение. Злоумышленник был ликвидирован в результате штурма. По данным МВД Франции, нападавший был одиночкой, ранее не замеченным в экстремизме. Что известно об атаке в Каркассоне — в материале RT.
Reuters
Три человека погибли в результате нападения и захвата заложников на юге Франции. Также в результате произошедшей в округе Каркассон серии инцидентов, по последним данным, ещё 16 человек получили ранения.
Вооружённый огнестрельным оружием неизвестный мужчина вошёл в супермаркет Super U в коммуне Треб около 11:15 по местному времени (13:15 мск), после чего открыл беспорядочную стрельбу и взял в заложники находившихся в помещении.
По информации телеканала LCI, злоумышленник выкрикивал «Аллах Акбар!» и говорил, что хочет «отомстить за своих братьев в Сирии». Позднее он заявил, что поддерживает террористическую группировку «Исламское государство».
На место инцидента прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, оцепившие район. Поступали сообщения, что мужчина серьёзно вооружён, в том числе гранатами. Более того, выяснилось, что нападавший находился в поле зрения правоохранительных органов.
Через некоторое время полиции удалось освободить заложников. В результате последовавшего штурма злоумышленник был ликвидирован.
За несколько минут до захвата заложников в соседней с Требом коммуне Каркассон произошёл ещё один инцидент со стрельбой. Неизвестный открыл огонь из машины по четырём сотрудникам спецназа. В результате один из совершавших пробежку спецназовцев был ранен в плечо.
По последним данным, жизни раненого полицейского ничего не угрожает, он находится в больнице в стабильном состоянии.
Некоторое время подтверждённой информации о связи двух инцидентов не было, однако поступали сообщения, что эти преступления совершил один и тот же человек.
«Террористическая угроза остаётся чрезвычайно высокой»
Хронологию нападений восстановил глава МВД Франции Жерар Коллон, который прибыл на место происшествия в Треб и дал пресс-конференцию около 15:30 (17:30 мск).
По его словам, сначала преступник с применением оружия угнал автомобиль в Каркассоне. При этом водитель получил тяжёлые ранения, а пассажир скончался от полученных ран. Затем злоумышленник на похищенной машине поехал в сторону Треба и по дороге открыл огонь по совершавшим пробежку безоружным сотрудникам спецназа. Один из них был ранен. После прибытия к супермаркету Super U преступник вошёл в магазин, начал стрелять в посетителей, а затем захватил заложников.
Всего при нападениях погибли трое: пассажир машины, покупатель и сотрудник супермаркета
Министр внутренних дел Франции рассказал, что освобождение заложников стало возможно благодаря героизму офицера полиции, который занял их место.
«Жандармы прибыли к месту происшествия очень быстро и помогли заложникам покинуть здание. Подполковник, прибывший вместе со своими людьми, добровольно обменял себя на заложников... Затем прибыл спецназ жандармерии GIGN и ликвидировал террориста», — заявил Коллон.
По его словам, совершивший героический поступок офицер получил тяжёлые ранения.
Министр уточнил, что нападение совершил 26-летний Редуан Лакдим, находившийся в поле зрения полиции. Вместе с тем Коллон сообщил, что полиции ещё предстоит выяснить мотивы стрелка.
«Террористическая угроза остаётся чрезвычайно высокой», — отметил Коллон.
В ходе развития ситуации поступали сообщения, что номерной знак транспортного средства, на котором злоумышленник прибыл к супермаркету, зарегистрирован на имя марокканца, находящегося в поле зрения главного управления внутренней безопасности МВД — французской контрразведки.
Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры начало расследование сразу по нескольким статьям.
«Исламистская террористическая атака»
Президент Франции назвал события на юге страны «исламистской террористической атакой».
Французский лидер, находившийся в Брюсселе на саммите стран ЕС, сегодня срочно вернулся в Париж.
Ранее выступил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, заявивший о том, что инцидент в Требе почти наверняка был террористическим нападением.
Парижский след
По сообщению телеканала LCI, захвативший заложников в супермаркете также требовал освободить главного фигуранта дела о парижских терактах 2015 года — Салаха Абдеслама.
28-летний уроженец Брюсселя и гражданин Франции считается организатором серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже, включая нападение на концертный зал «Батаклан», в результате которых погибли 130 человек и ещё более 350 получили ранения.
В марте 2016 года Абдеслама задержали в брюссельском районе Моленбек, после чего экстрадировали во Францию, где 20 мая того же года он впервые предстал перед судом. Вместе с тем террорист дал первые показания в суде лишь две недели назад — 9 марта 2018 года.
По информации Le Figaro, эти показания касались Али Улкади, подозреваемого в том, что он подвозил Абдеслама на следующий день после парижских атак. Сообщается, что Абдеслам заявил судье, что «никогда не просил о помощи у этого подозреваемого».
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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