«Страна подверглась террористической атаке»: три человека погибли при захвате заложников во Франции

Жертвами нападения и захвата заложников на юге Франции стали три человека, ещё 16 получили ранения различной степени тяжести. Вооружённый огнестрельным оружием мужчина угнал автомобиль в коммуне Каркассон, после чего открыл из машины огонь по сотрудникам спецназа, а затем захватил заложников в супермаркете. Он заявлял о поддержке террористической группировки ИГ*, которая позднее взяла на себя ответственность за нападение. Злоумышленник был ликвидирован в результате штурма. По данным МВД Франции, нападавший был одиночкой, ранее не замеченным в экстремизме. Что известно об атаке в Каркассоне — в материале RT.

Три человека погибли в результате нападения и захвата заложников на юге Франции. Также в результате произошедшей в округе Каркассон серии инцидентов, по последним данным, ещё 16 человек получили ранения.

Вооружённый огнестрельным оружием неизвестный мужчина вошёл в супермаркет Super U в коммуне Треб около 11:15 по местному времени (13:15 мск), после чего открыл беспорядочную стрельбу и взял в заложники находившихся в помещении.

По информации телеканала LCI, злоумышленник выкрикивал «Аллах Акбар!» и говорил, что хочет «отомстить за своих братьев в Сирии». Позднее он заявил, что поддерживает террористическую группировку «Исламское государство».

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, оцепившие район. Поступали сообщения, что мужчина серьёзно вооружён, в том числе гранатами. Более того, выяснилось, что нападавший находился в поле зрения правоохранительных органов.

Через некоторое время полиции удалось освободить заложников. В результате последовавшего штурма злоумышленник был ликвидирован.

За несколько минут до захвата заложников в соседней с Требом коммуне Каркассон произошёл ещё один инцидент со стрельбой. Неизвестный открыл огонь из машины по четырём сотрудникам спецназа. В результате один из совершавших пробежку спецназовцев был ранен в плечо.

По последним данным, жизни раненого полицейского ничего не угрожает, он находится в больнице в стабильном состоянии.

Некоторое время подтверждённой информации о связи двух инцидентов не было, однако поступали сообщения, что эти преступления совершил один и тот же человек.

«Террористическая угроза остаётся чрезвычайно высокой»

Хронологию нападений восстановил глава МВД Франции Жерар Коллон, который прибыл на место происшествия в Треб и дал пресс-конференцию около 15:30 (17:30 мск).

По его словам, сначала преступник с применением оружия угнал автомобиль в Каркассоне. При этом водитель получил тяжёлые ранения, а пассажир скончался от полученных ран. Затем злоумышленник на похищенной машине поехал в сторону Треба и по дороге открыл огонь по совершавшим пробежку безоружным сотрудникам спецназа. Один из них был ранен. После прибытия к супермаркету Super U преступник вошёл в магазин, начал стрелять в посетителей, а затем захватил заложников.

Всего при нападениях погибли трое: пассажир машины, покупатель и сотрудник супермаркета

Reuters

Министр внутренних дел Франции рассказал, что освобождение заложников стало возможно благодаря героизму офицера полиции, который занял их место.

«Жандармы прибыли к месту происшествия очень быстро и помогли заложникам покинуть здание. Подполковник, прибывший вместе со своими людьми, добровольно обменял себя на заложников... Затем прибыл спецназ жандармерии GIGN и ликвидировал террориста», — заявил Коллон.

По его словам, совершивший героический поступок офицер получил тяжёлые ранения.

Глава МВД также отметил, что злоумышленник действовал в одиночку. Он был мелким наркоторговцем, и раньше за ним не наблюдалось экстремистских настроений.

Министр уточнил, что нападение совершил 26-летний Редуан Лакдим, находившийся в поле зрения полиции. Вместе с тем Коллон сообщил, что полиции ещё предстоит выяснить мотивы стрелка.

«Террористическая угроза остаётся чрезвычайно высокой», — отметил Коллон.

В ходе развития ситуации поступали сообщения, что номерной знак транспортного средства, на котором злоумышленник прибыл к супермаркету, зарегистрирован на имя марокканца, находящегося в поле зрения главного управления внутренней безопасности МВД — французской контрразведки.

Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры начало расследование сразу по нескольким статьям.

Reuters

«Исламистская террористическая атака»



Через некоторое время после ликвидации преступника ответственность за совершённые нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», о поддержке которой заявлял стрелок. О развитии ситуации докладывали президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру республики Эдуару Филиппу.

Президент Франции назвал события на юге страны «исламистской террористической атакой».

Во Франции мужчина захватил заложников в супермаркете «Наша страна подверглась сегодня исламистской террористической атаке в Каркассоне и Требе», — сказал президент.

Французский лидер, находившийся в Брюсселе на саммите стран ЕС, сегодня срочно вернулся в Париж.

Ранее выступил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, заявивший о том, что инцидент в Требе почти наверняка был террористическим нападением.

Парижский след

По сообщению телеканала LCI, захвативший заложников в супермаркете также требовал освободить главного фигуранта дела о парижских терактах 2015 года — Салаха Абдеслама.

28-летний уроженец Брюсселя и гражданин Франции считается организатором серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже, включая нападение на концертный зал «Батаклан», в результате которых погибли 130 человек и ещё более 350 получили ранения.

В марте 2016 года Абдеслама задержали в брюссельском районе Моленбек, после чего экстрадировали во Францию, где 20 мая того же года он впервые предстал перед судом. Вместе с тем террорист дал первые показания в суде лишь две недели назад — 9 марта 2018 года.

По информации Le Figaro, эти показания касались Али Улкади, подозреваемого в том, что он подвозил Абдеслама на следующий день после парижских атак. Сообщается, что Абдеслам заявил судье, что «никогда не просил о помощи у этого подозреваемого».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.