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Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы

18 декабря 2019, 02:09  •  76 • Политика
Украина как страна сама себя обрекла на гибель, заявил российский телеведущий и политолог Михаил Леонтьев. По его словам, проблемы нового лидера Незалежной Владимира Зеленского "в какой-то степени безвыходные", поскольку Майданом была сметена как таковая украинская государственность.
Украинцы сами обрекли свою страну на уничтожение. Как выразился в эфире "Комсомольской правды" российский телеведущий и политолог Михаил Леонтьев, украинская государственность, и без того слабая и спорная, по сути, была сметена Майданом.
Устроившие госпереворот фактически уничтожили всяческую преемственность от УССР. Но взамен так и не создали ничего нового.
Потому проблемы нынешнего лидера Владимира Зеленского, в какой-то степени, безвыходные.
По словам Леонтьева, зачинщики Майдана сделали страну преемницей "Небесной сотни", которую сами и расстреляли". Такой базис не годится для построения надежного государства, пояснил он, передают "Дни.ру".
Однако, уверен журналист, ситуация может находиться в подвешенном состоянии еще очень долго. "Украинский социум чрезвычайно адаптивен, он способен жить, как показала практика, и без государства", – заметил Леонтьев.
Получается, что украинские элиты буквально обрекли страну на гибель, когда разорвали ее связь с единственным оправданием существования Украины – с ее советским прошлым. Поскольку оперативно создать новую основу для государственности у них не получилось, простым украинцам следует ждать неминуемого исчезновения страны.

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