Украинцы сами обрекли свою страну на уничтожение. Как выразился в эфире "Комсомольской правды" российский телеведущий и политолог Михаил Леонтьев, украинская государственность, и без того слабая и спорная, по сути, была сметена Майданом.

Устроившие госпереворот фактически уничтожили всяческую преемственность от УССР. Но взамен так и не создали ничего нового.

Потому проблемы нынешнего лидера Владимира Зеленского, в какой-то степени, безвыходные.

По словам Леонтьева, зачинщики Майдана сделали страну преемницей "Небесной сотни", которую сами и расстреляли". Такой базис не годится для построения надежного государства, пояснил он, передают "Дни.ру".

Однако, уверен журналист, ситуация может находиться в подвешенном состоянии еще очень долго. "Украинский социум чрезвычайно адаптивен, он способен жить, как показала практика, и без государства", – заметил Леонтьев.

Получается, что украинские элиты буквально обрекли страну на гибель, когда разорвали ее связь с единственным оправданием существования Украины – с ее советским прошлым. Поскольку оперативно создать новую основу для государственности у них не получилось, простым украинцам следует ждать неминуемого исчезновения страны.