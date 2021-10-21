Страна: НАТО превращает Украину в главное поле битвы в Европе • 88 • Украина

Действия НАТО, приведшие к эскалации в отношениях альянса с Россией, вызвали резонанс на Украине. По мнению автора статьи, со стороны Запада все разговоры о перспективах присоединения страны к военному блоку строятся по одной и той же формуле: «Да, мы вас когда-нибудь возьмем, но не сейчас». Причем делаются такие заявления не столько для Киева, сколько для того, чтобы пощекотать нервы Москве.



Между Россией и НАТО начинается новый раунд обострения



Впонедельник Москва разорвала отношения с НАТО, свернув свое представительство при блоке. Также Кремль сделал жесткое заявление по натовским перспективам Украины — намекнув на войну, если Киев примут в альянс.



Москве уже ответил министр обороны США Ллойд Остин, который заявил, что не России решать, вступать ли Украине в Североатлантический блок. Это заявление он сделал во время визита в Киев.



Что стоит за каскадом заявлений — разбиралась «Страна».



Шпионаж, разрыв и Украина



В понедельник Россия заявила, что останавливает работу своей миссии при НАТО в Брюсселе, а держать связь будет посол в Бельгии Александр Токовинин. Второй момент — с 1 ноября РФ отзывает аккредитацию у аналогичного представительства военного блока в Москве. Также должно быть расформировано информационное бюро альянса при посольстве Бельгии в России. Единственным каналом связи с российским правительством у НАТО будут посольства стран альянса в Москве (одно на выбор самого НАТО). То есть это явное понижение статуса отношений.



Нужно сказать, что решения России были ответными. 6 октября альянс заявил о сокращении российской миссии на 8 человек (это почти наполовину). При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, это решение не было вызвано каким-то конкретным событием. А «в ответ на агрессивные действия РФ». Какие это действия — написали западные новостные агентства. По данным Associated Press, восемь россиян подозревали в работе на спецслужбы — то есть, в шпионаже. Но очевидно, что все сотрудники таких миссий — так или иначе связаны с разведкой. То есть тут была направленная стратегия НАТО на разрыв [отношений] с Россией, чьи ответные шаги были легко прогнозируемы.



Интересно, что за день до того, как объявить россиян персонами нон-грата, глава военного блока сделал заявление по Украине и России. Он сказал две вещи:



1. Вступление Украины и Грузии в НАТО — «не вопрос завтрашнего дня».



2. «Они присоединятся рано или поздно к НАТО».



Примерно в том же духе накануне своего визита в Киев высказался и министр обороны США Остин. Он сказал, что двери НАТО для Украины не закрыты, но для того, чтоб вступить в альянс нужно провести необходимые реформы.



И на этом фоне НАТО выслала российских представителей — давая, видимо, понять, что Москва — потенциальный противник №1, как бы ни зависал вопрос по Украине или Грузии.



Неудивительно, что все это привело к дипломатическому разрыву между Россией и альянсом. А по Украине со стороны Москвы были сделаны отдельные — и довольно жесткие — ремарки.



«Примем активные меры». Что Песков заявил по Украине



Вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы наихудшим сценарием, он может вынудить Россию «принять активные меры» по обеспечению собственной безопасности. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу France 5.



«Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это тот сценарий, который выходит за „красную линию" национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал спикер Кремля.



Журналистка телеканала заявила, что в Европе часто чувствуют угрозу от России — например, этой весной, когда РФ наращивала войска у границ Украины. Песков возразил, что перед этим у границ России проходили учения НАТО. Но о них никто не говорил.



«Безусловно, мы можем понять ваши чувства. Но мы предпочитаем, чтобы вы, европейцы, были лучше информированы. Потому что до перемещения российских войск в этот регион там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы. Все всё время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО — никто», — заявил он.



Это заявление говорит нам о двух вещах. Первая — намек на войну за Украину в случае близких перспектив ее вступления в альянс (иначе истолковать заявления Пескова сложно).



Вторая — на любое увеличение военного присутствия Запада на Украине Россия будет отвечать аналогичными шагами — наращивать войска вдоль протяженной совместной границы. А она идет по суше не только на севере и востоке, но и уже на юге, где в Крыму сосредоточена мощная военная группировка.



А если включить в уравнение Белоруссию — то протяженность еще выше. То есть, вовлекаясь в военные усилия Запада, Украина становится главным полем битвы для потенциальной войны в Европе.



Как бы ответом на слова Пескова стали сегодняшние заявления в Киеве главы Пентагона Ллойда Остина.



«Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить», — сказал Остин в Киеве.



С одной стороны, эти тезисы США повторяют давно, но Украина в НАТО так и не вступает. Причем нашей стране не дают даже Плана действий по членству в альянсе (ПДЧ). Поэтому повторение необязательно значит, что Киев уже приглашают в альянс. С другой, заявления эти прозвучали они в момент резкого ухудшения отношения блока с Москвой. Но как ситуация обстоит на самом деле? Что означает новое охлаждение России с НАТО?



Инциденты, когда сокращали российских представителей при блоке, уже бывали. Правда, не такие масштабные. Сейчас это напоминает скорее времена холодной войны.



С другой стороны, понятно, что миссия РФ при альянсе мало на что влияла. Тем более, что реальную военную координацию по-прежнему ведут напрямую начальники генеральных штабов России и США Герасимов и Милли. И этот куда более негласный и важный формат переговоров никто пока не отменяет.



Но тем не менее, напряженность по линии Россия — НАТО все равно — тревожный знак. Вопрос альянса для Москвы — это прежде всего тема военного освоения Западом территорий сопредельных стран. И в первую очередь Украины.



Пока это освоение идет без вовлечения Киева непосредственно в альянс. И это скорее всего следствие предупреждений России, которая не первый день заявляет о «красных линиях». К слову, именно эту причину называет и сама Украина, когда объясняет, почему Запад не берет ее в Североатлантический блок.



В силу тех же обстоятельств, военная помощь Украине вряд ли будет кратно увеличена. Поскольку для Москвы это будет совершенно аналогичным раздражителем, как и собственно принятие Киева в НАТО. И может вызвать, к примеру, усиленные военные поставки «ДНР» и «ЛНР».



И пока нет оснований думать, что ситуация резко поменяется: с учетом тлеющей войны в Донбассе, любое увеличение напряженности может привести к эскалации боевых действий и, как говорят в Кремле, к «последствиям для украинской государственности». Что Западу совершенно не нужно (и это было видно по реакции США и ЕС на продвижение российских войск к границам Украины весной). Американцы и, тем более, европейцы, не горят желанием воевать за Украину с Россией.



Поэтому все разговоры о перспективах НАТО для Украины со стороны Запада строятся по одной и той же формуле: «Да, мы вас когда-нибудь возьмем, но не сейчас». Причем делаются такие заявления не столько для Украины, сколько для России. Типа пощекотать ей нервы и «усилить переговорную позицию» по каким-то другим вопросам. Экс-президент Молдавии Додон покидает парламент



Но само по себе постоянное педалирование этой темы, помноженное на осложнения в отношениях НАТО и РФ способно в любой момент разморозить конфликт в Донбассе со всеми вытекающими отсюда последствиями.



Если же говорить о реальных перспективах вступления Украины в альянс, то они реальны лишь после окончания войны в Донбассе. Потому и ломаются копья вокруг трактовок политической части Минских соглашений. Если конфликт закончится на базисе трактовок Украины и США (номинальный особый статус Донбасса, без реального наполнения, без сохранения автономной от Киева силовой составляющей в регионе и зачистка там всех «несогласных»), то после этого дорога в НАТО для Украины становится открытой.



Если же исполнять политическую часть Минских соглашений дословно, как она прописана в договоренностях, то в НАТО с фактически автономным Донбассом шансов на вступление Украина иметь не будет. Поскольку это будет значить новый конфликт на востоке страны и, в перспективе, еще одну АТО. И уже с открытым вовлечением в конфликт России.

Действия НАТО, приведшие к эскалации в отношениях альянса с Россией, вызвали резонанс на Украине. По мнению автора статьи, со стороны Запада все разговоры о перспективах присоединения страны к военному блоку строятся по одной и той же формуле: «Да, мы вас когда-нибудь возьмем, но не сейчас». Причем делаются такие заявления не столько для Киева, сколько для того, чтобы пощекотать нервы Москве.Между Россией и НАТО начинается новый раунд обостренияВпонедельник Москва разорвала отношения с НАТО, свернув свое представительство при блоке. Также Кремль сделал жесткое заявление по натовским перспективам Украины — намекнув на войну, если Киев примут в альянс.Москве уже ответил министр обороны США Ллойд Остин, который заявил, что не России решать, вступать ли Украине в Североатлантический блок. Это заявление он сделал во время визита в Киев.Что стоит за каскадом заявлений — разбиралась «Страна».Шпионаж, разрыв и УкраинаВ понедельник Россия заявила, что останавливает работу своей миссии при НАТО в Брюсселе, а держать связь будет посол в Бельгии Александр Токовинин. Второй момент — с 1 ноября РФ отзывает аккредитацию у аналогичного представительства военного блока в Москве. Также должно быть расформировано информационное бюро альянса при посольстве Бельгии в России. Единственным каналом связи с российским правительством у НАТО будут посольства стран альянса в Москве (одно на выбор самого НАТО). То есть это явное понижение статуса отношений.Нужно сказать, что решения России были ответными. 6 октября альянс заявил о сокращении российской миссии на 8 человек (это почти наполовину). При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, это решение не было вызвано каким-то конкретным событием. А «в ответ на агрессивные действия РФ». Какие это действия — написали западные новостные агентства. По данным Associated Press, восемь россиян подозревали в работе на спецслужбы — то есть, в шпионаже. Но очевидно, что все сотрудники таких миссий — так или иначе связаны с разведкой. То есть тут была направленная стратегия НАТО на разрыв [отношений] с Россией, чьи ответные шаги были легко прогнозируемы.Интересно, что за день до того, как объявить россиян персонами нон-грата, глава военного блока сделал заявление по Украине и России. Он сказал две вещи:1. Вступление Украины и Грузии в НАТО — «не вопрос завтрашнего дня».2. «Они присоединятся рано или поздно к НАТО».Примерно в том же духе накануне своего визита в Киев высказался и министр обороны США Остин. Он сказал, что двери НАТО для Украины не закрыты, но для того, чтоб вступить в альянс нужно провести необходимые реформы.И на этом фоне НАТО выслала российских представителей — давая, видимо, понять, что Москва — потенциальный противник №1, как бы ни зависал вопрос по Украине или Грузии.Неудивительно, что все это привело к дипломатическому разрыву между Россией и альянсом. А по Украине со стороны Москвы были сделаны отдельные — и довольно жесткие — ремарки.«Примем активные меры». Что Песков заявил по УкраинеВступление Украины в Североатлантический альянс стало бы наихудшим сценарием, он может вынудить Россию «принять активные меры» по обеспечению собственной безопасности. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу France 5.«Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это тот сценарий, который выходит за „красную линию" национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал спикер Кремля.Журналистка телеканала заявила, что в Европе часто чувствуют угрозу от России — например, этой весной, когда РФ наращивала войска у границ Украины. Песков возразил, что перед этим у границ России проходили учения НАТО. Но о них никто не говорил.«Безусловно, мы можем понять ваши чувства. Но мы предпочитаем, чтобы вы, европейцы, были лучше информированы. Потому что до перемещения российских войск в этот регион там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы. Все всё время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО — никто», — заявил он.Это заявление говорит нам о двух вещах. Первая — намек на войну за Украину в случае близких перспектив ее вступления в альянс (иначе истолковать заявления Пескова сложно).Вторая — на любое увеличение военного присутствия Запада на Украине Россия будет отвечать аналогичными шагами — наращивать войска вдоль протяженной совместной границы. А она идет по суше не только на севере и востоке, но и уже на юге, где в Крыму сосредоточена мощная военная группировка.А если включить в уравнение Белоруссию — то протяженность еще выше. То есть, вовлекаясь в военные усилия Запада, Украина становится главным полем битвы для потенциальной войны в Европе.Как бы ответом на слова Пескова стали сегодняшние заявления в Киеве главы Пентагона Ллойда Остина.«Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить», — сказал Остин в Киеве.С одной стороны, эти тезисы США повторяют давно, но Украина в НАТО так и не вступает. Причем нашей стране не дают даже Плана действий по членству в альянсе (ПДЧ). Поэтому повторение необязательно значит, что Киев уже приглашают в альянс. С другой, заявления эти прозвучали они в момент резкого ухудшения отношения блока с Москвой. Но как ситуация обстоит на самом деле? Что означает новое охлаждение России с НАТО?Инциденты, когда сокращали российских представителей при блоке, уже бывали. Правда, не такие масштабные. Сейчас это напоминает скорее времена холодной войны.С другой стороны, понятно, что миссия РФ при альянсе мало на что влияла. Тем более, что реальную военную координацию по-прежнему ведут напрямую начальники генеральных штабов России и США Герасимов и Милли. И этот куда более негласный и важный формат переговоров никто пока не отменяет.Но тем не менее, напряженность по линии Россия — НАТО все равно — тревожный знак. Вопрос альянса для Москвы — это прежде всего тема военного освоения Западом территорий сопредельных стран. И в первую очередь Украины.Пока это освоение идет без вовлечения Киева непосредственно в альянс. И это скорее всего следствие предупреждений России, которая не первый день заявляет о «красных линиях». К слову, именно эту причину называет и сама Украина, когда объясняет, почему Запад не берет ее в Североатлантический блок.В силу тех же обстоятельств, военная помощь Украине вряд ли будет кратно увеличена. Поскольку для Москвы это будет совершенно аналогичным раздражителем, как и собственно принятие Киева в НАТО. И может вызвать, к примеру, усиленные военные поставки «ДНР» и «ЛНР».И пока нет оснований думать, что ситуация резко поменяется: с учетом тлеющей войны в Донбассе, любое увеличение напряженности может привести к эскалации боевых действий и, как говорят в Кремле, к «последствиям для украинской государственности». Что Западу совершенно не нужно (и это было видно по реакции США и ЕС на продвижение российских войск к границам Украины весной). Американцы и, тем более, европейцы, не горят желанием воевать за Украину с Россией.Поэтому все разговоры о перспективах НАТО для Украины со стороны Запада строятся по одной и той же формуле: «Да, мы вас когда-нибудь возьмем, но не сейчас». Причем делаются такие заявления не столько для Украины, сколько для России. Типа пощекотать ей нервы и «усилить переговорную позицию» по каким-то другим вопросам.Но само по себе постоянное педалирование этой темы, помноженное на осложнения в отношениях НАТО и РФ способно в любой момент разморозить конфликт в Донбассе со всеми вытекающими отсюда последствиями.Если же говорить о реальных перспективах вступления Украины в альянс, то они реальны лишь после окончания войны в Донбассе. Потому и ломаются копья вокруг трактовок политической части Минских соглашений. Если конфликт закончится на базисе трактовок Украины и США (номинальный особый статус Донбасса, без реального наполнения, без сохранения автономной от Киева силовой составляющей в регионе и зачистка там всех «несогласных»), то после этого дорога в НАТО для Украины становится открытой.Если же исполнять политическую часть Минских соглашений дословно, как она прописана в договоренностях, то в НАТО с фактически автономным Донбассом шансов на вступление Украина иметь не будет. Поскольку это будет значить новый конфликт на востоке страны и, в перспективе, еще одну АТО. И уже с открытым вовлечением в конфликт России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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