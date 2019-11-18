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«Страна на пороге хаоса»: чем может обернуться политический кризис в Боливии

18 ноября 2019, 00:24  •  96 • В мире
В Боливии растёт число жертв политического кризиса, перешедшего на новую стадию после отставки президента страны Эво Моралеса. По данным Межамериканской комиссии по правам человека при Организации американских государств, только накануне девять человек погибли в результате столкновений с полицией и военными. Сам Моралес, находясь на президентском посту, не решался использовать вооружённые силы для подавления протестов. Сейчас он не исключает своего возвращения в Боливию, однако временные власти грозят ему судом. Они приняли чрезвычайный указ, освобождающий силовиков от уголовной ответственности за подавление народных выступлений. Как отмечают эксперты, смена власти в Боливии может обернуться гражданской войной. Ситуацию осложняет множество противоречий: социальных, этнических, региональных, — раскалывающих боливийское общество, подчёркивают аналитики.
 
Подавление протестов сторонников Эво Моралеса в Боливии Reuters © Luisa Gonzalez
 

По меньшей мере 23 человека погибли и 715 получили ранения с начала политического кризиса в Боливии. Об этом накануне сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ). Только за последние сутки, по данным организации, в результате столкновений погибли девять человек и 22 получили ранения.

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