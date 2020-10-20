Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останетс...
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже в...
Главная / Политика

Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе

20 октября 2020, 00:10  •  47 • Политика
Экономика Украины сползает в кому, людям грозит обнищание - об этом предупредил страну директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Судя по его прогнозу, уже сейчас понятно, что экономическая система страны агонизирует.
Украинская экономика трещит по швам, к 2021 году жители Незалежной на себе прочувствуют грубейшие ошибки и просчёты властей. Как отметил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, о падении экономики свидетельствуют не только прогнозы, но и ситуация на рынках, а также ситуация в сфере здравоохранения.
Показательный факт, уточняет Гончаров, если неделю назад Нацбанк прогнозировал падение ВВП страны в текущем году на 6 процентов, то, по информации МВФ, падение ВВП Украины в 2020 году составит 7,2 процента.
Вырастет и инфляция. Ожидается, что её показатель составит 5,2 процента.
"Да, в неэффективной экономике всегда инфляция выше. И ситуация на рынках, а также в системе здравоохранения меняется к худшему чуть ли не ежедневно. Сегодня очередной антирекорд: число новых случаев COVID-19 впервые на Украине превысило 6 тысяч!" - приводит его слова издание "Главред".
По сути, ситуация в экономической сфере, просчёты властей - все это ударит и по курсу нацвалюты, и банально по домохозяйствам.
Как раз потому, указывает Гончаров, в преддверии выборов кандидаты в мэры и местные советы вообще не говорят о том, что, например, насколько они снизят социальные расходы.
"Ровно настолько увеличится задолженность каждой украинской семьи, которая вынуждена брать взаймы те деньги, которые раньше получала от государства.
Кто-нибудь объяснит, почему мы, налогоплательщики, вынуждены расплачиваться за просчёты и грубые ошибки властей? Народ, стоит задуматься, что мы будем делать, если в следующем, 2021 году украинская экономика не поднимется?" - резюмирует он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
19 октября 2020, 22:20
Зеленский с трибуны Рады обратится к украинцам на тему Крыма
19 октября 2020, 22:20
От нуля до пяти: Соловей оценил шансы вероятных преемников Путина
19 октября 2020, 22:20
Сатановский: России нужно прекратить отношения с Евросоюзом
19 октября 2020, 22:20
The National Interest насмешил русских: Капитан Америка и Железный Человек против "Авангардов"
19 октября 2020, 22:20
Это имело бы пагубные последствия: Москва лаконично ответила на отказ США по СНВ-3
19 октября 2020, 22:20
США обвинили шестерых россиян в вирусной атаке на Олимпиаду
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2020, 22:20
Зеленский с трибуны Рады обратится к украинцам на тему Крыма
19 октября 2020, 22:20
От нуля до пяти: Соловей оценил шансы вероятных преемников Путина
19 октября 2020, 22:20
The National Interest насмешил русских: Капитан Америка и Железный Человек против &qu...
19 октября 2020, 22:20
Это имело бы пагубные последствия: Москва лаконично ответила на отказ США по СНВ-3
19 октября 2020, 22:20
США обвинили шестерых россиян в вирусной атаке на Олимпиаду
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2020, 20:45
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже вытолкали
18 октября 2020, 16:05
Страшное унижение: США прямо заявляют, что Украина — это их колония
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
15 октября 2020, 04:35
Вот такая она «самая сильная»…
15 октября 2020, 21:05
Показал Украине, что она теряет: Вассерман рассказал о хитром ходе Путина
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.