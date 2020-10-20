Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе

Украинская экономика трещит по швам, к 2021 году жители Незалежной на себе прочувствуют грубейшие ошибки и просчёты властей. Как отметил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, о падении экономики свидетельствуют не только прогнозы, но и ситуация на рынках, а также ситуация в сфере здравоохранения.

Показательный факт, уточняет Гончаров, если неделю назад Нацбанк прогнозировал падение ВВП страны в текущем году на 6 процентов, то, по информации МВФ, падение ВВП Украины в 2020 году составит 7,2 процента.

Вырастет и инфляция. Ожидается, что её показатель составит 5,2 процента.

"Да, в неэффективной экономике всегда инфляция выше. И ситуация на рынках, а также в системе здравоохранения меняется к худшему чуть ли не ежедневно. Сегодня очередной антирекорд: число новых случаев COVID-19 впервые на Украине превысило 6 тысяч!" - приводит его слова издание "Главред".

По сути, ситуация в экономической сфере, просчёты властей - все это ударит и по курсу нацвалюты, и банально по домохозяйствам.

Как раз потому, указывает Гончаров, в преддверии выборов кандидаты в мэры и местные советы вообще не говорят о том, что, например, насколько они снизят социальные расходы.

"Ровно настолько увеличится задолженность каждой украинской семьи, которая вынуждена брать взаймы те деньги, которые раньше получала от государства.

Кто-нибудь объяснит, почему мы, налогоплательщики, вынуждены расплачиваться за просчёты и грубые ошибки властей? Народ, стоит задуматься, что мы будем делать, если в следующем, 2021 году украинская экономика не поднимется?" - резюмирует он.