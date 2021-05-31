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Страна катится к авторитаризму: США посоветовали изменить отношение к Украине

31 мая 2021, 13:35  •  240 • Политика
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Шаги главы Незалежной вызывают у Запада все больше вопросов
Американские эксперты призвали Вашингтон наконец перестать думать, что Украина – это страна, где процветает демократия в американском стиле. Напротив, Незалежная больше похожа на "псевдодемократические" системы России, Венгрии и Турции.
Обозреватель The National Interest Тед Карпентер заметил, что Белый дом любит изображать Украину как демократию, которая смело противостоит "авторитарной" России, но на самом деле этот идеализированный образ не соответствует реальности. Особенно много вопросов вызывают последние действия Владимира Зеленского. 
По мнению автора, большая часть шагов обнажает "диктаторские замашки" украинского лидера, потому что они, как правило, носят авторитарный характер. Да и сами США не так идеальны, как может показаться на первый взгляд. 
Можно, например, вспомнить события 2014 года, когда администрация Барака Обамы поддержала события, происходившие на Майдане. Чиновники помогали демонстрантам, которые стремились свергнуть хоть и пророссийское, но законно выбранное правительство. 
Как бы ни была плоха ситуация при Порошенко, однако при  Зеленском она стала еще хуже, продолжает Карпентер. 
Например, в феврале текущего года было закрыто несколько пророссийских СМИ. Причем объяснения такого шага кажутся американцам весьма расплывчатыми. 
Еще одно доказательство того, что Украина постепенно катится к авторитаризму – арест Виктора Медведчука, которого обвинили в государственной измене. Любопытно, что именно  лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" является одним из главных критиков Зеленского. Вполне вероятно, что с Медведчука начнутся многочисленные политические репрессии в отношении неугодных украинской власти лиц. 
Вряд ли такие действия официального Киева вяжутся с идеализированным представлением Вашингтона о демократической Украине, поэтому администрации Джо Байдена нужно как можно скорее попрощаться с иллюзиями. 
Ранее стало известно, что США готовятся отомстить Незалежной за вмешательство в выборы 2020 года.

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