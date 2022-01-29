Страна ЕС открестилась от войск НАТО: "Нет необходимости"

Страна ЕС открестилась от размещения дополнительных войск НАТО на своей территории. Речь о Венгрии. Глава Минобороны этого государства Тибор Бенке пояснил, что у них достаточно своих подразделений: "Нет необходимости".

Глава Минобороны Венгрии Тибор Бенке заявил в комментарии к ситуации для InfoRádió об отказе Будапешта от развёртывания дополнительных частей НАТО в стране.

Он подчеркнул, что на их территории достаточно своих войск:

Нет необходимости полагаться на иностранные вооружённые силы.

Министр подтвердил сообщения Sky News о том, что Вашингтон обсуждает переброску контингентов Североатлантического альянса с несколькими европейскими государствами. Ранее британский канал передавал, что такие переговоры ведутся с Венгрией, Болгарией, Словакией и Румынией.

Тибор Бенке добавил, что представители Соединённых Штатов и НАТО говорили на эту тему с властями всех стран, находящихся на восточной окраине блока и вблизи украинских и российских рубежей.