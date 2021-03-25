Страна болот и солончаков • 60 • Украина

Украине грозит тотальный дефицит пресной воды

Поговорка «не рой другому яму» как нельзя более кстати применима к Украине. Прежде всего, это касается проблемы дефицита питьевой воды. Киев организовал настоящий геноцид крымского населения, устроив водную блокаду полуострова и лишая таким образом регион пресной воды, однако ситуация с живительной влагой и для самой Украины уже в ближайшее время грозит обернуться настоящей катастрофой.



Как сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины, убытки страны в сфере водных ресурсов в 2020 году составили 188 млн гривен (510,6 млн руб.), в результате чего в государстве возникает дефицит питьевой воды. «В течение 2020 года ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн гривен убытков. В результате сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек Украине уже к 2050 году грозит дефицит питьевой воды», — говорится в сообщении.



Уже сейчас, по данным Национальной гидрометеослужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому не пройдет и четверти века (это по самым оптимистичным подсчетам), как стране придется импортировать питьевую воду. С связи с этим, бьют тревогу эксперты, нужно срочно заняться защитой водных ресурсов. По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, подобная задача должна стать приоритетной. Вот, к примеру, в прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого ведется работа над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов, утверждает украинский чиновник.



Однако в Киеве не торопятся решать столь долгосрочную задачу. Местные власти традиционно следуют основному принципу: «После нас – хоть потоп». Иначе бы давно, игнорируя директивы кураторов, принялись спасать экологию того же Днепра, который страдает в том числе и из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Как констатируют независимые ученые, именно по этой причине главная водная артерия страны стремительно мелеет, поскольку произошла утрата собственного течения. Сейчас мели занимают уже более 30% днепровского бассейна. При том, что критической массой считается 15%.



В настоящее время в киевской акватории насчитывается 57 мелей, которые в скором времени могут стать островами. Как результат, русло реки постепенно заиливается, а сама вода становится мутной — с большим осадком песка и органической взвеси. Иными словами блокада плачевно отразилась также на качестве речной воды, которую потребляют 2/3 населения страны. Как предупреждал в свое время генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий, качество воды в Днепре постоянно ухудшается, что негативно сказывается на состоянии воды, в том числе в столичном днепровском водозаборе, который подает киевлянам около 150 тыс. куб. м в сутки. Днепр настолько оскудел, что в Киеве между мостами Метро и Патона на середине реки в августе прошлого года устроили пресс-конференция «Пешком по Днепру. Кто и что убивает главную реку Украины?». Люди стояли посередине Днепра по колено в воде.



Правда, в Киеве не принято говорить о том, что виной тому крымская блокада. Здесь во всем видят иные причины. Хотя и они, конечно, немаловажны. Главной причиной неотвратимо надвигающейся на страну катастрофы называют массовую вырубку лесов и лесопосадок, заботливо насаженных в советские времена, которые здесь так принято поносить. Не последнюю роль в гибели рек играют застраивание и распахивание заливных лугов, замывание водных артерий ради добычи янтаря и песка, уничтожение природоохранных зон на берегах водоемов. В результате Украина медленно, но верно превращается в страну болот и солончаков: водохранилища заилены, представляя собой цепочку больших лиманов. Наконец, основным результатом процесса является появление новых пустынных зон. «Чтобы сохранить то, что осталось, для начала следует прекратить распахивать заповедные земли, уничтожать леса и реки», — цитирует «Украина.ру» главу Национального экологического совета страны Александра Чистякова, который отмечает, что этому мешает отсутствие политической воли, жажда наживы, коррупция и неэффективная работа государственных институций, не говоря уже про постоянную нехватку финансов.



Как признают эксперты, ситуация в разы ухудшилась именно за последние пять лет, которые официально признаны маловодными. О грядущем дефиците живительной влаги заговорили даже в Совете национальной безопасности и обороны Украины, призывая к экономии и оптимизации водных ресурсов. Однако, несмотря на все высокопарные словеса, процесс самоуничтожения как продолжался, так и продолжается. И дальше все будет лишь хуже: вырубка лесов ускоряется по потребностям западных скупщиков, а грядущая распродажа земли, в том числе и иностранцам, которую в спешном порядке готовит Киев, только развяжет руки колонизаторам.

Украине грозит тотальный дефицит пресной водыПоговорка «не рой другому яму» как нельзя более кстати применима к Украине. Прежде всего, это касается проблемы дефицита питьевой воды. Киев организовал настоящий геноцид крымского населения, устроив водную блокаду полуострова и лишая таким образом регион пресной воды, однако ситуация с живительной влагой и для самой Украины уже в ближайшее время грозит обернуться настоящей катастрофой.Как сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины, убытки страны в сфере водных ресурсов в 2020 году составили 188 млн гривен (510,6 млн руб.), в результате чего в государстве возникает дефицит питьевой воды. «В течение 2020 года ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн гривен убытков. В результате сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек Украине уже к 2050 году грозит дефицит питьевой воды», — говорится в сообщении.Уже сейчас, по данным Национальной гидрометеослужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому не пройдет и четверти века (это по самым оптимистичным подсчетам), как стране придется импортировать питьевую воду. С связи с этим, бьют тревогу эксперты, нужно срочно заняться защитой водных ресурсов. По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, подобная задача должна стать приоритетной. Вот, к примеру, в прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого ведется работа над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов, утверждает украинский чиновник.Однако в Киеве не торопятся решать столь долгосрочную задачу. Местные власти традиционно следуют основному принципу: «После нас – хоть потоп». Иначе бы давно, игнорируя директивы кураторов, принялись спасать экологию того же Днепра, который страдает в том числе и из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Как констатируют независимые ученые, именно по этой причине главная водная артерия страны стремительно мелеет, поскольку произошла утрата собственного течения. Сейчас мели занимают уже более 30% днепровского бассейна. При том, что критической массой считается 15%.В настоящее время в киевской акватории насчитывается 57 мелей, которые в скором времени могут стать островами. Как результат, русло реки постепенно заиливается, а сама вода становится мутной — с большим осадком песка и органической взвеси. Иными словами блокада плачевно отразилась также на качестве речной воды, которую потребляют 2/3 населения страны. Как предупреждал в свое время генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий, качество воды в Днепре постоянно ухудшается, что негативно сказывается на состоянии воды, в том числе в столичном днепровском водозаборе, который подает киевлянам около 150 тыс. куб. м в сутки. Днепр настолько оскудел, что в Киеве между мостами Метро и Патона на середине реки в августе прошлого года устроили пресс-конференция «Пешком по Днепру. Кто и что убивает главную реку Украины?». Люди стояли посередине Днепра по колено в воде.Правда, в Киеве не принято говорить о том, что виной тому крымская блокада. Здесь во всем видят иные причины. Хотя и они, конечно, немаловажны. Главной причиной неотвратимо надвигающейся на страну катастрофы называют массовую вырубку лесов и лесопосадок, заботливо насаженных в советские времена, которые здесь так принято поносить. Не последнюю роль в гибели рек играют застраивание и распахивание заливных лугов, замывание водных артерий ради добычи янтаря и песка, уничтожение природоохранных зон на берегах водоемов. В результате Украина медленно, но верно превращается в страну болот и солончаков: водохранилища заилены, представляя собой цепочку больших лиманов. Наконец, основным результатом процесса является появление новых пустынных зон. «Чтобы сохранить то, что осталось, для начала следует прекратить распахивать заповедные земли, уничтожать леса и реки», — цитирует «Украина.ру» главу Национального экологического совета страны Александра Чистякова, который отмечает, что этому мешает отсутствие политической воли, жажда наживы, коррупция и неэффективная работа государственных институций, не говоря уже про постоянную нехватку финансов.Как признают эксперты, ситуация в разы ухудшилась именно за последние пять лет, которые официально признаны маловодными. О грядущем дефиците живительной влаги заговорили даже в Совете национальной безопасности и обороны Украины, призывая к экономии и оптимизации водных ресурсов. Однако, несмотря на все высокопарные словеса, процесс самоуничтожения как продолжался, так и продолжается. И дальше все будет лишь хуже: вырубка лесов ускоряется по потребностям западных скупщиков, а грядущая распродажа земли, в том числе и иностранцам, которую в спешном порядке готовит Киев, только развяжет руки колонизаторам. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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