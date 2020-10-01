Страховые возмещения, изменения в процедуре выплат пенсий и условия ОСАГО: что изменится в жизни россиян с октября

С 1 октября социальные выплаты, в частности, пенсии, пособия и ежемесячные выплаты на детей, будут зачисляться только на карты «МИР». Кроме того, до 10 млн рублей повышается страховое возмещение по вкладам. Также вступают в силу положения о защите авторских прав в приложениях. Об этих и других изменениях в российском законодательстве — в материале RT.

Оклады военнослужащих и судей

С 1 октября 2020 вырастут зарплаты у некоторых категорий бюджетников. Так, оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур увеличат на 3%.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в документе, опубликованном 30 июня.

Наряду с этим вырастут размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, которые проходят службу в войсках Нацгвардии России и имеют специальные звания полиции.

Кроме того, предусмотрена для сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

Помимо прочего, с 1 октября в аналогичном объёме вырастут оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда России, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов России.

Блокировка приложений, нарушающих авторские права

С 1 октября 2020 года вступает в силу закон о блокировке интернет-приложений, нарушающих авторские права.

Документ гласит, что на основании вступившего в силу судебного акта Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. Владельцу информационного ресурса направляют уведомление о нарушении авторских и смежных прав.

В течение одного рабочего дня ресурс сообщает об этом владельца приложения, который также в течение одного рабочего дня выполнить предписания. В случае отказа ресурс должен заблокировать приложение не позднее трёх дней после получения уведомления Роскомнадзора.

Обязанность по блокировке возлагается на владельцев самих приложений. В случае их отказа — на операторов связи и на агрегаторы приложений.

Сумма возмещения по вкладам

С 1 октября вступает в силу закон о расширении системы страхования вкладов и снижении взносов банков. Согласно закону, Агентство по страхованию вкладов может получить возможность снижать ставки страховых взносов банков в Фонд обязательного страхования вкладов за квартал, предшествующий тому, когда было принято решение. В случае положительного решения о снижении ставки за предыдущий период сумма страховых взносов за текущий период уменьшится на сумму переплаченных взносов.

Также согласно нововведению вкладчик сможет получить страховое возмещение в повышенном размере (100% суммы, подлежащей страхованию, но не более 10 млн рублей в совокупности) в случае особых обстоятельств — продажа жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой, садовый дом или их части, иные строения, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат, пособий, исполнение решения суда, получение грантов в форме субсидий.

Кроме того, закон распространяет страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), а также на потребительские кооперативы (за исключением тех, которые в соответствии с законом о ЦБ РФ признаны некредитными финансовыми организациями).

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Изменение порядка выплаты пенсий на карту

С 1 октября пенсии и ряд социальных выплат будут перечисляться только на карты платёжной системы МИР. Для получения таких начислений россиянам, пользующимся для этих целей картами других платёжных систем, необходимо будет перевести выплаты на карты МИР. После замены карты нужно сообщить в ПФР новые реквизиты счёта.

Изменения не повлияют на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счёт по вкладу либо доставляют наличными на почту или на дом, а также на пенсионеров, постоянно проживающих за пределами России.

Изменения в выплатах безработным

С 1 октября перестанут получать пособие по безработице индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта текущего года. Оно назначалось им в размере 12 130 рублей на три месяца. Не будут больше продлевать выплаты и россиянам, утратившим право на получение пособия после 1 марта.

Маркировка товаров

Также с 1 октября расширяется список категорий товаров, подлежащих обязательной маркировке. В частности, вступает в силу запрет на производство и импорт немаркированной парфюмерной продукции, фотокамер и фотовспышек.

Налоговые зачисления

С 1 октября утрачивают силу положения, согласно которым переплату по налогу разрешается зачесть только в счёт налога того же вида: федерального, регионального или местного.

Отныне можно будет засчитывать переплаты по налогам, пеням и штрафам в счёт любых других налогов.

Выплаты семьям с детьми

Со 2 октября возобновляется необходимость подавать заявления на выплаты на первого или второго ребёнка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

С 1 апреля по 1 октября продление происходило автоматически.

«Задача государства — поддерживать семьи с детьми, помогать им. Принятие закона о таких выплатах существенно расширило количество получателей государственной поддержки», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Благотворительность

С 5 октября в законодательстве появляется определение ящика для сбора пожертвований, а также правила его использования.

Теперь некоммерческая организация обязана указать данные о себе (наименование, адрес, сайт), а также объявить цели сбора пожертвований, разместив эту информацию на ящике.

При этом НКО должна будет отчитаться об использовании собранных пожертвований, в том числе на сайте организации.

Кредитно-финансовое регулирование

С 12 октября Банк России получит возможность ограничивать работу микрофинансовой организации в случае неисполнения предписаний регулятора и воспрепятствования проведению проверки её деятельности.

Вместе с тем МФО при получении предписания от Центробанка об ограничении её деятельности обязана разместить соответствующие сведения в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте.

Контроль за ломбардами

С 12 октября любая организация для наименования себя ломбардом должна быть включена в специальный государственный реестр.

Кроме того, начинает действовать ограничение, согласно которому сумма займа не должна превышать оценочной стоимости заложенной вещи. При этом, чтобы реализовать невостребованную вещь стоимостью дороже 300 тыс. рублей ломбард будет обязан организовать открытые торги.

Изменение в ОСАГО

С 19 октября российских автомобилистов ожидает очередное изменение в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности.

Теперь заключить электронный договор ОСАГО можно будет при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия в разных компаниях.

Запрет на кальяны

С 30 октября запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания (кафе, рестораны и другие).

Кроме того, запрещается оптовая и розничная торговля насваем, снюсом и пищевой никотинсодержащей продукцией.