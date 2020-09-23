Страховщиков "Северного потока - 2" запугали санкциями США и сделали недвусмысленный намёк

Американские санкции стали причиной того, что ассоциация международных страховщиков судовладельцев теперь отказывается работать с оператором "Северного потока - 2". Об этом практически прямым текстом говорится в циркуляре организации.

При этом речь идёт также и о "Турецком потоке".

"Предоставление любого типа судна, используемого в связи с NS2 или "Турецким потоком", или предоставление услуг таким судам (например, управление, страхование, портовые услуги и т. д.) может подвергнуть лиц, не являющихся гражданами США, санкциям в соответствии с разделом 232 независимо от личности контрагента по договору", - предупреждают в ассоциации.

В том числе в сообщении организации указывается, что хоть формулировки санкций CAATSA и PEESA различаются, но "оба закона потенциально могут затронуть деятельность судовладельцев, не являющихся гражданами США", включая страховщиков.

В рекомендациях ассоциации настоятельно посоветовали всем её участникам "оценить и снизить риски заключения контрактов" по "Северному потоку - 2" и "Турецкому потоку". Кроме того, там же в рекомендациях страховщикам сделали недвусмысленный намёк - "проявить максимально возможную должную осмотрительность, чтобы избежать воздействия санкций или принудительных мер".