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Страховщиков "Северного потока - 2" запугали санкциями США и сделали недвусмысленный намёк
23 сентября 2020, 22:55 • 63 • В мире
Ассоциация страховщиков судовладельцев отказывается сотрудничать с оператором Nord Stream 2. Судя по циркуляру организации, страховщиков сильно запугали санкциями США, сделав недвусмысленный намёк: "Проявить максимально возможную должную осмотрительность".
Американские санкции стали причиной того, что ассоциация международных страховщиков судовладельцев теперь отказывается работать с оператором "Северного потока - 2". Об этом практически прямым текстом говорится в циркуляре организации.
При этом речь идёт также и о "Турецком потоке".
"Предоставление любого типа судна, используемого в связи с NS2 или "Турецким потоком", или предоставление услуг таким судам (например, управление, страхование, портовые услуги и т. д.) может подвергнуть лиц, не являющихся гражданами США, санкциям в соответствии с разделом 232 независимо от личности контрагента по договору", - предупреждают в ассоциации.
В том числе в сообщении организации указывается, что хоть формулировки санкций CAATSA и PEESA различаются, но "оба закона потенциально могут затронуть деятельность судовладельцев, не являющихся гражданами США", включая страховщиков.
В рекомендациях ассоциации настоятельно посоветовали всем её участникам "оценить и снизить риски заключения контрактов" по "Северному потоку - 2" и "Турецкому потоку". Кроме того, там же в рекомендациях страховщикам сделали недвусмысленный намёк - "проявить максимально возможную должную осмотрительность, чтобы избежать воздействия санкций или принудительных мер".
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