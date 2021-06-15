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Страховка без ТО: Госдума отменила обязательный техосмотр для приобретения ОСАГО

15 июня 2021, 18:25  •  85 • В России
Госдума приняла законопроект, который избавляет автомобилистов от необходимости проходить техосмотр для покупки полиса ОСАГО. Новый порядок должен вступить в силу 22 августа. Ранее в МВД предложили сделать процедуру техосмотра автомобиля добровольной. В руководстве ГИБДД тогда отметили, что водители сами заинтересованы в исправности своего транспорта.
 
globallookpress.com © Aleksandr Schemlyaev
 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий обязательный технический осмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО.

Изменения внесены в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Предполагается, что факт прохождения техосмотра (диагностическая карта) больше не будет проверяться при покупке полиса ОСАГО. Новый порядок должен вступить в силу 22 августа 2021 года.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, изменения предлагалось оформить в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия правки перенесли в текущий документ.

По словам парламентария, ГИБДД, страховые компании и ЦБ РФ согласились с идеей отказа от связи обязательного страхования с процедурой техосмотра. Как рассказал депутат РИА Новости, в этой сфере сложился незаконный бизнес.

«Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и всё, дальше полис действует, а карта — нет», — цитирует Аксакова агентство. Он также отметил, что на решение об «отвязке» полиса от техосмотра повлияла нехватка станций осмотра, соответствующих требованиям законодательства.

  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT высказался в поддержку решения Госдумы об отказе от связи техосмотра с обязательным страхованием для автомобилистов.

«В последние годы техосмотр, который проводился, был способом поборов и «дополнительного налога». И никакого отношения к безопасности он не имел. Хочу сказать, что на самом деле ДТП по технической неисправности, которая приходится на ТО, — не больше 0,3%. Это в рамках статистической погрешности по всей стране», — сказал Канаев.

Он также допустил, что отсутствие необходимости проходить техосмотр для покупки полиса предполагает улучшение качества жизни водителей. По его мнению, процедуру не придётся проходить в спешке. Кроме того, Канаев предположил, что теперь размер страховых выплат в случае аварии при наличии и отсутствии ТО может различаться, и это станет дополнительным стимулом для водителей пройти техосмотр.

«Если система будет стимулированная, то пункты ТО — а сейчас все переживают, что они разорятся — только выиграют», — полагает эксперт.

Предложение МВД

 

Отметим, что в соответствии с уже утверждёнными нормативными документами с 1 марта 2022 года вводится штраф за отсутствие техосмотра.

«Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, влечёт наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей», — говорится в Федеральном законе от 26.07.2019 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

При этом ранее в июне глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что МВД предлагает сделать процедуру прохождения техосмотра легковых автомобилей не обязательной, а добровольной. По его словам, ведомство подготовило ряд предложений, которые следует внести в законы о техническом осмотре и безопасности дорожного движения.

Как отметил руководитель Госавтоинспекции, водители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, поэтому должны проходить технический осмотр добровольно. При этом он упомянул, что техосмотр для водителей автомобилей, участвующих в перевозках, включая такси, а также нелегковых автомобилей по-прежнему будет обязательным.

Черников пояснил, что пересмотр существующего порядка «даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта», что позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности.

Ранее российское правительство продлило до 1 октября 2021 года действие оформленных ранее диагностических карт, которые выдаются по итогам прохождения техосмотра. Благодаря этому решению многим автомобилистам пока не придётся проходить техосмотр по новым правилам, которые вступили в силу с 1 марта.

С этой даты процедура сопровождается фотофиксацией и внесением в электронную базу информации о координатах места нахождения машины на момент техосмотра, а также о дате и времени начала и окончания его проведения.

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