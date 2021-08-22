Страховка без диагностики: в России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО

В России 22 августа вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО. Соответствующий закон в начале июля подписал президент Владимир Путин. Приобрести полисы ОСАГО без документа о техосмотре автовладельцы смогут с 29 августа. По мнению Банка России, новый закон поможет упростить процесс заключения договора обязательного автострахования, а также поспособствует повышению доступности ОСАГО.

В России 22 августа вступил в силу закон об отмене обязательного проведения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО. Соответствующий закон в начале июля подписал президент Владимир Путин.

Документ внёс изменения в закон «О безопасности дорожного движения», исключив из него положение об обязательном прохождении государственного технического осмотра машины для получения полиса для физлиц.

Вместе с тем приобрести полисы ОСАГО без документа о техосмотре автовладельцы смогут с 29 августа.

Как отмечал Банк России, новый закон поможет упростить процесс заключения договора обязательного автострахования, а также поспособствует повышению доступности ОСАГО.

«Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения», — приводит ТАСС сообщение регулятора.

При этом нововведение не освобождает владельцев автомобилей от необходимости прохождения ТО. Напомним, с 22 марта 2022 года за отсутствие техосмотра предполагается штраф в размере 2 тыс. рублей.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин также подчеркнул, что, несмотря на изменения в законе, сама процедура техосмотра очень важна.

Своевременная проверка автомобиля позволяет обнаружить неисправности и «сберечь многие жизни», заметил Володин.

Он также напомнил, что по действующему законодательству, если водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр, станет виновником ДТП из-за технической неисправности, он будет обязан покрыть страховой расходы на выплату компенсации.

«Например, если у автомобиля откажут тормоза и он столкнется с другой машиной, то сначала страховая по ОСАГО оплатит владельцу пострадавшего авто причиненный ущерб, а затем потребует у виновника аварии вернуть компании эти деньги», — пояснил спикер.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников ранее заявлял, что ожидает повышения спроса у водителей на проведение проверки технического состояния транспортных средств после отмены её обязательного прохождения для получения полиса ОСАГО.

«Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую, по добровольности», — сообщил Черников в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что теперь водитель будет получать диагностическую карту с указанием проблем в его транспортном средстве для того, чтобы их устранить, а не для того, чтобы «просто получить документ».

В июле МВД России также выступило с предложением снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Кроме того, ведомство предложило отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам.

«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра», — отмечал Михаил Черников.

В июне глава ГИБДД сообщал, что МВД разработало предложение о добровольном техосмотре для легковых автомобилей. По словам Черникова, автовладельцы сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, в связи с чем должны проходить технический осмотр добровольно.

При этом техосмотр для водителей автомобилей, участвующих в перевозках, включая такси, а также нелегковых автомобилей по-прежнему будет обязательным.

«Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что в свою очередь позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей», — сказал Черников.

Напомним, в конце февраля правительство РФ также отложило вступление в силу новых правил проведения техосмотра и продлило действие оформленных ранее диагностических карт (они выдаются по итогу прохождения техосмотра) до 1 октября 2021 года.

Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, нововведения могли привести к очередям, что несло определённые риски в условиях пандемии коронавируса.

«Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, продлевает до 1 октября 2021 года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года. Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически», — уточняли в кабмине.