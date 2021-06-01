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Страх Зеленского перед союзом Москвы и Минска пояснили в Киеве
01 июня 2021, 16:10 • 18 • Политика
Власти Незалежной опасаются лишиться опоры
Объединение России и Белоруссии в настоящее Союзное государство лишит украинскую власть спокойной жизни. В этом убежден глава Центра политических исследований и конфликтологии в Киеве Михаил Погребинский.
Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский пожаловался немецкоязычным читателям на сохраняющуюся угрозу со стороны России, которая усилится в случае появления "реального союза" РФ и Белоруссии. Но, по мнению политолога, такое объединение представляет опасность не Украине как государству, а лицам, захватившим там управление.
"Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды",
– пояснил Погребинский в комментарии "Взгляду".
На днях Зеленский дал интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором заявил, что весной российские войска сконцентрировались около Украины и отступили лишь под давлением США и ЕС, за помощью к которым обратился Киев. Однако практически все вооружение подразделения армии РФ оставили у границ Незалежной, уверен Зеленский, поэтому он по-прежнему опасается нападения. По его данным, это произойдет до середины сентября текущего года. Теперь цель Зеленского – поговорить с главой Белого дома Джо Байденом до его саммита с Владимиром Путиным.
Ранее в Минске подтвердили, что из 28 дорожных карт по созданию Союзного государства РФ и РБ осталось согласовать лишь две.
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