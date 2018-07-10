Страх Запада перед российской демократией • 109 • Аналитика



У каждого есть своё хобби: кто-то любит разводить (и дарить!) породистых щенков, кто-то собирает редкие марки, кто-то гоняет по бездорожью на байке. На вкус и цвет товарища нет. Каждый тратит свой досуг на то, что больше глянется, ну, и развитие технологий вносит тут свои коррективы. Допустим, в связи с загрязнением окружающей среды сегодня трудно найти летом для купания толковый водоём. С другой стороны, развитие интернета даёт возможности, о которых ранее невозможно было и мечтать, как то за один вечер и фактически бесплатно прочитать десяток разных газет, выходящих в разных странах и на разных континентах.



А ведь ещё лет 40 назад это было не только сложно, но и не совсем поощрялось в некоторых странах. К чему это я? Каналы информации меняются. Ранее, например, вся политическая информация о тех же США доходила до нас по очень узким, очень централизованным и очень фильтруемым каналам. В принципе, про США можно было сказать практически то же самое. Невзирая на разную там свободу слова, де-факто газеты и телеканалы вполне кому-то там принадлежали и «кем-то» там вполне себе контролировались.





Нет, определённая иллюзия свободы поддерживалась, да и рамки у американских и в целом западных журналистов были несколько шире, однако… однако не очень уж и намного. То есть фактическая информация о ситуации в Москве или Нью-Йорке, сначала должна была быть собрана (кем-то), причём первые толковые видеокамеры появились тоже весьма недавно (уже в 80-е) так что, скорее, в виде текста, обработана, передана, переведена при необходимости, напечатана… ну, и так далее.



Хотим мы того или нет, но с развитием Интернета мир стал компактней в плане информационной доступности, более открытым и, что самое главное, более децентрализованным в информационном плане. Сама цивилизация изменилась. Но многие (в том числе в странах, где эти процессы и зародились) к данному развороту событий оказались совсем не готовы.



Вот все на планете знают, что Америка — это здорово, это «высочайшие жизненные стандарты» и «строгое соблюдение прав граждан». Но откуда мы, собственно говоря, это знаем? А Голливуд… И что? Ну, вообще-то говоря, Голливуд — это чистой воды пропаганда. В принципе, большинство адекватных американцев всегда прекрасно себе представляли, что Голливуд врёт. И тем не менее, большинство иностранцев судило об Америке по Голливуду: «ну я же своими глазами видел…» Что ты видел? «Кинофильму»?



Именно поэтому для очень и очень многих Фергюсон и всё, что с ним связано, стал шоком. Потому что никак в голливудский образ не вписывается… Реальность внезапно порвала нежный сценический образ Америки, лелеемый и пестуемый, сотнями голливудских режиссёров.



Вспоминается хохма КВН начала 90-х: «А почему по телевизору больше не показывают толпы американских бездомных? А у ЦТ больше нет денег на такие массовки!»



Смешно. Как выяснилось по ходу пьесы, американские безработные/бездомные существуют вполне себе и без советского центрального телевидения. Вообще никак с ним не связаны. В целом властям врать стало несколько сложней в эпоху цифровых камер у каждого и наличия интернета тоже у каждого. Там, по-моему, Медведев рвался внедрять электронное правительство? Так оно уже потихоньку внедряется: если что-то поганое случилось на Камчатке, то вся страна может полюбоваться на своих «героев».



Как-то плавно забывается, что ещё в 80-е годы (и даже в 90-е!) всё было несколько по-другому. Господа, демократия как бы получила второе дыхание. Я серьёзно. Вот где и когда демократия была по-настоящему эффективна? Да в небольшом греческом полисе, где все друг друга если и не знали, то уж точно могли встретиться на политическом сборище и всё обсудить.



Чем больше расстояния и больше народу, тем хуже работает демократия, такой вот закон подлости. Граждане того самого полиса могли не только встретиться, но и обойти кругом этот самый полис и лично увидеть «все беды и все победы» своими собственными глазами. Ну тогда да, тогда у демократии был шанс. ЧМ-2018. Альтернативный взгляд на всеобщий «одобрямс»



В большом доиндустриальном государстве, где информация доставлялась путём депеш, демократическая форма правления вряд ли могла быть столь уж эффективна. Слишком исчезающе малое количество людей могли быть реально информированы о ситуации в стране в целом. Большинство питалось мифами и слухами.



Любое решение принимается на основании информационной картинки. А что служит для неё базой? Радио, печать и телевидение, будучи централизованными средствами информации, по факту служили, скорее, усилению власти немногих избранных, чем некоей «демократизации». Вот эти все ваши разнообразные «голоса», они как бы имели вполне определённый бюджет, вполне определённую политику и управлялись вполне себе централизованно.



Вот не нравится многим нашим гражданам тот простой факт, что ситуация в США при этом не очень сильно отличалась от ситуации в СССР. При кажущейся пестроте западной прессы, даже в эпоху её расцвета она кем-то контролировалась, и вполне себе централизованно. Разные там «частные радиостанции» картину меняли не сильно.



Интернет же на определённом этапе совершил прорыв: источником контента смог стать буквально каждый: даже если человек ничего умного не может напечатать или сказать на камеру, он всегда может выложить видеоролик с дикой свалкой/парковкой/неправомерными действиями властей и т.д.



Изменилась «информационная картинка» общества. Представьте казус «таксы Рогозина» в рамках СССР. Парадоксальным образом (видимо последствия эпохи потребления) недооцениваются глобальные политические последствия данного сдвига. А они крайне серьёзны, причём настолько, что возможно изменение самой структуры власти/структуры общества.



Потому что предыдущая сформирована ещё в доиндустриальную эпоху и позже только подвергалась трансформации. Всеобщая грамотность в значительной мере взывала серьёзное политическое напряжение в обществе, привела к его изменениям. Достаточно вспомнить, что большую часть истории большую часть населения составляли неграмотные, забитые крестьяне, которые дальше окрестной ярмарки не выезжали. «Письмо счастья» для Ангелы Меркель



И тут была одна система власти, когда высшее образование (да и просто образование) было доступно немногим. Тогда пирамидальная, вертикальная система власти была единственно разумным выбором. Демократия бесполезна для нищих крестьян (как правило). Рост образованного городского населения (Европа 19-го века, например) вёл к кризису традиционных монархий.



Потом (с помощью телебаченья!) эта проблема в значительной мере была решена, но обученный грамоте человек начинает читать, думать, задавать вопросы… А когда такие вот товарищи (особенно из городских низов) становятся многочисленными, то политический кризис неизбежен. Что и имело место быть перед Первой мировой.



Так вот радио/телевидение/газеты, как ни странно, работали на централизацию власти. Масс-медиа очень не зря назвали «четвёртой властью». Тот, кто контролировал редакции/телестудии/радиостудии, во многом контролировал массовое сознание. Как известно, в СССР после начала Великой Отечественной радиоприёмники надо было сдать властям. «Несдача» была очень чревата.



В позднесоветское время было два одинаково дебильных «источника информации»: официальные новости и «голоса». Мне таки очень любопытственно, как бы выглядел интернет в сохранившемся СССР («Мы вычислим тебя по IP!»). Скорее всего, тут был бы даже не «Великий китайский фаерволл», а свой собственный интернет, технически с «буржуйским» не совместимый никак, и присматривала бы за ним госбезопасность, а за несанкционированный выход в «тот» интернет любопытных бы активно отлавливали и отправляли в зону полного отсутствия вай-фая… В Восточной Европе было бы 2 (два!) интернета… Одним бы глазком посмотреть на возможную советскую «ось».



Но случилось то, что случилось и, как ни странно, именно в России развитие нового (в данном случае постсоветского) общества совпало с широким внедрением децентрализованных информационных сетей. То есть по итогам мы получили образованное индустриальное общество в период его политической трансформации, ну и вот эта самая технология. Пенсионный фронт России



Неприятно поражает реакция Запада на RT. Но не только поражает, смущает. Вообще-то, в «отсталой России» уже лет 10 считается очень дурным тоном черпать политическую информацию из телевизора… Газеты — это источник бумаги для хоз. целей и «полезных рецептов». А они на какой-то телеканал окрысились… Как-то это убого/несовременно.



Проблема пропаганды «на Россию» как раз в этом: они застряли в предыдущей эпохе. Ну, и ещё они никак не могут адаптироваться к тому, что в информационном плане Россия серьёзно отличается от СССР. Да и от Запада она сегодня серьёзно отличается наличием различных, конкурирующих точек зрения на политические проблемы. В таких жёстких условиях любая прямая пропаганда предыдущей эпохи «централизованных СМИ» обречена по определению. Это как воевать в 1940-м по лекалам 1918-го года (некоторые пробовали).



Кстати, тут многое всплыло на поверхность в том плане, что нет никакой свободы прессы, есть информационные войны. Многократно заявлялось, что Россия должна стать более свободной, открытой страной. Ну, так вот она как раз стала, но это почему-то никого особо не обрадовало. Как мы сегодня все хорошо знаем, инициатором информационных ограничений сегодня является отнюдь не Россия.



Все вот эти разговоры за «мерзкую русскую пропаганду» очень сильно напоминают разговоры про «гадские буржуйские голоса». В принципе, мало кто об этом помнит, но в советскую эпоху не только Запад вещал на СССР, но и СССР пытался вещать на Запад, но не сильно успешно (по вполне определённым причинам). И вот, проигрывая информационную войну, СССР с определённого момента ушёл в глухую оборону. И заработали «глушилки». «Глушилки» — это как раз символ поражения СССР в информационной войне. Торговая война между США и Китаем: геополитические аспекты



Сегодня что-то подобное мы, как ни странно, наблюдаем на «свободном Западе». «Ложь RT»? Простите, но любая попытка откровенно лгать и создавать «фейковые новости» в атмосфере информационной избыточности (а именно такую ситуацию мы и имеем сегодня) ведёт исключительно к скандалам и потере репутации.



Чтобы понять, какая страна «более открыта и демократична», надо просто смотреть, кто и как ограничивает интернет. Кстати, подобные «ограничения» никак не помешали стать тому же Китаю мировым экономическим лидером. Экономическое процветание возможно только через свободу слова? Не знаю, не слышал.



Демократия, свобода слова, верховенство закона и прочее, прочее, прочее, с ними связанное, не являются абсолютной неизбежностью. Они могут быть, а может их не быть. Вы можете смеяться, а можете плакать, но из современных центров силы именно в РФ свобода политического слова реализована наиболее полно (по сравнению с США, ЕС и Китаем).



Именно по этой простой причине сегодня наша пропаганда у них работает, а их у нас — нет. Чистая техника и никакой мистики. Западники настолько привыкли быть относительно более свободным в информационном плане обществом, что никак не могут привыкнуть к новым, неприятным для них реалиям. А тут ещё «нехороший Интернет».



Тогда включаются уж совсем откровенно примитивные технологии откровенной русофобии… Но, как мы все понимаем, невозможно одновременно изображать из себя «град на холме» и параллельно открыто поддерживать неонацистов. То есть в принципе можно, но очень недолго…



Тут у нас кстати сильно недооценивают конформизм и ориентацию на «выгодоприобретательство» человека Запада. Не принято у них как-то заниматься «моральными исканиями». Совсем не принято. При избыточной честности есть неиллюзорный шанс остаться голодным.



Откровенные нацисты во властных структурах и откровенно репрессивный характер современного украинского режима ни для кого из политиков/журналистов на Западе секретом давно не является. Но официальный Киев продолжают поддерживать. То есть весь этот бардак происходит не потому, что кто-то чего-то не знает или кто-то в чём-то заблуждается, а просто потому что выгодно/невыгодно. Как делать военный переворот



У нас как-то не хотят осознавать базовых отличий западной цивилизации, а именно очень плотную завязанность на текущую выгоду/невыгоду. То есть и средний американец, и средний европеец в общем и целом в курсе, что случилось в Ираке, Ливии, Египте (это те из них, которые интересуются политикой). Да и про Украину теперь им многое известно, но вот каких-то серьёзных моральны страданий у них это не вызывает.



Тот факт, что их страны занимаются на Ближнем Востоке/в Восточной Европе какой-то откровенной «порнографией», неся смерть и разрушения, массового протеста не вызывает. «Имперская психология» и глубокое чувство внутреннего превосходства.



Именно поэтому бурная деятельность RT вызывает отторжение не только в истеблишменте, но и у многих «близких к рядовым» французов, немцев, американцев. Эта правда мешает им жить и сочинять сказки. Вообще, что ВКС в Сирии, что RT в эфире очень сильно отдавили им все «любимые мозоли». А так, как всё было красиво официально: Запад победил, наступил конец истории, есть только одна правда и одна правильная идеология…



Ну, и доблестные «воины света» где-то на краю цивилизованного мира сражаются с террористически настроенными бармалеями и сдерживают «реваншистскую Россию»… И тут появляется российский телеканал со своей «сермяжной правдой», а в Сирии появляются российские Су-35…



Они очень долго упирали на то, что вот Россия закрыта, недемократична и что Россию очень сложно понять… Тут появляется российский англо-испано-арабоязычный телеканал, выпускаемый вполне в «их» формате, и это им активно не нравится. Хотя, вроде бы — смотри и наслаждайся… но их-то как раз гораздо больше устраивает ситуация собственной абсолютной правоты и наличие неких «загадочных и непонятных» Китая и России, от чьего имени можно озвучивать всё, что угодно. Трусы вместо спутников. Как нам спасти экономику



И сложилась такая вот парадоксальная ситуация, что Россия с ними сегодня готова общаться (используя формат интернета и формат телевиденья), а они как раз нет. Они как раз наглухо закрыты и полностью идеологизированы (это не порок, это реальность), но привыкли при этом «танцевать» исходя из собственного информационного превосходства.



И сейчас на Западе происходит серьёзная и болезненная трансформация. То есть наиболее ярко это проявилось в США после «терактов» 11 сентября: резкое ограничение свобод и переформатирование общества. Опять же таки в той же Германии, если кто не в курсе, размещение слишком откровенных политических постов чревато визитом представительства «ведомства по охране конституции». И в Германии (как и во всей Европе) контроль над Интернетом продолжает ужесточаться. (То есть мы движемся в разные стороны).



Собственно говоря, многие уже заметили существование громадных «запретных зон молчания» в западном информационном поле, когда вопросы просто-напросто задавать «не принято»: например, касательно «расширения НАТО на восток» вплоть до российских границ в свете «возможной дружбы с Россией» и «учёта российских интересов», вполне очевидный факт «вооружённого переворота» в Киеве-2014. По сей день тот самый переворот официально принято называть результатом «массовых народных выступлений против коррумпированного режима».



Не принято обсуждать, кто виноват в гуманитарных катастрофах в Сирии, Ираке и Ливии… Не принято обсуждать, а почему Северная Корея не хочет отказываться от ядерной бомбы… Не принято обсуждать связи США и ИГИЛ (запрещено в России).



Есть «чётко нарезанные куски территории», на которых и ведётся ожесточённейшая дискуссия. По Украине это — «восстановление территориальной целостности». Всё. И вся Европа, и вся Америка борются именно за эту «территориальную целостность Украины». Состояние украинской экономики при этом и дееспособность государства в целом — тема запретная. Как-то лично мне это сильно напоминает позднесоветский период и «политический плюрализм в рамках КПСС».



Успехи сирийской армии: разгром сил оппозиции на юге и выход к иорданской границе



Ким Чен Ын должен разоружиться, Асад должен уйти, Россия должна «вернуть» Крым… Вот попытайтесь «прикинуть на пальцах» — сколь перспективны данные «дискуссии», и сколь перспективна подобная «политика». В доинтернетовскую эпоху можно было бы «гвоздить и гвоздить» по мозгам телерадиослушателей в одностороннем порядке, сегодня же возникают встречные вопросы, ответов на которые не предусмотрено.



И тут возникает «славная» версия, что россияне «отравлены киселёвской пропагандой». На Украине, как, впрочем, и в Белоруссии, многие до сих пор почему-то думают, что эпоха политического интернета так и не наступила… То есть тот факт, что мнение граждан России может формироваться помимо ти-ви, почему-то очень многим кажется абсолютно невероятным… И ни европейцы, ни американцы, ни восточноевропейцы к этому не готовы категорически. А именно к информационной демократичности российского общества и сетевому формированию общественного мнения. Как выразился один комментатор, западным пропагандистом можно только посочувствовать: они вынуждены сражаться против общественного мнения/совокупного интеллекта целой страны.



И тут они не могут выиграть категорически. Просто потому, что привыкли действовать в рамках газетного/телерадиоформата подачи информации. «Дочери офицеров» тут ситуацию не спасают никак. Наёмные изготовители постов/комментариев тут мало что могут сделать при полном отсутствии грамотной информационной политики у их хозяев. А данная грамотная информационная политика отсутствует по той простой причине, что в принципе на «российском направлении» политики Запада полный «затык».



В начале 90-х Россию «списали со счетов», и никто ей всерьёз заниматься не собирался. И специалисты ушли, и опыт утрачен, примерно как с некоторыми отраслями российской оборонки. И политика не только в Европе, но и в мире проводилась абсолютно без учёта российских интересов и российского общественного мнения. То есть новая политика 90-х на Западе формировалась так, что её никто и не планировал «продавать в России». Пусть Путин выйдет и всё объяснит



Поэтому сегодня у западных пропагандистов/политиков ситуация тупиковая: при любом серьёзном разговоре с российской аудиторией невольно возникают десятки «неудобных вопросов»: про расширение НАТО на восток, про нападение на Югославию, про поддержку «исламских» террористов на территории России, про нападение на Ирак, про права русскоязычных в странах Балтии… да много про что. И, как мы все понимаем, ответить тут нечего.



Поэтому сегодня мы все столкнулись с достаточно странной ситуацией «запугивания ядерной супердержавы санкциями». То есть сплошные угрозы, наезды, оскорбления… при этом постоянно заявляется о готовности «поддерживать контакты с гражданским обществом в России». При этом под тем самым обществом почему-то понимаются исключительно люди, готовые оппонировать Путину. То есть самым странным образом как раз в России (в отличие от очень многих стран, даже Китая) то самое «гражданское общество» сегодня присутствует и, более того, бурно развивается.



Более того, оно активно использует в своём развитии наработки, сделанные как раз в США/Западной Европе! По вполне понятным причинам российское общество гораздо ближе в политической сфере как раз к Западу, чем к Востоку. Но никакого ответного интереса не возникает. Диалога не возникает в принципе. То есть если даже монархические режимы Залива и Саудовской Аравии даже в «идеалистически ценностной» Европе воспринимают вполне положительно, то с Россией ситуация прямо противоположная. Санкции и бойкот. То есть когда Россия «вышла из тени» в информационно-политическом плане, то, как ни странно, никто на Западе к этому оказался не готов.



И тут уже можно задавать «в обратную сторону» их любимый вопрос: «А почему вы так боитесь нашей демократии?» У каждого есть своё хобби: кто-то любит разводить (и дарить!) породистых щенков, кто-то собирает редкие марки, кто-то гоняет по бездорожью на байке. На вкус и цвет товарища нет. Каждый тратит свой досуг на то, что больше глянется, ну, и развитие технологий вносит тут свои коррективы. Допустим, в связи с загрязнением окружающей среды сегодня трудно найти летом для купания толковый водоём. С другой стороны, развитие интернета даёт возможности, о которых ранее невозможно было и мечтать, как то за один вечер и фактически бесплатно прочитать десяток разных газет, выходящих в разных странах и на разных континентах.А ведь ещё лет 40 назад это было не только сложно, но и не совсем поощрялось в некоторых странах. К чему это я? Каналы информации меняются. Ранее, например, вся политическая информация о тех же США доходила до нас по очень узким, очень централизованным и очень фильтруемым каналам. В принципе, про США можно было сказать практически то же самое. Невзирая на разную там свободу слова, де-факто газеты и телеканалы вполне кому-то там принадлежали и «кем-то» там вполне себе контролировались.Нет, определённая иллюзия свободы поддерживалась, да и рамки у американских и в целом западных журналистов были несколько шире, однако… однако не очень уж и намного. То есть фактическая информация о ситуации в Москве или Нью-Йорке, сначала должна была быть собрана (кем-то), причём первые толковые видеокамеры появились тоже весьма недавно (уже в 80-е) так что, скорее, в виде текста, обработана, передана, переведена при необходимости, напечатана… ну, и так далее.Хотим мы того или нет, но с развитием Интернета мир стал компактней в плане информационной доступности, более открытым и, что самое главное, болеев информационном плане. Сама цивилизация изменилась. Но многие (в том числе в странах, где эти процессы и зародились) к данному развороту событий оказались совсем не готовы.Вот все на планете знают, что Америка — это здорово, это «высочайшие жизненные стандарты» и «строгое соблюдение прав граждан». Но откуда мы, собственно говоря, это знаем? А Голливуд… И что? Ну, вообще-то говоря, Голливуд — это чистой воды пропаганда. В принципе, большинство адекватных американцев всегда прекрасно себе представляли, что Голливуд врёт. И тем не менее, большинство иностранцев судило об Америке по Голливуду: «ну я же своими глазами видел…» Что ты видел? «Кинофильму»?Именно поэтому для очень и очень многих Фергюсон и всё, что с ним связано, стал шоком. Потому что никак в голливудский образ не вписывается… Реальность внезапно порвала нежный сценический образ Америки, лелеемый и пестуемый, сотнями голливудских режиссёров.Вспоминается хохма КВН начала 90-х: «А почему по телевизору больше не показывают толпы американских бездомных? А у ЦТ больше нет денег на такие массовки!»Смешно. Как выяснилось по ходу пьесы, американские безработные/бездомные существуют вполне себе и без советского центрального телевидения. Вообще никак с ним не связаны. В целом властям врать стало несколько сложней в эпоху цифровых камер у каждого и наличия интернета тоже у каждого. Там, по-моему, Медведев рвался внедрять электронное правительство? Так оно уже потихоньку внедряется: если что-то поганое случилось на Камчатке, то вся страна может полюбоваться на своих «героев».Как-то плавно забывается, что ещё в 80-е годы (и даже в 90-е!) всё было несколько по-другому. Господа, демократия как бы получила второе дыхание. Я серьёзно. Вот где и когда демократия была по-настоящему эффективна? Да в небольшом греческом полисе, где все друг друга если и не знали, то уж точно могли встретиться на политическом сборище и всё обсудить.Чем больше расстояния и больше народу, тем хуже работает демократия, такой вот закон подлости. Граждане того самого полиса могли не только встретиться, но и обойти кругом этот самый полис иувидеть «все беды и все победы» своими собственными глазами. Ну тогда да, тогда у демократии был шанс.В большом доиндустриальном государстве, где информация доставлялась путём депеш, демократическая форма правления вряд ли могла быть столь уж эффективна. Слишком исчезающе малое количество людей могли быть реально информированы о ситуации в стране в целом. Большинство питалось мифами и слухами.Любое решение принимается на основании информационной картинки. А что служит для неё базой? Радио, печать и телевидение, будучи централизованными средствами информации, по факту служили, скорее, усилению власти немногих избранных, чем некоей «демократизации». Вот эти все ваши разнообразные «голоса», они как бы имели вполне определённый бюджет, вполне определённую политику и управлялись вполне себе централизованно.Вот не нравится многим нашим гражданам тот простой факт, что ситуация в США при этом не очень сильно отличалась от ситуации в СССР. При кажущейся пестроте западной прессы, даже в эпоху её расцвета она кем-то контролировалась, и вполне себе централизованно. Разные там «частные радиостанции» картину меняли не сильно.Интернет же на определённом этапе совершил прорыв: источником контента смог стать буквально каждый: даже если человек ничего умного не может напечатать или сказать на камеру, он всегда может выложить видеоролик с дикой свалкой/парковкой/неправомерными действиями властей и т.д.Изменилась «информационная картинка» общества. Представьте казус «таксы Рогозина» в рамках СССР. Парадоксальным образом (видимо последствия эпохи потребления) недооцениваются глобальныепоследствия данного сдвига. А они крайне серьёзны, причём настолько, что возможно изменение самой структуры власти/структуры общества.Потому что предыдущая сформирована ещё в доиндустриальную эпоху и позже только подвергалась трансформации. Всеобщая грамотность в значительной мере взывала серьёзное политическое напряжение в обществе, привела к его изменениям. Достаточно вспомнить, что большую часть истории большую часть населения составляли неграмотные, забитые крестьяне, которые дальше окрестной ярмарки не выезжали.И тут была одна система власти, когда высшее образование (да и просто образование) было доступно немногим. Тогда пирамидальная, вертикальная система власти была единственно разумным выбором. Демократия бесполезна для нищих крестьян (как правило). Рост образованного городского населения (Европа 19-го века, например) вёл к кризису традиционных монархий.Потом (с помощью телебаченья!) эта проблема в значительной мере была решена, но обученный грамоте человек начинает читать, думать, задавать вопросы… А когда такие вот товарищи (особенно из городских низов) становятся многочисленными, то политический кризис неизбежен. Что и имело место быть перед Первой мировой.Так вот радио/телевидение/газеты, как ни странно, работали на централизацию власти. Масс-медианазвали «четвёртой властью». Тот, кто контролировал редакции/телестудии/радиостудии, во многом контролировал массовое сознание. Как известно, в СССР после начала Великой Отечественной радиоприёмники надо было сдать властям. «Несдача» была очень чревата.В позднесоветское время было два одинаково дебильных «источника информации»: официальные новости и «голоса». Мне таки очень любопытственно, как бы выглядел интернет в сохранившемся СССР («Мы вычислим тебя по IP!»). Скорее всего, тут был бы даже не «Великий китайский фаерволл», а свой собственный интернет, технически с «буржуйским» не совместимый никак, и присматривала бы за ним госбезопасность, а за несанкционированный выход в «тот» интернет любопытных бы активно отлавливали и отправляли в зону полного отсутствия вай-фая… В Восточной Европе было бы 2 (два!) интернета… Одним бы глазком посмотреть на возможную советскую «ось».Но случилось то, что случилось и, как ни странно, именно в России развитие нового (в данном случае постсоветского) общества совпало с широким внедрением децентрализованных информационных сетей. То есть по итогам мы получили образованное индустриальное общество в период его политической трансформации, ну и вот эта самая технология.Неприятно поражает реакция Запада на RT. Но не только поражает, смущает. Вообще-то, в «отсталой России» уже лет 10 считается очень дурным тоном черпать политическую информацию из телевизора… Газеты — это источник бумаги для хоз. целей и «полезных рецептов». А они на какой-то телеканал окрысились… Как-то это убого/несовременно.Проблема пропаганды «на Россию» как раз в этом: они застряли в предыдущей эпохе. Ну, и ещё они никак не могут адаптироваться к тому, что в информационном плане Россия серьёзно отличается от СССР. Да и от Запада она сегодня серьёзно отличается наличием различных, конкурирующих точек зрения на политические проблемы. В таких жёстких условиях любая прямая пропаганда предыдущей эпохи «централизованных СМИ» обречена по определению. Это как воевать в 1940-м по лекалам 1918-го года (некоторые пробовали).Кстати, тут многое всплыло на поверхность в том плане, что нет никакой свободы прессы, есть информационные войны. Многократно заявлялось, что Россия должна стать более свободной, открытой страной. Ну, так вот она как раз стала, но это почему-то никого особо не обрадовало. Как мы сегодня все хорошо знаем, инициатором информационных ограничений сегодня является отнюдь не Россия.Все вот эти разговоры за «мерзкую русскую пропаганду» очень сильно напоминают разговоры про «гадские буржуйские голоса». В принципе, мало кто об этом помнит, но в советскую эпоху не только Запад вещал на СССР, но и СССР пытался вещать на Запад, но не сильно успешно (по вполне определённым причинам). И вот, проигрывая информационную войну, СССР с определённого момента ушёл в глухую оборону. И заработали «глушилки». «Глушилки» — это как раз символ поражения СССР в информационной войне.Сегодня что-то подобное мы, как ни странно, наблюдаем на «свободном Западе». «Ложь RT»? Простите, но любая попытка откровенно лгать и создавать «фейковые новости» в атмосфере информационной избыточности (а именно такую ситуацию мы и имеем сегодня) ведёт исключительно к скандалам и потере репутации.Чтобы понять, какая страна «более открыта и демократична», надо просто смотреть, кто и как ограничивает интернет. Кстати, подобные «ограничения» никак не помешали стать тому же Китаю мировым экономическим лидером. Экономическое процветание возможно только через свободу слова? Не знаю, не слышал.Демократия, свобода слова, верховенство закона и прочее, прочее, прочее, с ними связанное, не являются абсолютной неизбежностью. Они могут быть, а может их не быть. Вы можете смеяться, а можете плакать, но из современных центров силы именно в РФ свобода политического слова реализована наиболее полно (по сравнению с США, ЕС и Китаем).Именно по этой простой причиненаша пропаганда у них работает, а их у нас — нет. Чистая техника и никакой мистики. Западники настолько привыкли бытьболее свободным в информационном плане обществом, что никак не могут привыкнуть к новым, неприятным для них реалиям. А тут ещё «нехороший Интернет».Тогда включаются уж совсем откровенно примитивные технологии откровенной русофобии… Но, как мы все понимаем, невозможно одновременно изображать из себя «град на холме» и параллельно открыто поддерживать неонацистов. То есть в принципе можно, но очень недолго…Тут у нас кстати сильно недооценивают конформизм и ориентацию на «выгодоприобретательство» человека Запада. Не принято у них как-то заниматься «моральными исканиями». Совсем не принято. При избыточной честности есть неиллюзорный шанс остаться голодным.Откровенные нацисты во властных структурах и откровенно репрессивный характер современного украинского режима ни для кого из политиков/журналистов на Западе секретом давно не является. Но официальный Киев продолжают поддерживать. То есть весь этот бардак происходит не потому, что кто-то чего-то не знает или кто-то в чём-то заблуждается, а просто потому что выгодно/невыгодно.У нас как-то не хотят осознавать базовых отличий западной цивилизации, а именно очень плотную завязанность на текущую выгоду/невыгоду. То есть и средний американец, и средний европеец в общем и целом в курсе, что случилось в Ираке, Ливии, Египте (это те из них, которые интересуются политикой). Да и про Украину теперь им многое известно, но вот каких-то серьёзных моральны страданий у них это не вызывает.Тот факт, что их страны занимаются на Ближнем Востоке/в Восточной Европе какой-то откровенной «порнографией», неся смерть и разрушения, массового протеста не вызывает. «Имперская психология» и глубокое чувство внутреннего превосходства.Именно поэтому бурная деятельность RT вызывает отторжение не только в истеблишменте, но и у многих «близких к рядовым» французов, немцев, американцев. Эта правда мешает им жить и сочинять сказки. Вообще, что ВКС в Сирии, что RT в эфире очень сильно отдавили им все «любимые мозоли». А так, как всё было красиво официально: Запад победил, наступил конец истории, есть только одна правда и одна правильная идеология…Ну, и доблестные «воины света» где-то на краю цивилизованного мира сражаются с террористически настроенными бармалеями и сдерживают «реваншистскую Россию»… И тут появляется российский телеканал со своей «сермяжной правдой», а в Сирии появляются российские Су-35…Они очень долго упирали на то, что вот Россия закрыта, недемократична и что Россию очень сложно понять… Тут появляется российский англо-испано-арабоязычный телеканал, выпускаемый вполне в «их» формате, и это им активно не нравится. Хотя, вроде бы — смотри и наслаждайся… но их-то как раз гораздо больше устраивает ситуация собственной абсолютной правоты и наличие неких «загадочных и непонятных» Китая и России, от чьего имени можно озвучивать всё, что угодно.И сложилась такая вот парадоксальная ситуация, что Россия с ними сегодня готова общаться (используя формат интернета и формат телевиденья), а они как раз нет. Они как раз наглухо закрыты и полностью идеологизированы (это не порок, это реальность), но привыкли при этом «танцевать» исходя из собственного информационного превосходства.И сейчас на Западе происходит серьёзная и болезненная трансформация. То есть наиболее ярко это проявилось в США после «терактов» 11 сентября: резкое ограничение свобод и переформатирование общества. Опять же таки в той же Германии, если кто не в курсе, размещение слишком откровенных политических постов чревато визитом представительства «ведомства по охране конституции». И в Германии (как и во всей Европе) контроль над Интернетом продолжает ужесточаться. (То есть мы движемся встороны).Собственно говоря, многие уже заметили существование громадных «запретных зон молчания» в западном информационном поле, когда вопросы просто-напросто задавать «не принято»: например, касательно «расширения НАТО на восток» вплоть до российских границ в свете «возможной дружбы с Россией» и «учёта российских интересов», вполне очевидный факт «вооружённого переворота» в Киеве-2014. По сей день тот самый переворот официально принято называть результатом «массовых народных выступлений против коррумпированного режима».Не принято обсуждать, кто виноват в гуманитарных катастрофах в Сирии, Ираке и Ливии… Не принято обсуждать,Северная Корея не хочет отказываться от ядерной бомбы… Не принято обсуждать связи США и ИГИЛ (запрещено в России).Есть «чётко нарезанные куски территории», на которых и ведётся ожесточённейшая дискуссия. По Украине это — «восстановление территориальной целостности». Всё. И вся Европа, и вся Америка борются именно за эту «территориальную целостность Украины». Состояние украинской экономики при этом и дееспособность государства в целом — тема запретная. Как-то лично мне это сильно напоминает позднесоветский период и «политический плюрализм в рамках КПСС».Ким Чен Ынразоружиться, Асадуйти, Россия«вернуть» Крым… Вот попытайтесь «прикинуть на пальцах» — сколь перспективны данные «дискуссии», и сколь перспективна подобная «политика». В доинтернетовскую эпоху можно было бы «гвоздить и гвоздить» по мозгам телерадиослушателей в одностороннем порядке, сегодня же возникают встречные вопросы, ответов на которые не предусмотрено.И тут возникает «славная» версия, что россияне «отравлены киселёвской пропагандой». На Украине, как, впрочем, и в Белоруссии, многие до сих пор почему-то думают, что эпоха политического интернета так и не наступила… То есть тот факт, что мнение граждан России может формироваться помимо ти-ви, почему-то очень многим кажется абсолютно невероятным… И ни европейцы, ни американцы, ни восточноевропейцы к этому не готовы категорически. А именно к информационной демократичности российского общества и сетевому формированию общественного мнения. Как выразился один комментатор, западным пропагандистом можно только посочувствовать: они вынуждены сражаться против общественного мнения/совокупного интеллекта целой страны.И тут они не могут выиграть категорически. Просто потому, что привыкли действовать в рамках газетного/телерадиоформата подачи информации. «Дочери офицеров» тут ситуацию не спасают никак. Наёмные изготовители постов/комментариев тут мало что могут сделать при полном отсутствии грамотной информационной политики у их хозяев. А данная грамотная информационная политика отсутствует по той простой причине, что в принципе на «российском направлении» политики Запада полный «затык».В начале 90-х Россию «списали со счетов», и никто ей всерьёз заниматься не собирался. И специалисты ушли, и опыт утрачен, примерно как с некоторыми отраслями российской оборонки. И политика не только в Европе, но и в мире проводилась абсолютно без учёта российских интересов и российского общественного мнения. То есть новая политика 90-х на Западе формировалась так, что её никто и не планировал «продавать в России».Поэтому сегодня у западных пропагандистов/политиков ситуация тупиковая: при любом серьёзном разговоре с российской аудиторией невольно возникают десятки «неудобных вопросов»: про расширение НАТО на восток, про нападение на Югославию, про поддержку «исламских» террористов на территории России, про нападение на Ирак, про права русскоязычных в странах Балтии… да много про что. И, как мы все понимаем, ответить тут нечего.Поэтому сегодня мы все столкнулись с достаточно странной ситуацией «запугивания ядерной супердержавы санкциями». То есть сплошные угрозы, наезды, оскорбления… при этом постоянно заявляется о готовности «поддерживать контакты с гражданским обществом в России». При этом под тем самым обществом почему-то понимаются исключительно люди, готовые оппонировать Путину. То есть самым странным образом как раз в России (в отличие отмногих стран, даже Китая) то самое «гражданское общество» сегодня присутствует и, более того, бурно развивается.Более того, оно активно использует в своём развитии наработки, сделанные как раз в США/Западной Европе! По вполне понятным причинам российское общество гораздо ближе в политической сфере как раз к Западу, чем к Востоку. Но никакого ответного интереса не возникает. Диалога не возникает в принципе. То есть если даже монархические режимы Залива и Саудовской Аравии даже в «идеалистически ценностной» Европе воспринимают вполне положительно, то с Россией ситуация прямо противоположная. Санкции и бойкот. То есть когда Россия «вышла из тени» в информационно-политическом плане, то, как ни странно, никто на Западе к этому оказался не готов.И тут уже можно задавать «в обратную сторону» их любимый вопрос: «А почему вы так боитесь нашей демократии?» Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 109 Источник Похожие новости Как делать военный переворот ЧМ-2018. Альтернативный взгляд на всеобщий «одобрямс» Делимитация арктического шельфа: международно-правовой и политический аспекты

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