Страх за безвиз: как в Киеве отреагировали на заявление Макрона об украинских «подпольных сетях»

Французского посла в Киеве вызвали в МИД Украины из-за высказывания президента Эммануэля Макрона. Ранее в интервью одному из журналов он заявил, что предпочёл бы видеть в ЕС легальных мигрантов из Африки, нежели «подпольные сети» болгар и украинцев. Глава французской дипмиссии заверил, что у Парижа «нет претензий» к гражданам Украины. Однако собеседники RT в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что слова Макрона «насторожили» дипломатов. Между тем в Верховной раде призвали руководство страны указать французскому лидеру, что он должен «осторожно подбирать слова». В свою очередь, эксперты считают, что заявление президента Франции стало очередным проявлением «усталости» ЕС от Украины.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за заявлений президента Эммануэля Макрона об украинских нелегальных мигрантах в Европе. Об этом сообщили в украинском МИД.

«В МИД был приглашён посол Франции на Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по стране, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что он как президент выступает за легальную миграцию и предпочёл бы видеть в стране легальных мигрантов из Африки вместо нелегалов из Восточной Европы.

«Я предпочитаю людей, которые приезжают из Гвинеи или Кот-д’Ивуара на легальном основании... а не подпольные сети болгар или украинцев», — подчеркнул французский президент.

Эммануэль Макрон и беженцы из Африки

© Michel Spingler / AFP

«Не заслужили»





Заявление лидера Пятой республики на Украине восприняли с обидой. Так, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко назвала Макрона «другом» российского президента Владимира Путина и призвала МИД, офис президента и парламент отреагировать на слова французского лидера.

«Заявление Макрона тем более возмутительно, что он является участником нормандского формата и должен особенно осторожно подбирать слова относительно Украины и украинцев», — считает Геращенко.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Макрон украинцев «с кем-то перепутал».

«Мы этого не заслужили», — написал экс-дипломат на своей странице в Facebook.

Напомним, что ещё в августе ряд украинских политиков раскритиковали Эммануэля Макрона за пост в Twitter на русском языке, где он заявлял, что Россия — «европейская страна», и он верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока».

Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, заявление Макрона было болезненно воспринято на Украине, поскольку это уже не первое свидетельство того, что отношение Запада к Украине меняется. Франция и Германия требуют от Киева реализации формулы Штайнмайера, а в США конгрессмены хотят признать полк «Азов» террористической организацией, напомнил эксперт.

«У украинских элит появляется ощущение предательства. Ещё вчера они считали, что весь мир и вся Европа вместе с Украиной борется против России, и поэтому закрывали глаза на существование украинского нацизма, на преследование инакомыслящих, на обстрелы мирных жителей в Донбассе. Закрывали глаза и на очень серьёзную для ряда стран проблему нелегальной трудовой и криминальной экспансии граждан Украины, — заявил Асафов. — Сейчас же контекст международных отношений меняется. И, соответственно, западные лидеры начинают замечать то, о чём раньше было не принято говорить, поскольку они все вместе находились в одном идеологическом окопе».

По словам эксперта, «вызов посла — это крайняя мера», которая свидетельствует о высоком уровне раздражения в Киеве. Однако столь опрометчивый шаг может дорого стоить украинским властям в дальнейшем, считает Асафов.

«Украину ждут неприятные новости. Я думаю, что при сохранении существующих обстоятельств, связанных с украинскими мигрантами, возможны и изменения по безвизовому режиму — единственному достижению Порошенко», — подчеркнул политолог.

Не хотят видеть





Предоставление безвизового режима Украине в 2017 году подавалось киевскими властями как важнейший шаг на пути интеграции в ЕС и достижение, позволяющее сказать «окончательное «прощай» российской и советской империям».

Однако спустя два года в Евросоюзе звучат заявления о необходимости ограничить въезд жителей Украины на территорию Европы. В декабре 2018 года в ежегодном отчёте Еврокомиссии по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы «Восточное партнёрство» и вовсе пригрозили заморозить безвизовый режим с Украиной, если Киев не сократит поток нелегалов и не добьётся успеха в борьбе с коррупцией.

Напомним, безвизовый режим не даёт украинцам права на работу в ЕС, но большое количество граждан этой страны едут в Европу именно с целью заработка. К тому же, по истечении 90 дней — периода, в течение которого по безвизу можно находиться в Евросоюзе — украинцы нередко не возвращаются на родину, автоматически переходя в категорию нелегалов.

Украинцы на границе с Польшей

© Yuri DYACHYSHYN / AFP

По данным Евростата, опубликованным в июле 2019 года, в 2018 году среди выявленных на территории ЕС нелегалов украинцы составляли 6% (38 тыс. 150 человек). Украина занимает второе место по числу нелегальных мигрантов в Европе, уступая лишь Марокко.

В сентябре текущего года министр внутренних дел Эстонии, лидер Консервативной народной партии Март Хельме предложил отменить безвизовый режим с Украиной. По его словам, украинцы, приезжающие в Эстонию, на самом деле «русские». Кроме того, по мнению главы МВД Эстонии, мигранты из Украины занимают рабочие места коренных эстонцев.

Как сообщает эстонское издание Baltnews, Союз строительных предприятий республики недавно предложил контролировать мигрантов с Украины с помощью «чипирования». Правда, о вживлении чипов под кожу речь не идёт — трудовым мигрантам планируется выдаваться специальные электронные карты.

Польские власти подобных высказываний не делают, однако в этой стране ЕС, куда едет большинство «заробитчан», предпочитающих трудиться в Европе, а не в России, украинские гастарбайтеры сталкиваются с негативной реакцией местного населения. В 2018 году социологический опрос, проведённый польским Центром изучения общественного мнения (CBOS), показал, что негативное отношение поляков к украинцам достигло рекордного уровня за последние 10 лет: 40% поляков отрицательно относятся к жителям Украины. Лишь 24% отзывались о соседях с востока хорошо.

В начале октября экс-депутат украинской Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что из-за такого отношения местных жителей украинцы в Польше часто вынуждены скрывать свою национальность, выдавая себя за русских или белорусов и разговаривая между собой на русском языке.

По словам Журавко, негативную реакцию поляков вызывает прославление на Украине деятелей ОУН-УПА*, которых в Польше считают виновными в геноциде поляков во время Второй мировой. Якобы одного украинского гастарбайтера в Польше даже заставили съесть красно-чёрный флаг бандеровцев.

Как отмечала в сентябре украинский омбудсмен Людмила Денисова, за последние четыре года количество случаев дискриминации украинцев в Польше выросло в шесть раз.

В украинских СМИ то и дело появляется информация о пренебрежительном отношении к украинцам в Польше или даже о прямой агрессии. В ресторане города Гдыня разместили объявление, где украинцы назывались «недолюдьми». В польской пиццерии избили актёра Юрия Чеботарева, а ещё один украинец оказался в коме после того, как он заговорил на украинском языке в польском ночном клубе.

В июне об одном из наиболее вопиющих случаев сообщила польская Gazeta Wyborcza. По информации издания, когда украинский рабочий, трудившийся на польском предприятии по производству гробов, почувствовал себя плохо, хозяйка приказала отвезти его не в больницу, а в лес, где он и умер. На Украине у погибшего осталось трое детей.

Антиукраинское граффити в Кракове

globallookpress.com

© Artur Widak/ZUMAPRESS.com

«Шаг к отмене безвиза»





«Европа понимает, что она получает от Украины проблемы криминального характера, — отмечает Александр Асафов. — Это не только уличный криминал, но и криминал, связанный с контрабандой, попытки коррумпировать местную администрацию, попытки нелегально получить европейское гражданство. И едут-то не лучшие люди, а едут все, кто способен купить себе билет на поезд или автобус. Европа, пережившая множество проблем от миграции, понимает, к чему это может привести».

Поэтому, по мнению политолога, тот факт, что проблема украинских нелегалов была публично озвучена президентом Франции, — «это первый шаг к отмене безвиза».

Мнение российского политолога подтверждает и собеседник RT из партии «Европейская солидарность».

«Количество нелегальных мигрантов растёт, и это начинает раздражать даже Эстонию. Насколько мне известно, вопрос о приостановке безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны действительно обсуждается», — подтвердил депутат.

В свою очередь, источник RT в МИД Украины отметил, что украинских дипломатов «насторожило» заявление Макрона, даже несмотря на заверения французского посла в том, что «президент Франции ничего не имеет против украинцев».

«Политики такого уровня, как Макрон, не делают громких заявлений просто так. Они свидетельствуют о том, что от Украины устают на Западе, окно возможностей для Украины на Западе закрывается. И виноваты в этом украинские чиновники. Вместо того, чтобы проводить реформы и бороться с коррупцией, политики занимаются демагогией, а население разбегается» — заявил источник RT в партии «Батькивщина».

Владимир Зеленский

© Francois Lenoir/Reuters

Президент под сомнением

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил в разговоре с RT, что заявление Макрона «демонстрирует его отношение к Украине в целом, отношение к президенту Зеленскому и к украинскому государству».

Победа Владимира Зеленского шокировала страны ЕС, заявил в разговоре с RT представитель партии «Голос».

«В стране с развитой демократией политик такого уровня даже не смог бы принять участие в выборах. Тем более там подозревают о связях Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, который позволяет себе угрожать популярному на западе бывшему главе НБУ Валерии Гонтаревой. У Зеленского нет политического опыта, который бы позволил наладить отношения с западными партнёрами», — считает депутат.

По мнению Безпалько, действующий украинский президент вряд ли изменит отношение к своей стране. Для этого ему нужно продемонстрировать успешные экономические реформы и остановить поток мигрантов. Но этого не предвидится.

«Для этого нужно коренным образом трансформировать украинскую экономику, прекратить гражданскую войну, наладить отношения с соседями, прежде всего с Россией. Ничего этого со стороны Зеленского в виде реальных дел не видно», — констатировал Безпалько.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).