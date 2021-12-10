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Страх Сокурова об аресте развенчали в Кремле: "Я же не смогу избежать"

10 декабря 2021, 22:10  •  142 • Политика
В Кремле развеяли страхи режиссёра Александра Сокурова об уголовном деле в связи с высказываниями о Северном Кавказе на встрече с Путиным.
Режиссёр Александр Сокуров полагает, что его могут арестовать после спора с президентом России в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия", - отметил режиссёр.
Сокуров полагает, что в его спорных и резких словах о республиках Северного Кавказа могут найти призывы к нарушению территориальной целостности России. По мнению режиссёра, против него могут возбудить уголовное дело.
"Боже мой, боже мой… Пусть расценивают как хотят. Это уже за пределами моих комментариев", - эмоционально сообщил Сокуров "Подъёму".
Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг утверждения Сокурова о якобы аресте за слова.
Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор,
- отметил пресс-секретарь президента.

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