Страх Сокурова об аресте развенчали в Кремле: "Я же не смогу избежать"

В Кремле развеяли страхи режиссёра Александра Сокурова об уголовном деле в связи с высказываниями о Северном Кавказе на встрече с Путиным.

Режиссёр Александр Сокуров полагает, что его могут арестовать после спора с президентом России в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия", - отметил режиссёр.

Сокуров полагает, что в его спорных и резких словах о республиках Северного Кавказа могут найти призывы к нарушению территориальной целостности России. По мнению режиссёра, против него могут возбудить уголовное дело.

"Боже мой, боже мой… Пусть расценивают как хотят. Это уже за пределами моих комментариев", - эмоционально сообщил Сокуров "Подъёму".

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг утверждения Сокурова о якобы аресте за слова.

Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор,

- отметил пресс-секретарь президента.