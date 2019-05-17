|
Страх перед способностью "Терека" действовать в Арктике: Российские дипломаты увидели подноготную новых американских санкций
17 мая 2019, 08:09 • 110 • Политика
Российские дипломаты заявили, что санкции США в отношении спецотряда быстрого реагирования "Терек" из Чечни могут свидетельствовать о двух вещах: показывают намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с террористами, либо демонстрируют страх перед способностью "Терека" действовать в Арктике.
Россия примет ответные меры после введения новых санкций США, введенными на основании акта Магнитского. Такое заявление сделало посольство России в Штатах.
"Новые антироссийские шаги представляют собой попытку навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения стран между собой", — заявили российские дипломаты. Они подчеркнули, что ответные меры являются вынужденными, так как Россия стремится к сотрудничеству с Вашингтоном в дальнейшем.
Дипломаты указали, что санкции США в отношении спецотряда быстрого реагирования "Терек" из Чечни могут свидетельствовать о двух вещах: показывают намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с террористами, либо демонстрируют страх перед способностью "Терека" действовать в Арктике.
На основании акта Магнитского в "черный список" попал отряд быстрого реагирования "Терек", а также пять граждан РФ, включая командира отряда Абузайда Висмурадова, а также Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 мая 2019, 20:24
|
10 мая 2019, 10:09
|
12 мая 2019, 01:09
|
12 мая 2019, 07:39
|
11 мая 2019, 15:24
|
11 мая 2019, 05:39
|
11 мая 2019, 08:54