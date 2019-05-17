Страх перед способностью "Терека" действовать в Арктике: Российские дипломаты увидели подноготную новых американских санкций

Россия примет ответные меры после введения новых санкций США, введенными на основании акта Магнитского. Такое заявление сделало посольство России в Штатах.

"Новые антироссийские шаги представляют собой попытку навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения стран между собой", — заявили российские дипломаты. Они подчеркнули, что ответные меры являются вынужденными, так как Россия стремится к сотрудничеству с Вашингтоном в дальнейшем.

Дипломаты указали, что санкции США в отношении спецотряда быстрого реагирования "Терек" из Чечни могут свидетельствовать о двух вещах: показывают намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с террористами, либо демонстрируют страх перед способностью "Терека" действовать в Арктике.

На основании акта Магнитского в "черный список" попал отряд быстрого реагирования "Терек", а также пять граждан РФ, включая командира отряда Абузайда Висмурадова, а также Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.