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Страх перед "русской угрозой" ударит Польше по кошельку: Бирюков о строительстве острова в Калининградском заливе

13 января 2019, 21:54  •  116 • В мире
Политолог Федор Бирюков объяснил причину стремления Польши создать искусственный остров в Калининградском заливе. По его словам, страх перед "русской угрозой" ударит по кошелькам польских граждан. При этом причины, которыми Варшава объясняет необходимость создания острова, абсурдны. "Вся эта история с возведением искусственного острова, который достаточно дорого стоит, выглядит комично, а Польша не та страна, у которой денег куры не клюют", - отметил он.
Польские власти объявили о планах построить искусственный остров в Калининградском заливе. Остров, согласно проекту, не будет использоваться в туристических целях. Он будет создан в рамках программы строительства водного пути, соединяющего Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом в 2016-​2022 годах, целью которой является обеспечение безопасности и обороноспособности в регионе через обеспечение выхода из залива в Балтийское море.
Остров создадут в 25 км от границы Калининградской области. Землю для него добудут при строительстве канала через Балтийскую косу.
Политолог Федор Бирюков объяснил причину стремления Польши создать "оборонный" остров. По его словам, вся история весьма комична и с точки зрения затрат, и с точки зрения нарастающей польской русофобии.
"Бояться нам в любом случае ничего не стоит. Как-то реагировать на столь экзотические действия наших соседей тоже не следует. Вообще, достаточно комично выглядит вся эта история с возведением искусственного острова, который достаточно дорого стоит. А Польша не та страна, у которой денег куры не клюют", - подчеркнул он.
Особенно комично данный проект выглядит в контексте поставленной задачи - обеспечения безопасности и обороноспособности, указал эксперт.
Ведь если проект не выгорит и застопорится, будет очевидно, "насколько абсурдно стремление польских властей и в целом вот подобных государств в Восточной Европе продемонстрировать какую-то свою сопротивляемость так называемому русскому влиянию".
"Все разговоры о безопасности и обороноспособности этого региона - они, конечно, упираются в миф о "русской угрозе". И вот в угоду развитию этих мифов, в угоду развитию политической русофобии власти Польши и других стран готовы тратить колоссальные деньги, изымать их из карманов собственных граждан, чтобы возводить искусственные острова, воздушные замки, строить мыльные крепости. Все это - лишь бы продемонстрировать волю бороться с Россией, которая ни на кого не нападает. В этом-то главная проблема всех русофобов - и в Восточной Европе, и в других частях света", - констатировал он.

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