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В Незалежной опасаются раскрытия "мифов и легенд о страшной оккупации" России на полуострове

Постпред президента России в Крыму Геннадий Мурадов назвал все требования со стороны Украины о введении новых санкций "никчемными угрозами". Он объясняет это страхом Киева по поводу того, что Запад узнает правду о благополучии жителей региона.

Ранее в качестве наблюдателей на голосование по Конституции приехали представители Европарламента из Франции. Подобное очень не понравилось украинским властям, из-за чего они выразили протест и потребовали ввести новые санкции по отношению к полуострову.

Мурадов ответил на демарши Украины, что в Крыму уже давно не боятся никаких угроз с их стороны. Он сообщил РИА "Новости, что сейчас мир начинает все лучше узнавать, что на полуострове люди ведут благополучную жизнь, отождествляя свое будущее с Россией.

Поспред отметил, что украинские власти хотят, чтобы мировая общественность верила их "мифам и легендам о страшных муках российской оккупации".

При этом на Украине все больше опасаются, что Крым привлечет за собой новую угрозу по отношению к их государству. Сейчас в стране готовятся к "вторжению" от России. Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту в Незалежной и вовсе сочли сигналом о подготовке на полуострове ядерной базы.