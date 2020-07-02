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Страх перед правдой: в Крыму назвали причину угроз Украины

02 июля 2020, 09:00  •  140 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
В Незалежной опасаются раскрытия "мифов и легенд о страшной оккупации" России на полуострове
Постпред президента России в Крыму Геннадий Мурадов назвал все требования со стороны Украины о введении новых санкций "никчемными угрозами". Он объясняет это страхом Киева по поводу того, что Запад узнает правду о благополучии жителей региона.
Ранее в качестве наблюдателей на голосование по Конституции приехали представители Европарламента из Франции. Подобное очень не понравилось украинским властям, из-за чего они выразили протест и потребовали ввести новые санкции по отношению к полуострову.
Мурадов ответил на демарши Украины, что в Крыму уже давно не боятся никаких угроз с их стороны. Он сообщил РИА "Новости, что сейчас мир начинает все лучше узнавать, что на полуострове люди ведут благополучную жизнь, отождествляя свое будущее с Россией.
Поспред отметил, что украинские власти хотят, чтобы мировая общественность верила их "мифам и легендам о страшных муках российской оккупации".
При этом на Украине все больше опасаются, что Крым привлечет за собой новую угрозу по отношению к их государству. Сейчас в стране готовятся к "вторжению" от России. Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту в Незалежной и вовсе сочли сигналом о подготовке на полуострове ядерной базы.

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