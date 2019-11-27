Страх или неуверенность? Зеленский показывает один и тот же "театральный этюд", копируя "начальство" - Соловьёв

Тележурналист Владимир Соловьёв опубликовал на личных страницах в социальных сетях ролик, где видно, как президент Украины Владимир Зеленский копирует жесты своих высокопоставленных собеседников в ходе разных встреч. В том числе на переговорах с президентом США Дональдом Трампом или, например, президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Комментируя нарезку, Соловьёв пишет, что президент Украины, по всей видимости, до сих пор не может найти себя в роли первого лица страны. Президент "зеркалит" только потому, что "испытывает глубочайший психологический дискомфорт".

"Выглядит как театральный этюд. Очевидно, что это свидетельствует о колоссальной неуверенности Зеленского", - делает вывод Владимир Соловьёв.