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Страх или неуверенность? Зеленский показывает один и тот же "театральный этюд", копируя "начальство" - Соловьёв

27 ноября 2019, 18:39  •  105 • Политика
Владимир Соловьёв показал, как "неуверенный Зеленский" постоянно показывает один и тот же "театральный этюд", копируя "начальство" - речь идёт о первых лицах стран мира и других высокопоставленных оппонентах. Он "зеркалит" собеседников, скрывая свой "психологический дискомфорт", а может быть, и страх вперемешку с неуверенностью.
Тележурналист Владимир Соловьёв опубликовал на личных страницах в социальных сетях ролик, где видно, как президент Украины Владимир Зеленский копирует жесты своих высокопоставленных собеседников в ходе разных встреч. В том числе на переговорах с президентом США Дональдом Трампом или, например, президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Комментируя нарезку, Соловьёв пишет, что президент Украины, по всей видимости, до сих пор не может найти себя в роли первого лица страны. Президент "зеркалит" только потому, что "испытывает глубочайший психологический дискомфорт".
"Выглядит как театральный этюд. Очевидно, что это свидетельствует о колоссальной неуверенности Зеленского", - делает вывод Владимир Соловьёв.
Фото: twitter.com/VRSoloviev.

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