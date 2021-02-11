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«Страх и ужас»: экс-депутат Рады заявил, что Украину превращают в концлагерь
11 февраля 2021, 19:50 • 61 • Украина
Украину превращают в самый настоящий концлагерь, вокруг которого осталось только провести колючую проволоку и пустить по ней напряжение. Таким мнением в интервью ФАН поделился бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.
Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. В черный список также попали другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, разработка или производство которых были осуществлены в России.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стал закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств эффективности препарата. Он добавил, что граждане Украины — «это точно не кролики». Не убедило главу украинского государства даже то, что в медицинском журнале The Lancet появились результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины, эффективность которой составила 91,6%.
Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Киев запретил регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса, поскольку это является требованием западных стран.
Также бывший народный депутат Верховной рады сообщил, что Украину превращают в концлагерь, поскольку на территории страны действуют 16 американских биологических лабораторий. Вместо того чтобы вести с этим борьбу, киевские власти запрещают российские препараты, которые могут спасти миллионы жизней украинцев.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что политический курс президента Украины Владимира Зеленского оказался провальным. Поскольку уверены 76,5% украинцев уверены, что страна движется не в том направлении.
Автор: Андрей Барановский
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