Страх гибели? Почему в пандемию раскупают туалетную бумагу

Наверное, при других обстоятельствах это было бы смешно. И, наверняка, когда-нибудь над этим еще вдоволь посмеются: одной из отраслей, не то что не пострадавшей, но даже уверенно приподнявшейся после начала пандемии оказалась бумажная промышленность. Не любая: бумагой формата А4 в эпоху почти всеобщей "удаленки" склады затоварены. А вот другая – мягкая, двух- трехслойная, в упаковках по четыре и восемь рулонов – расходится на ура, и в магазины еле успевают подвозить новые партии.

Так было (но, кажется, быстро прошло) в России. И в Европе, причем любой – Западной, Восточной, Северной, и, особенно, Южной. Почему в первые дни ажиотажа люди скупали в промышленных масштабах консервы, растительное масло, крупу и макароны – это еще как-то можно понять и объяснить. Но почему туалетная бумага?!

© REUTERS / Caitlin Ochs Мужчина идет из магазина в защитной маске во время вспышки COVID-19, Нью-Йорк

Психотерапевт из Кельна Феликс Янсен объясняет это психологической дисфункцией: "люди испытывают страх и неуверенность. А эти сильные эмоции, в свою очередь, ведут к иррациональной оценке ситуации: "О боже, если ситуация станет еще хуже, то будут перебои с поставками – нужно срочно закупиться туалетной бумагой!""

Логика в этом, несомненно, есть. При сильном страхе туалетная бумага – первое средство. Ну и от классической психоаналитики никуда не деться: сначала – забота о пропитании, а сразу за ней – беспокойство об обратном, так сказать, процессе. Дальше уже включается, увы, обычный стадный инстинкт: сосед принес две упаковки по восемь рулонов, я куплю три.

Но ведь должен был присутствовать и какой-то самый первый толчок (в смысле побудительный мотив). Триггер, как выражаются современные психологи.

Психологи – люди очень внимательные. Директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, психоаналитик Ирина Смолярчук заметила то, что ускользнуло от внимания большинства.

"Поскольку очагом распространения пандемии был Китай, люди в шоковом состоянии прильнули к телевизору и наблюдали, что там происходит. Здесь сработал страх опасности, страх гибели и ощущение неизвестности. Когда ситуация начала набирать обороты в Китае, буквально в каждом репортаже китайцы носили в руках туалетную бумагу и листочками бумаги пользовались, чтобы контактировать с местами общего пользования – кнопки лифтов, ручки дверей, машин. Отсюда пошло "ментальное вирусное информационное поле", где люди, не оценив информацию, стали запасаться этой бумагой", – сказала гештальт-терапевт в интервью радио Sputnik.

© РИА Новости / Oscar Del Pozo

"Ментальный вирус", в отличие от реального, оказался не очень стойким: ряды заветных рулонов на полках супермаркетов уже восстанавливаются, хотя и не без труда. Возможно, потому что панике поддались далеко не все.

По наблюдениям Ирины Смолярчук, у молодого поколения оказался более крепкий иммунитет перед этим "мозговым вирусом". Причина, по ее мнению, в том, что двадцати-тридцатилетние абсолютно уверены: товары в интернет-магазинах есть всегда, поэтому все можно заказать онлайн – и обязательно все доставят, не сегодня так завтра. Так, на их памяти, было всегда.

"Молодежь живет абсолютно рациональным пониманием, что происходит, что можно нажать кнопку в интернете и заказать еду у курьера с доставкой. Молодежь лучше ориентируется в пространстве и новых современных технологиях", – говорит гештальт-терапевт.

© РИА Новости / Артур Лебедев

"Ментальное вирусное информационное поле", настоятельно побуждавшее немедленно купить как можно больше гречки и туалетной бумаги, мы, похоже, уже миновали.

Осталось победить вирус реальный – но и это, наверняка, не за горами.

...И все таки, сказал бы в этот момент некий Дональд Фредович, и здесь тоже все началось с Китая. Не в смысле вируса – в смысле бумаги. Они же ее изобрели.

Может быть, ответим мы, Китаем все и закончится. Когда вируса уже не будет, мы чокнемся чашками с хорошим китайским чаем и выпьем его за здоровье – наше и всех остальных. А потом вечером запустим – в официально отведенных местах – фейерверк. Не зря же они его изобрели.

Автор Семен Додатко, радио Sputnik