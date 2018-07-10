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Страх, да и только
10 июля 2018, 16:24 • 145 • Карикатуры
Американский сенатор Джон Нили Кеннеди после недавнего визита в Москву сравнил российские власти с мафией и заявил о "необходимости сдерживания" президента Владимира Путина.
© Виталий Подвицкий
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