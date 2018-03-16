Страх, бессилие и ярость: США и их союзники произвели еще один холостой залп против России

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США и Великобритания, а также примкнувшие к ним Германия и Франция, произвели в четверг еще один пропагандистский залп по России в преддверии президентских выборов. Скорее всего последний, поскольку выборы состоятся уже в ближайшее воскресенье. И, судя по всему, холостой, хотя это политикам и дипломатам, конечно, еще предстоит уточнять.

О том, что действия обвинителей России привязаны к календарю, говорит их поспешность. Множество наблюдателей, в том числе в самой Великобритании, недоумевают, почему политические выводы по делу о нападении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля сделаны по сути до начала расследования по этому делу. Причем не только сделаны, но и обнародованы, хотя для этого их приходится представлять, не как факт, а лишь как некую вероятность.

Именно в такой же модальности выдержано и новое заявление четырех держав. Чтобы в этом убедиться, его нужно, конечно, разбирать дословно. Вот ключевые выдержки с примечаниями:

"Такое применение нервно-паралитического отравляющего вещества (ОВ) боевой концентрации одного из типов, разрабатывавшихся Россией, представляет собой первое наступательное использование нервно-паралитического ОВ в Европе со времени окончания Второй мировой войны, - указывается в документе. - Это покушение на суверенитет Соединенного Королевства, а любое такое действие со стороны государственной структуры есть явное нарушение конвенции по химическому оружию и международного права. Это угрожает нашей общей безопасности".

Ну и при чем здесь Россия, даже если там когда-то что-то разрабатывалось? И даже не там, а еще в Советском Союзе. Москва уже не раз за последние дни на самом высоком уровне заявляла, что не имеет отношения к происшедшему со Скрипалем. Более того, как раз она неукоснительно соблюдает международные договоренности и уже ликвидировала под международным контролем свои запасы боевых отравляющих веществ.

Кстати, в отличие от США, которые тянут с выполнением соответствующих обязательств.

"Соединенное Королевство подробно проинформировало своих союзников о том, что, весьма вероятно, Россия ответственна за данную атаку, - пишут составители заявления. - Мы разделяем оценку Соединенного Королевства относительно того, что правдоподобное альтернативное объяснение отсутствует".

Допустимо ли в столь серьезных случаях опираться на "вероятные" трактовки событий, уже объяснило руководство МИД РФ. Что касается альтернативных версий, то их за последние дни повсюду выдвинуто превеликое множество. Их авторы хором утверждают, что как раз Россия в нынешней ситуации меньше всего была заинтересована в очередном скандале. А вот тех, кому выгодно в очередной раз перевести на нее все стрелки, - просто пруд пруди, причем и в Великобритании, и в США.

"Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с атакой в Солсбери", - продолжают участники коллективного демарша. Простите, но Москва сама добивается того же самого. А Лондон отказывается предоставлять ей даже ту информацию, которой обязан делиться по международным соглашениям. И Россия уже сказала, что никакой программы "Новичок", о которой ей предлагают отчитаться, у нее просто не было и нет.

Наконец, завершается документ выражением "возросшей обеспокоенности" по поводу "прежнего систематического безответственного поведения России". "Мы призываем Россию выполнять свои обязанности в качестве члена Совета Безопасности ООН для поддержания международного мира и безопасности", - пишут участники новоявленного квартета.

Но это лирика. А совместное заявление Вашингтона, Лондона, Парижа и Берлина вполне можно прокомментировать и политической прозой. Прежде всего интересен состав группы единомышленников.

Ну, почему подобный текст был бы немыслим со стороны "большой двадцатки" ведущих мировых держав, видимо, никому объяснять не надо. Но почему, к примеру, не "семерка", которую в прошлом не раз использовали для коллективных выпадов против России, в том числе и санкционных?

Почему не Евросоюз, с которым Великобритания пока еще полностью не развелась? Почему, наконец, не НАТО - альянс, который в свое время и создавался для устрашения Москвы?

Понятно, что в нынешнем контексте Лондон не прибег к пресловутой "трансатлантической солидарности" не потому, что не захотел. Вопрос в другом - почему не смог. И если даже не вдаваться в подробности, очевидно, что и в НАТО далеко не все сейчас горят желанием публично нарываться чуть ли не на конфликт с Россией.

В принципе ясно и то, зачем все это делается, почему делается именно это и почему именно сейчас.

Привязка к выборам, попытка вселить в россиян неуверенность, подстегнуть недовольство - все это опять же много раз объяснялось.

Заполошный крик сам по себе - проявление не силы, а слабости. Подтверждение того, что никаких более весомых аргументов просто нет.

Наконец, некоторые аналитики убеждены, что в этом крике звучит и страх. Публично на Западе сделали вид, будто недавнее программное выступление президента России, посвященное в значительной мере представлению новейших систем оружия и военных разработок, никого не удивило и не напугало. Но в это плохо верится, когда видишь, как Вашингтон и Лондон то и дело срываются в истерику.

Кстати, сегодня же власти США объявили об очередном раунде антироссийских санкций - уже на базе нового профильного закона, принятого прошлым летом. По сути речь шла о подведении под этот закон тех, кто ранее уже состоял под санкциями на других основаниях, включая ФСБ РФ и военную разведку, а также о включении в санкционные списки россиян из петербургского "Агентства интернет-исследований". Последнее логично, поскольку тем официально предъявлены в США обвинения в незаконном вмешательстве в американские выборы и муссируется даже вопрос о том, не может ли Москва их выдать.

По сути это тоже если и не холостой выстрел, то что-то близкое к тому. Но тон и в этом случае взят самый угрожающий. Во-первых, минфин США вновь предостерег российских чиновников "и олигархов", что им грозят "дополнительные санкции" по тому же закону, включая "пресечение для них доступа к финансовой системе США".

Во-вторых, заверил в готовности "продолжать нажим на Россию" по множеству других поводов. Перечислены были и "зловредная киберактивность", и Крым, и Украина, и "вмешательство в выборы", и "неискоренимая коррупция" и "нарушения прав человека". Наконец, в качестве отдельных пунктов, - еще и претензии в рамках "санкционной программы против Северной Кореи", а также по "глобальной программе имени Магнитского" и "закону имени Сергея Магнитского".

Наши дипломаты, с которыми ТАСС говорил по этому поводу, утверждают, что для них все это стало уже рутиной. Воспринимаемой порой даже с юмором, поскольку под американскими санкциями находятся самые неожиданные организации и учреждения вплоть до московского бассейна "Чайка".

Напоследок нельзя не сказать еще об одном. Известно, что президент США Дональд Трамп подписывал санкционный закон против России неохотно. И трудно избавиться от ощущения, что у него до сих пор не лежит душа к нажиму на РФ.

О той же ситуации со Скрипалем его спрашивали еще во вторник. Дословно он заявил следующее: "Когда разберемся с фактами, если будем с ними согласны, то тогда и осудим Россию или кого бы то ни было".

Андрей Шитов