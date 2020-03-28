«Страдал хроническими заболеваниями»: в Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом. Как сообщили в областном Минздраве, мужчина страдал хроническими заболеваниями и недавно вернулся из Европы. За последние сутки в РФ было зафиксировано 228 новых случаев COVID-19. Сегодня, 28 марта, в Москве вступили в силу меры по борьбе с эпидемией, озвученные мэром Сергеем Собяниным. В городе временно прекратили работу кафе, рестораны, парки, салоны красоты и другие места общественного пользования.

В России скончался ещё один человек, у которого был подтверждён коронавирус. 57-летний пациент умер в инфекционной больнице Оренбурга, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.

Мужчина страдал хроническими заболеваниями. Накануне состояние пациента ухудшилось, и его подключили к аппарату ИВЛ. В настоящее время специалисты выясняют точную причину смерти.

«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Ещё двое заражённых находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров», — рассказала Савинова.

Уточняется, что погибший путешествовал по европейским странам на своём автомобиле и вернулся домой через Самару.

В свою очередь, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в России за сутки зарегистрировали 228 новых случаев заболевания в 26 регионах, из них 114 — в Москве, в Подмосковье — 36.

Таким образом, общее число инфицированных достигло 1264 в 62 регионах.

«За сутки зафиксирован один летальный случай в Москве. Общее количество летальных случаев — четыре», — приводит сообщение штаба РИА Новости.

Роспотребнадзор призвал россиян не гулять с детьми в парках и на детских площадках во время эпидемии коронавируса. В памятке для родителей, опубликованной на сайте ведомства, говорится о необходимости по возможности оставаться дома и максимально ограничить контакты детей.

Россиянам рекомендуется регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

«Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность до трёх суток и более.

В ведомстве добавили, что российские власти продолжают реализовывать комплекс мер по борьбе с распространением заболевания. Так, во всех пунктах пропуска через границу РФ прибывающих тщательно проверяют с применением тепловизионного оборудования. Все лица с симптомами ОРВИ, прибывшие из неблагополучных стран, были изолированы и обследованы.

Reuters

© Ciro De Luca

Напомним, что 30 марта начнётся нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным. Она продлится до воскресенья, 5 апреля. Как отмечали в Кремле, цель данной меры — минимизировать контакты между людьми из-за пандемии коронавируса. На указанный период в Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, парки, парикмахерские, салоны красоты и иные места общественного пользования.

В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян ограничить контакты с друзьями во время нерабочей недели.

«Что касается пикников, то если вы уже находитесь на свежем воздухе, это не повлечёт вреда и ущерба для здоровья. Но сбор большой компании и подготовка к выезду создают определённые риски. Нужно заехать в магазины, а потом ещё на заправку», — заявил он в беседе с kp.ru.

Число заражённых новым коронавирусом во всём мире приблизилось к 600 тыс., от заболевания скончались более 27 тыс. человек.

Наибольшее число заболевших на данный момент наблюдается в США — там отмечено более 104 тыс. случаев. Президент страны Дональд Трамп подписал указ о мобилизации военных резервистов и резервистов береговой охраны на фоне пандемии. Кроме того, он рассказал, что США готовятся произвести около 100 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и заявил о готовности оказать помощь другим странам.

При этом самая тяжёлая ситуация по уровню смертности от вируса остаётся в Италии. Жертвами коронавируса в стране стали 9134 человека, из них за последние сутки скончались 969 человек, что является худшим показателем с момента начала пандемии COVID-19.

Минобороны России направило в Италию для оказания помощи в борьбе с распространением заболевания вирусологов, анестезиологов и терапевтов с большим опытом борьбы против вирусных заболеваний в различных регионах мира, а также подразделения войск РХБЗ с техникой, предназначенной для проведения дезинфекционной обработки поверхности зданий, транспортных средств и дорожного покрытия.