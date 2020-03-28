Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили...
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная / В России

«Страдал хроническими заболеваниями»: в Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

28 марта 2020, 13:30  •  116 • В России
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом. Как сообщили в областном Минздраве, мужчина страдал хроническими заболеваниями и недавно вернулся из Европы. За последние сутки в РФ было зафиксировано 228 новых случаев COVID-19. Сегодня, 28 марта, в Москве вступили в силу меры по борьбе с эпидемией, озвученные мэром Сергеем Собяниным. В городе временно прекратили работу кафе, рестораны, парки, салоны красоты и другие места общественного пользования.
 
© Maxim Shemetov/Reuters
 

В России скончался ещё один человек, у которого был подтверждён коронавирус. 57-летний пациент умер в инфекционной больнице Оренбурга, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова. 

Мужчина страдал хроническими заболеваниями. Накануне состояние пациента ухудшилось, и его подключили к аппарату ИВЛ. В настоящее время специалисты выясняют точную причину смерти. 

«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Ещё двое заражённых находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров», — рассказала Савинова.

Уточняется, что погибший путешествовал по европейским странам на своём автомобиле и вернулся домой через Самару. 

В свою очередь, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в России за сутки зарегистрировали 228 новых случаев заболевания в 26 регионах, из них 114 — в Москве, в Подмосковье — 36. 

Таким образом, общее число инфицированных достигло 1264 в 62 регионах.

«За сутки зафиксирован один летальный случай в Москве. Общее количество летальных случаев — четыре», — приводит сообщение штаба РИА Новости.

Роспотребнадзор призвал россиян не гулять с детьми в парках и на детских площадках во время эпидемии коронавируса. В памятке для родителей, опубликованной на сайте ведомства, говорится о необходимости по возможности оставаться дома и максимально ограничить контакты детей. 

Россиянам рекомендуется регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

«Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования», — говорится в сообщении. 

Роспотребнадзор напоминает, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность до трёх суток и более. 

В ведомстве добавили, что российские власти продолжают реализовывать комплекс мер по борьбе с распространением заболевания. Так, во всех пунктах пропуска через границу РФ прибывающих тщательно проверяют с применением тепловизионного оборудования. Все лица с симптомами ОРВИ, прибывшие из неблагополучных стран, были изолированы и обследованы. 

  • Reuters
  • © Ciro De Luca

Напомним, что 30 марта начнётся нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным. Она продлится до воскресенья, 5 апреля. Как отмечали в Кремле, цель данной меры — минимизировать контакты между людьми из-за пандемии коронавируса. На указанный период в Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, парки, парикмахерские, салоны красоты и иные места общественного пользования. 

В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян ограничить контакты с друзьями во время нерабочей недели. 

«Что касается пикников, то если вы уже находитесь на свежем воздухе, это не повлечёт вреда и ущерба для здоровья. Но сбор большой компании и подготовка к выезду создают определённые риски. Нужно заехать в магазины, а потом ещё на заправку», — заявил он в беседе с kp.ru.

Число заражённых новым коронавирусом во всём мире приблизилось к 600 тыс., от заболевания скончались более 27 тыс. человек.

Наибольшее число заболевших на данный момент наблюдается в США — там отмечено более 104 тыс. случаев. Президент страны Дональд Трамп подписал указ о мобилизации военных резервистов и резервистов береговой охраны на фоне пандемии. Кроме того, он рассказал, что США готовятся произвести около 100 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и заявил о готовности оказать помощь другим странам.

При этом самая тяжёлая ситуация по уровню смертности от вируса остаётся в Италии. Жертвами коронавируса в стране стали 9134 человека, из них за последние сутки скончались 969 человек, что является худшим показателем с момента начала пандемии COVID-19.

Минобороны России направило в Италию для оказания помощи в борьбе с распространением заболевания вирусологов, анестезиологов и терапевтов с большим опытом борьбы против вирусных заболеваний в различных регионах мира, а также подразделения войск РХБЗ с техникой, предназначенной для проведения дезинфекционной обработки поверхности зданий, транспортных средств и дорожного покрытия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
27 марта 2020, 21:30
Бомба была начинена болтами и шурупами: ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре
27 марта 2020, 20:30
«Бесшумность и повышенная пробиваемость»: как новый патрон увеличит боевые возможности пистолета «Удав»
28 марта 2020, 01:30
«Подтверждена левосторонняя пневмония»: в России скончался четвёртый пациент с коронавирусом
28 марта 2020, 00:30
«Опыт накоплен и будет использоваться»: как российские войска готовятся к борьбе с распространением коронавируса
28 марта 2020, 08:30
«Для работы в очагах эпидемий»: какой антивирусной техникой оснащены российские войска РХБЗ
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 марта 2020, 06:35
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порошенко ...
28 марта 2020, 02:35
Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину" ...
28 марта 2020, 04:35
"На 11-й день наконец появился врач": Восхваляющий Запад Акунин столкнулся ...
28 марта 2020, 02:35
Коронадайджест: Врачи США отказывают пациентам в реанимации, в Италии увидели в русск...
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2020, 07:35
Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
27 марта 2020, 23:30
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с проблемами из-за просроченных виз
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
25 марта 2020, 22:35
Польша: "Россия помогла Италии? Лучше бы никто не помогал!" (Аня Сочина)
25 марта 2020, 09:35
Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов
23 марта 2020, 20:35
Россия ввергла США в "стратегический ад": Американский аналитик рассказал о "мести Путина"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.