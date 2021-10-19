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«Страдает психическим расстройством»: что известно о задержании подозреваемой в убийстве ребёнка в Вологде

19 октября 2021, 15:45  •  106 • В России
Подозреваемая в убийстве девятилетней Софии Жаворонковой в Вологде задержана. Женщина, страдающая психическим расстройством, пыталась скрыться, поймать её удалось на территории Карелии. После задержания её доставили в одно из медучреждений Беломорска. Девочка пропала в субботу, 16 октября, но искать её начали только на следующий день — сначала мать думала, что София осталась у бабушки. СК также открыл уголовное дело против сотрудников органов опеки, которые не выявили опасное положение в семье, которая считалась неблагополучной. Уголовное дело по ст.125 УК (оставление в опасности) возбуждено и в отношении мамы Софии. После трагедии полиция изъяла из семьи старшего брата убитой девочки.
 
© СК РФ
 

Полицейские задержали в Карелии женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки Софии Жаворонковой из Вологды. Ранее пропавшего 16 октября ребёнка безуспешно пытались отыскать сотни людей. 18 октября удалось найти лишь её тело.

«Подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления женщина в настоящее время доставляется в следственные органы СУ СК России по Вологодской области для производства следственных действий. В ходе расследования будут приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств совершённого преступления и его мотивов», — сообщает СУ СК по Вологодской области.

Как рассказали в ведомстве, жительница Вологды встретила Софию и ещё одну девочку 16 октября около 13:00 у одного из магазинов и заманила их к себе домой с помощью сладостей. 

«Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй 9-летней — совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась с места происшествия, покинув территорию региона», — сообщили в региональном управлении СК. 

Как удалось выяснить СМИ, речь идёт о 40-летней Ульяне Ланской.

«Подозревается в убийстве женщина, ранее лишённая родительских прав в отношении двоих детей и страдающая психическим расстройством», — написала уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова на своей странице во «ВКонтакте».

Ушла и не вернулась

София Жаворонкова ушла из дома на улице Воровского субботу, 16 октября в 10 часов утра. Хватились её только спустя сутки. Сначала мать не стала бить тревогу, решив, что девочка осталась погостить у бабушки.

Искать девочку начали только на следующий день, с полудня 17 октября. Поисками занимались представители СК, МВД, МЧС, волонтёры поисково-спасательных отрядов и просто неравнодушные горожане. По данным областного ГУ МЧС, только в первые сутки к поискам привлекли 328 человек и 60 единиц техники, в том числе два плавсредства.

Параллельно следователи СК отрабатывали все версии — допрашивали жителей города, родственников знакомых и учителей. После того как первые поиски не дали результатов, в понедельник по факту безвестного исчезновения малолетнего следственным отделом по Вологде СУ СК России по Вологодской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Отследили по камерам

В понедельник группировку по поиску пропавшей девочки увеличили вдвое — в общей сложности в поисках принимали участие уже 640 человек. Тщательно проверили объекты инфраструктуры ЖКХ, в том числе колодцы.

Поиски велись и на воде, потому что дом и школа Софии расположены недалеко от реки. Также в поисках использовали собак — задействовали четыре кинологических расчёта.

18 октября волонтёры смогли найти рюкзак и тетрадку Софии. Они валялись на улице Гагарина — противоположном от дома и школы девочки конце города.

Собакам удалось взять след, но вскоре он оборвался. Однако на той же улице в одном из местных магазинов девочку удалось отследить на камерах видеонаблюдения. Она была вместе со взрослой женщиной, которая делала покупки. Вскоре спутницу Софии смогли опознать, её оказалась Ульяна Ланская, живущая неподалёку. К ней на квартиру для обыска выехали оперативники. Дома никого не оказалось, и дверь пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. В ходе обыска обнаружили труп пропавшей девочки.

Вскоре задержали и хозяйку квартиры, которая попыталась скрыться в другом регионе. По данным 112, Ланскую задержали фактически случайно. Она находилась в поезде Санкт-Петербург — Мурманск и по предварительным данным пыталась покончить с собой.  В бессознательном состоянии её доставили в больницу города Беломорск, где благодаря разосланным ранее ориентировкам и опознали.

Дела против матери и сотрудников опеки

СК России также возбудил уголовное дело против сотрудников опеки и матери убитой девочки.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, приведшая к смерти). Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребёнку не уделяла», — сообщили журналистам в пресс-службе СК.

«Семья ребёнка неблагополучная. Девочку воспитывали мама и бабушка, там ещё сожитель есть, его проверяли, ничего плохого о нём нет. Мама злоупотребляет спиртными напитками. Состояла на учёте внутришкольном и ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). Вчера сотрудники полиции изъяли из семьи старшего ребёнка, мальчика 2007 года рождения, потому что на момент приезда сотрудников полиции мать находилась в нетрезвом состоянии, посторонние граждане были в квартире», — рассказала во вторник ТАСС детский омбудсмен Виктория Смирнова.

По её словам, будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав. Сейчас 14-летний мальчик проходит обследование в больнице, после чего его поместят в реабилитационный центр.

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