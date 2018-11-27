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«Страдает болезнью Альцгеймера»: Порошенко позабыл собственные слова четырёхлетней давности
27 ноября 2018, 18:24 • 155 • Политика
У поседевшего Порошенко нашли серьезную болезнь. Пользователи сети считают, что президент Украины страдает болезнью Альцгеймера, так как совершенно забыл собственные слова четырёхлетней давности о ненужности военного положения.
После ввода военного положения на Украине на месяц, киевский политолог Михаил Чаплыга напомнил президенту Украины Петру Порошенко его же собственные слова о ненужности военного положения. В соцсетях предположили, что у изрядно поседевшего украинский лидер просто страдает болезнью Альцгеймера, которая приводит к серьёзным расстройствам памяти.
Украинский политолог процитировал слова Порошенко от 22 июля 2014 года. Тогда президент Украины трибуны Верховной Рады заявлял о том, что военное положение не нужно, и даже вредно стране, так как оно помешает восстановлению экономики Незалежной.
той позиции украинский лидер придерживался последние 4 года, однако как только начали приближаться президентские выборы, резко изменил позицию. Пользователи Сети между тем предположили, что Порошенко страдает болезнью Альцгеймера, для которой характерны провалы в памяти, пишут «Дни.ру».
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