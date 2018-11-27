Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Суд в Симферополе избирает меру пресечения украинским морякам, задержанным в Кер...
Глава СБУ подтвердил, что на борту украинских кораблей возле Керченского пролива...
Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной
Надежду Савченко оперируют в Киеве
Главная / Политика

«Страдает болезнью Альцгеймера»: Порошенко позабыл собственные слова четырёхлетней давности

27 ноября 2018, 18:24  •  155 • Политика
У поседевшего Порошенко нашли серьезную болезнь. Пользователи сети считают, что президент Украины страдает болезнью Альцгеймера, так как совершенно забыл собственные слова четырёхлетней давности о ненужности военного положения.
После ввода военного положения на Украине на месяц, киевский политолог Михаил Чаплыга напомнил президенту Украины Петру Порошенко его же собственные слова о ненужности военного положения. В соцсетях предположили, что у изрядно поседевшего украинский лидер просто страдает болезнью Альцгеймера, которая приводит к серьёзным расстройствам памяти.
Украинский политолог процитировал слова Порошенко от 22 июля 2014 года. Тогда президент Украины трибуны Верховной Рады заявлял о том, что военное положение не нужно, и даже вредно стране, так как оно помешает восстановлению экономики Незалежной.
«Необходима боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение, что невозможно во время военного положения», – приводит Чаплыга слова Порошенко.
той позиции украинский лидер придерживался последние 4 года, однако как только начали приближаться президентские выборы, резко изменил позицию. Пользователи Сети между тем предположили, что Порошенко страдает болезнью Альцгеймера, для которой характерны провалы в памяти, пишут «Дни.ру».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

155
Источник
Похожие новости
27 ноября 2018, 18:24
Погрануправление ФСБ опровергло сообщения украинских СМИ о перекрытии границы с Крымом
26 ноября 2018, 22:54
Глава МИД Украины Климкин назвал экипажи задержанных кораблей «военнопленными»
26 ноября 2018, 22:54
Косачев: «Власти Украины могут пойти на все»

27 ноября 2018, 11:54
"Такое количество провокаций, безобразий, столько лжи...": Мария Захарова ответила на заявления МИД Украины
27 ноября 2018, 11:54
«Все понимали украинцы»: Соловьев о сознательной провокации Киева в Азовском море
27 ноября 2018, 08:39
Мексика потребовала от США расследовать применение силы против штурмовавших границу мигрантов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 ноября 2018, 14:09
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей ВМС Украины в Азовском море
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море
21 ноября 2018, 12:09
Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
26 ноября 2018, 08:28
Азовское понимание
22 ноября 2018, 21:09
Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»
21 ноября 2018, 17:39
Украинские олигархи прессуют «единого кандидата» от оппозиции
26 ноября 2018, 13:09
Гаспарян по пунктам объяснил, что означает военное положение на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.