У поседевшего Порошенко нашли серьезную болезнь. Пользователи сети считают, что президент Украины страдает болезнью Альцгеймера, так как совершенно забыл собственные слова четырёхлетней давности о ненужности военного положения.

После ввода военного положения на Украине на месяц, киевский политолог Михаил Чаплыга напомнил президенту Украины Петру Порошенко его же собственные слова о ненужности военного положения. В соцсетях предположили, что у изрядно поседевшего украинский лидер просто страдает болезнью Альцгеймера, которая приводит к серьёзным расстройствам памяти.

Украинский политолог процитировал слова Порошенко от 22 июля 2014 года. Тогда президент Украины трибуны Верховной Рады заявлял о том, что военное положение не нужно, и даже вредно стране, так как оно помешает восстановлению экономики Незалежной.

«Необходима боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение, что невозможно во время военного положения», – приводит Чаплыга слова Порошенко.

той позиции украинский лидер придерживался последние 4 года, однако как только начали приближаться президентские выборы, резко изменил позицию. Пользователи Сети между тем предположили, что Порошенко страдает болезнью Альцгеймера, для которой характерны провалы в памяти, пишут «Дни.ру».