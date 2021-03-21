"Страдаешь деменцией - не иди в президенты": Пушков о Байдене

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/https://www.globallookpress.com/

Сенатор высказался о плачевном состоянии американского президента

Алексей Пушков прокомментировал дискуссию вокруг Джо Байдена. Он отметил, что некоторых граждан коробит обсуждение промахов и конфузов американского лидера. Речь идет, в частности, о провалах в памяти, "путанице в голове" и недавнем падении политика на трапе.

Сенатор заявил, что политик, который решил идти в президенты, должен осознавать, что все его поступки публика будет рассматривать "под лупой". Кроме того, лидер страны несет ответственность за свои действия не только перед собственным народом, но и перед мировым сообществом.

"Страдаешь деменцией – не иди в президенты. Решил идти – твой выбор",

– написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор напомнил также о предупреждении предшественника – Дональда Трампа. Тот ранее говорил, что Байден "весьма плох".

"...оставьте свои сочувственные рассуждения о "бедном старце" при себе. Белый дом – это большая политика, а не дом престарелых",

– заключил Пушков.



Ранее от шутки относительно падения Байдена не удержался бывший глава нацразведки США.