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"Страдаешь деменцией - не иди в президенты": Пушков о Байдене

21 марта 2021, 17:00  •  115 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/https://www.globallookpress.com/
Сенатор высказался о плачевном состоянии американского президента
Алексей Пушков прокомментировал дискуссию вокруг Джо Байдена. Он отметил, что некоторых граждан коробит обсуждение промахов и конфузов американского лидера. Речь идет, в частности, о провалах в памяти, "путанице в голове" и недавнем падении политика на трапе.
Сенатор заявил, что политик, который решил идти в президенты, должен осознавать, что все его поступки публика будет рассматривать "под лупой". Кроме того, лидер страны несет ответственность за свои действия не только перед собственным народом, но и перед мировым сообществом.
"Страдаешь деменцией – не иди в президенты. Решил идти – твой выбор",
– написал Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор напомнил также о предупреждении предшественника – Дональда Трампа. Тот ранее говорил, что Байден "весьма плох".
"...оставьте свои сочувственные рассуждения о "бедном старце" при себе. Белый дом – это большая политика, а не дом престарелых",
– заключил Пушков.
Ранее от шутки относительно падения Байдена не удержался бывший глава нацразведки США.

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