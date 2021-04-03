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Стойка шасси MH17 разбивает доводы Нидерландов: "Это очень тонкий момент" - Антипов

03 апреля 2021, 02:55  •  37 • В мире
Независимый технический эксперт Юрий Антипов изложил, как стойка шасси MH17 разбивает версию Нидерландов о крушении. По его словам, это очень тонкий момент, но в совокупности с другими фактами, совершенно разными по своему характеру, он подтверждает цельную картину произошедшего.
Технический эксперт Юрий Антипов указал на деталь, которая ставит под сомнения выводы международного следствия о крушении борта рейса MH17 в Донбассе. Специалист обратил внимание на деталь, которая разбивает доводы Нидерландов.
В частности, объясняет Антипов, этот тонкий момент в совокупности с другими деталями создаёт особую картину произошедшего.
Он обратил внимание на состояние правого основного шасси разрушенного борта. Судя по следам закопчения конструкции можно сделать вывод, что "коптился этот элемент явно не во время пожара на месте крушения, а ещё в полёте самолёта".
"При копчении балки от горевших шин не получилось бы такой чёткой границы. В этом случае граница закопчения была бы размытой", - пояснил он.
Кроме того, замечает эксперт, если бы от начавшегося пожара на земле коптилась недвижимая конструкция, то все её элементы, включая шарниры, покрывались бы равномерным плотным слоем сажи.
Но на фото с места крушения на деталях воздушного судна наблюдается иное.
"Круговая полоска есть. Значит, конструкция закоптилась ещё в полёте самолёта, а затем, болтаясь на шарнире при падении и образовав круговую канавку, упала на землю у села Грабово. Соглашусь, это очень тонкий момент, но в совокупности с другими фактами, совершенно разными по своему характеру, и он подтверждает цельную картину произошедшего. И эта картина однозначно показывает, что на село Грабово падали обломки MH17, уже ранее, ещё в полёте, подвергшиеся высокой температуре с закопчением конструкции", - полагает эксперт.

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